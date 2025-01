Cada cierto tiempo, las redes sociales reviven un bulo en torno a un videoclip en blanco y negro de dos minutos de duración. Este presenta situaciones dramáticas en que las personas viven aisladas del mundo debido a la adicción a sus teléfonos. De acuerdo con el posteo viral, se trata de una película llamada 'L'ALTRA PAR', hecha en Egipto por un director de 20 años y que supuestamente habría ganado el premio a mejor cortometraje en el Festival de Cine de Venecia. No obstante, esta versión es falsa.

Publicación presenta información falsa. Foto: captura de Facebook

El video no se llama 'L'ALTRA PAR' ni es egipcio

En primer lugar, realizamos una búsqueda con uno de los fotogramas del material audiovisual. Entre los resultados, encontramos que el video difundido en redes no se titula 'LALTRA PAR' ni es egipcio ni ha sido galardonado en el Festival de Cine de Venecia.

De hecho, la animación corresponde al videoclip de la canción 'Are you lost in the world like me', del artista Moby & The Void Pacific Choir. La fecha de publicación del video data del 18 de octubre de 2016, y el diseño, que se asemeja a las películas de animación de Max Fleischer, estuvo a cargo de Steve Cutts. En la página web de Cutts también aparece la canción.

Asimismo, de acuerdo con la base de datos de películas IMDb, el único galardón que ostenta este videoclip fue otorgado a Steve Cutts en 2017 durante The Webby Awards, en la categoría de video y animación. No hay ningún registro de que haya sido premiado por el Festival de Cine de Venecia.

Por su parte, el músico conocido como Moby no tiene 20 años ni es egipcio. Al contrario, nació en Nueva York, Estados Unidos, en 1965, como aparece en esta nota de El País. Steve Cutts, a su vez, vive en Reino Unido y, según su cuenta de LinkedIn, inició sus estudios en 1998.

Finalmente, versiones similares de este bulo han sido revisadas por los portales de verificación de datos Chequeado y AFP Factual, miembros de la International Fact Checking Network (IFCN), al igual que Verificador de La República.

Conclusión

La publicación que atribuye una secuencia en video a una supuesta película egipcia llamada 'L'ALTRA PAR', que habría sido premiada en el Festival de Cine de Venecia, es falsa. La animación viralizada corresponde al videoclip de la canción 'Are you lost in the world like me', compuesta por el músico estadounidense Moby. Asimismo, el estilo de dibujo fue diseñado por Steve Cutts, ilustrador basado en Reino Unido. No hay registros de que este video haya sido premiado en la Biennale de Venecia.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp (+51 997 883 271). Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal: Verificador LR.