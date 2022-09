A través de Facebook, circula desde el 6 de septiembre un video que lleva como titular “Fuerza, México”. Este material presenta diversas grabaciones de un terremoto, en las que se observa edificios desplomándose y diversos efectos del temblor.

No obstante, no precisa la fecha. La mayoría de imágenes son ciertas, pero la publicación viral no indica que los videos son de, por lo menos, dos terremotos diferentes. Las grabaciones son de México en septiembre de 2017 y junio de 2020. Aun así, el posteo ha sido compartido más de 68.000 veces.

Video no indica el contexto original en que fue registrado. Foto: captura de Facebook

Videos de terremoto en México son del año 2017, en su mayoría

A través de una búsqueda inversa, detectamos que la mayoría de las imágenes no fueron capturadas en el presente, sino que corresponden al sismo de magnitud 7.1 que sacudió el centro de México el 19 de septiembre de 2017. Dicho movimiento telúrico dejó un saldo de 369 fallecidos, según reportó la BBC.

El clip con el que inicia el posteo, por ejemplo —una vista panorámica desde un edificio durante el sismo—, fue difundido en esa fecha por diferentes medios, como Europa Press, El Universo o El Confidencial. El edificio alto que se observa en el video es la Torre IOS Offices, ubicada en la Ciudad de México.

El segundo fragmento corresponde al mismo contexto, y fue grabado en la Terminal Central de Autobuses del Norte, en CDMX, acorde con periodista mexicano Joaquín López-Dóriga y la web Terminal de Buses.

Asimismo, al día siguiente del sismo, el medio de comunicación mexicano Vanguardia MX difundió en su canal de YouTube imágenes de edificios siendo sacudidos o derrumbándose. Varias de estas grabaciones aparecen también en el viral.

Grabaciones de edificios durante el terremoto en México del 19 de septiembre de 2017. Foto: compilación de Vanguardia MX / composición

Al mismo terremoto corresponde el video de un fenómeno en el que se levanta el pavimento. Esto ocurrió en las calles de Ecatepec, de acuerdo con el suplemento Verne de El País.

Otros videos fueron grabados en junio del 2020

No obstante, por lo menos tres fragmentos de video corresponden al terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca, México, ocurrido el 23 de junio del 2020.

A esta fecha pertenecen un video en el que “se abre el suelo” durante el sismo; otro en el que se tambalea un edificio en la Ciudad de México, y el registro de un rascacielos en construcción que aparentemente tiembla en Veracruz. Esto último fue desmentido en su momento por AFP Factual.

Finalmente, quedaron tres clips cuyo origen no pudimos determinar. Tanto las búsquedas inversas de imágenes como las revisiones por palabras clave de los diálogos en español no ofrecieron resultados satisfactorios.

No se ha reportado un nuevo terremoto en México en septiembre de 2022

Por otra parte, no se ha registrado ningún terremoto en México recientemente. De acuerdo con el portal del Servicio Sismológico Nacional del país norteamericano, ninguno de los temblores reportados superó la magnitud 4.4 entre el 1 y el 6 de septiembre —fecha en que se difundió la publicación.

De igual manera, tampoco hemos hallado reportes recientes en medios de comunicación de algún movimiento telúrico semejante a los que ocurrieron en México el 19 de septiembre de 2017 y el 23 de junio de 2020.

Conclusión

La publicación de Facebook que presenta diversos videos de un terremoto en México está fuera de contexto. Las imágenes difundidas fueron registradas en el país azteca, pero no en el presente, sino durante el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017, y el de magnitud 7.5, ocurrido el 23 de junio de 2020. El viral no precisa la fecha de origen de las grabaciones ni menciona que son eventos diferentes. En consecuencia, calificamos esta publicación como imprecisa.

