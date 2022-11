No, la cuenta de Twitter de Donald Trump no fue restaurada

Luego de que Elon Musk confirmara la compra de la red social Twitter el 28 de octubre de 2022, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, escribió en su cuenta de Truth Social (plataforma similar a Twitter solo disponible en EE. UU.) el siguiente mensaje:

“Estoy muy feliz de que Twitter ahora esté en buenas manos, y ya no será dirigido por lunáticos y maníacos de izquierda radical que realmente odian a nuestro país. Twitter ahora debe trabajar duro para deshacerse de todos los bots y cuentas falsas que lo han lastimado tanto”, Donald Trump.

Desde entonces, se ha difundido en Facebook y Twitter una captura de pantalla de un supuesto tuit que probaría el regreso de Trump en esa red social , de la que fue suspendido en enero de 2021. “¡Gracias, @elonmusk! Se siente bien estar de regreso. Espero que todos los haters y perdedores me hayan extrañado”, se lee en la imagen.

Sin embargo, la información es falsa. La cuenta del expresidente no fue habilitada.

La cuenta de Twitter que publicó el mensaje es una cuenta apócrifa

Acudimos a la red social Twitter para buscar la cuenta oficial del exmandatario Donald Trump: @realDonaldTrump. No obstante, el usuario continúa suspendido por incumplir las reglas de la red social. En el caso específico del exmandatario, por infringir la política de “glorificación a la violencia”.

Para encontrar el origen de la imagen compartida en Facebook, realizamos una búsqueda por palabras clave en Google con el contenido del supuesto mensaje emitido en Twitter por Trump. El único resultado en dicha red social fue del usuario @TheUltGmr, quien también aparece en la captura de pantalla. Este fue el autor que causó confusión en usuarios. Sin embargo, actualmente la cuenta no tiene foto de perfil.

¿De quién es la cuenta? Buscamos información sobre @TheUltGmr y pudimos encontrar que se trata de The Ultimate Gamer, una página que “ofrece eventos y contenido de deportes electrónicos de primer nivel”. Es decir, es una página relacionada a videojuegos y no tiene conexión con el expresidente o la política.

Desde su cuenta de Facebook se puede acceder a su usuario de Instagram y de Twitter: @TheUltGmr. Aunque en Facebook solo cuenta con 185 seguidores, en Instagram supera los 75.800 y en Twitter los 188.400. Cabe destacar que la única red social en la que tiene verificación es Twitter.

Por otro lado, realizamos una búsqueda inversa de imágenes con TinEye y pudimos observar que la imagen de perfil que usó @TheUltGmr es una que empleaba el exmandatario cuando tenía su cuenta activa.

Al hacer una comparación entre la supuesta captura viral (izquierda) y una recopilación de tuits de Trump (derecha), pudimos observar que pueden ser fácilmente confundidos, ya que el único detalle que cambia es el usuario. El check de verificación hace que parezca más real.

Asimismo, ubicamos la imagen en la página iFunny, que recopila memes compartidos en todas las redes sociales.

¿Cuál es la posición de Elon Musk?

La última declaración de Musk sobre la reactivación de cuentas suspendidas fue el mismo día que adquirió la red social Twitter, el 28 de octubre de 2022. Se comunicó a través de un tuit con el siguiente mensaje: “Twitter formará un consejo de moderación de contenido con puntos de vista muy diversos. No se tomarán decisiones mayores ni se restablecerán cuentas hasta que el consejo se reúna”.

Es decir, de momento, no se ha considerado que el exmandatario pueda usar su cuenta nuevamente.

Por su parte, Donald Trump ha indicado anteriormente que no desea volver a Twitter. “Estaré en Truth Social. Tenemos muchas personas inscritas. Me agrada Elon Musk. Es una persona excelente. Hicimos mucho por Twitter cuando estaba en la Casa Blanca. Me decepcionó la forma en que Twitter me trató. No volveré a Twitter”, dijo cuando le consultaron si volvería a la red social ante una eventual activación de su usuario.

Conclusión

No, Donald Trump no tuiteó desde su cuenta restaurada de Twitter. El mensaje provino de la cuenta apócrifa The Ultimate Gamer. Por otro lado, aunque Elon Musk expuso que un consejo especial evaluaría eventualmente una reactivación de cuentas, el expresidente norteamericano expresó que no desea volver a usar la red social del pajarito.

