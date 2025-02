Es falsa la "lista de apellidos" para obtener la nacionalidad española

Cada cierto tiempo, vuelve a circular en redes sociales una supuesta "lista de apellidos" con los cuales se podría aplicar a la nacionalidad española. Ahí se incluyen Alarcón, Bravo, Carrillo, Delgado, Espejo, Fernández, entre muchos otros, a lo largo de todo el alfabeto. Sin embargo, esta información es falsa.

Publicación viral presenta información falsa. Foto: captura de Facebook

España no tiene una "lista de apellidos" para formalizar la nacionalidad

En primer lugar, Verificador de La República se comunicó con la Embajada de España en Perú. Al realizar la consulta respectiva, indicaron que es falso que haya una lista oficial de "apellidos" que permitan acceder a la nacionalidad española.

Desde la Embajada, citaron la existencia de la Ley de Memoria Democrática, que permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados. No obstante, precisaron que el solicitante tiene que demostrar que desciende genealógicamente de un español. Descartaron que la ley esté vinculada a una supuesta lista específica de apellidos, lo cual también corroboramos en una búsqueda de texto en la web oficial de la legislatura.

De igual modo, al revisar el apartado 'Nacionalidad' en la web del Consulado General de España en Lima, no encontramos ninguna mención explícita sobre algún listado de apellidos vigente para solicitar la ciudadanía.

¿Cómo surgió el bulo de la "lista de apellidos"?

Diversas versiones del bulo hacen alusión a una ley destinada a personas de origen judío sefardí, y atribuyen la lista falsa a un grupo de apellidos con este linaje. Sin embargo, la información es incorrecta.

En efecto, existe una ley promulgada en el año 2015 sobre la "concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España". Uno de los medios probatorios requiere un informe motivado "que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español", así como otras circunstancias que demuestren fehacientemente dicha condición étnica y que serán valorados en su conjunto.

No obstante, la ley no hace mención de ninguna lista particular. Incluso, como reportó en 2022 el medio argentino Chequeado sobre esta versión, el Ministerio de Asuntos Exteriores español calificó, en el 2014, la lista viralizada como falsa. "Se trata de un bulo propagado en internet que no tiene fundamento alguno, ya que no se ha publicado ni se tiene previsto publicar lista de apellidos alguna", dice la web gubernamental.

¿Qué apellidos conformaban la "lista" desmentida por la Embajada de España?

Abraham, Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda. Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo. Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos. Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte. Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban. Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes. Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González, Gutiérrez. Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado. Ibáñez, Israel, Izquierdo. Jaén, Jiménez, Jimeno, Jorge, Juárez, Julián. Lázaro, Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca, Lorenzo. Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín. Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez. Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordóñez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz. Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Peña, Pérez. Quirós, Quemada. Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz, Salgado. Salinas, Salas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Sancho, Serra, Serrano, Sierra, Silva. Talavera, Toledo, Torre, Torres, Trigo. Úbeda, Uría, Urrutia. Valero, Valle, Vara, Varela, Vargas, Vázquez, Vega, Velázquez, Vera, Vergara, Villanueva, Vidal. Zalazar, Zaragoza, Zúñiga.

Conclusión

Las diversas publicaciones que presentan una extensa lista de apellidos que aparentemente permitirían solicitar la nacionalidad española son falsas. La Embajada de España en Perú desmintió la validez del supuesto listado, y no hay registros de este en ninguna modalidad para obtener la ciudadanía en el país europeo. Además, en 2014, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores español negó la existencia de una "lista de apellidos". Por lo tanto, Verificador de La República califica esta información como falsa.

