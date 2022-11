No, video no muestra a Elon Musk despidiendo en vivo a Vijaya Gadde

El último jueves, Elon Musk por fin hizo efectiva la compra de Twitter, la red social con más de 436 millones de usuarios activos. En múltiples oportunidades, el multimillonario se ha mostrado en contra de las restricciones de la plataforma para combatir la desinformación y el hostigamiento, pues las considera exageradas y en contra de la “libertad de expresión”.

En este contexto, se ha hecho viral un video que supuestamente muestra a Musk despidiendo en vivo a Vijaya Gadde (directora del área legal, de políticas públicas y de confianza en Twitter) durante un programa del podcast “The Joe Rogan Experience”. Sin embargo, aunque la ejecutiva sí fue expulsada de la compañía por el dueño de Tesla, esta decisión no fue emitida en vivo. El video es una parodia que ha sido considerada real por muchas personas.

Ejemplo de publicación viral que toma la parodia en serio

Sí despidió a Vijaya Gadde, pero no “en directo”

Efectivamente, como señala Infobae, una de las primeras decisiones del multimillonario fue rescindirle el contrato a los tres principales cargos de la firma: al director ejecutivo Parag Agrawal, al director financiero Ned Segal y a Vijaya. La plataforma deberá gastar en la compensación de los tres poco más de 120 millones de dólares, según calcula CNN.

Muchos usuarios en redes sociales han celebrado la decisión del también dueño de SpaceX, pues a la exejecutiva se le atribuye la responsabilidad de suspender indefinidamente la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de vetar a otras figuras.

El aviso sobre los despidos se habría dado de manera interna y reservada, pues a la fecha no existe alguna comunicación oficial de Twitter al respecto (1,2,3). La primicia se la dieron tres empleados de la compañía de manera anónima a The Washington Post. El artículo no contiene instantáneas del momento.

El video, una parodia

El video ampliamente difundido es en realidad una edición satírica que combina intervenciones por separado de Vijaya Gadde y Elon Musk en el podcast “The Joe Rogan Experience”.

En primer lugar, cuenta con una marca de agua del artista Damon Imani (@damonimani) que se dedica a hacer este tipo de contenido de humor, y fue publicado por primera vez en Twitter el 28 de octubre.

El clip empieza con una intervención de Vijaya: “Yo sí creo que hemos fallado en algunos sentidos y quiero admitir eso”. A esta alocución le sigue un parlamento de Musk: “El fallar viene con una gran penalidad. Estás despedida”.

Las imágenes y palabras de la ejecutiva fueron sacadas del episodio #1258 del programa (específicamente, del minuto 26:31), emitido el 5 de marzo de 2019. Allí, debatió con Jack Dorsey y Tim Pool sobre su postura y la de Twitter en torno a las restricciones que se aplican en la plataforma.

Por su parte, las imágenes de Elon Musk se extrajeron del capítulo #1169 (en el que conversó sobre su proyecto para mejorar el tráfico en Los Ángeles y Neuralink). Mientras que su voz, según declaraciones de Damon para Verificador, es de un video en el que habla sobre manejo de negocios. El artista, además, agregó:

“Yo miro todos los podcasts en los que estoy trabajando, corto extractos de sonido y les añado efectos de fade para construir oraciones. No siempre suena natural, pero funciona en algunos casos”.

Las intervenciones de Musk y Gadde en el podcast The Joe Rogan Experience

Conclusión

El clip en el que supuestamente Elon Musk despide en un programa en vivo a Vijaya Gadde es una parodia, por tanto calificamos la información como falsa.

