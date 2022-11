No, Lionel Messi no subió una historia en la que usa la camiseta de México como trapeador

Videos de las celebraciones de la selección argentina de fútbol registrados luego de que esta le ganara a México en el partido por el Mundial Qatar 2022 siguen circulando en redes sociales. En ese contexto, están difundiendo una supuesta captura de un storie de Instagram de Lionel Messi en la que el jugador, aparentemente, usa una camiseta de México como trapeador. Sin embargo, esto es falso. Se trata de una imagen editada como sátira.

Tras el triunfo de Argentina por 2 a 0, empezó a circular información sin comprobación. Primero, se difundió la versión de que Lionel Messi, astro del equipo sudamericano, pateó y pisó la camiseta mexicana en pleno festejo de camarín con sus compañeros. Algunos verificadores, como Chequeado, explicaron el tema en su momento.

Esta supuesta historia de agresión molestó a varios internautas, entre ellos el boxeador mexicano conocido como ‘Canelo’ Álvarez, quien amenazó seriamente al futbolista argentino en una serie de tuits”

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre 👊👊🤬🔥”

Esto generó repercusión en redes sociales. Algunas celebridades del deporte, como el argentino Sergio ‘el Kun’ Agüero y el mexicano Andrés Guardado, explicaron sobre la polémica que es normal que en el camarín se pongan las camisetas de fútbol en el piso y que Messi empujó la playera mexicana con el pie al intentar retirarse los botines.

Parte de la discusión de ‘Canelo’ con otros usuarios conllevó a que uno de ellos le dejara una supuesta captura de pantalla de los stories de Instagram del astro argentino. En la imagen, supuestamente, Messi usa la playera de la selección mexicana como trapeador. El pugilista reaccionó ante este gráfico.

La supuesta storie de Messi con el trapeador es falsa

La imagen viral que supuestamente subió Lionel Messi a sus stories de Instagram no cuenta con el símbolo de verificación que ofrece la plataforma para las celebridades. Cuando se publica este tipo de contenido aparece un check entre el tiempo de publicación y el usuario, como en la siguiente imagen. Por otro lado, el futbolista no subió material parecido a esta plataforma durante el día, solo un video de aliento a su selección.

¿Cómo se originó esta foto falsa?

Todo indica, según el registro de varios tuits sobre el tema, que se trata de un chiste o parodia que fue sofisticándose.

A las 10.20 p. m. del último domingo, el usuario de Twitter @albornoz_mx publicó el siguiente tuit junto a una fotografía de la playera de la selección mexicana en el suelo: “Vendo trapeador oficial usado por Messi. Info por DM”.

A las 8.52 a. m. del último lunes, la usuaria de Twitter @maflorencia_a diseñó este post con una foto de la remera de fútbol mexicana usada como trapeador: “Hoy: limpieza general”

Más tarde, hacia el mediodía, la usuaria @valefigueroas_ retuiteó la anterior publicación. “El trapeador de Messi”, agregó.

Por esa misma hora empezó a circular la supuesta storie del astro argentino. Sin embargo, muchas de las cuentas que la publicaron son paródicas o se dedican a postear memes.

Conclusión

Lionel Messi no publicó una storie en la que usa la camiseta mexicana de fútbol como trapeador. Se trata de un montaje. La imagen no cuenta con el símbolo de verificación de la plataforma. Además, el jugador argentino no subió contenido similar a su cuenta. Calificamos la información como falsa.

