En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, que se recuerda este domingo 4 septiembre, desmentimos un mito relacionado con la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Al momento, muchas personas creen que solo las mujeres que mantienen una vida sexual activa son las que deben inmunizarse contra este patógeno. En este artículo te explicamos por qué esta información es falsa.

Las vacunas contra el VPH están dirigidas a mujeres que no han iniciado su actividad sexual

“Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden poner en riesgo de desarrollar un cáncer”, define el portal Medlineplus de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos.

Indica también que “casi todas las personas sexualmente activas se infectan con el VPH poco después de iniciar su vida sexual”. Sostiene que, aunque haya algunos métodos para reducir el riesgo de contraerlo, las vacunas ofrecen “la mayor protección cuando se aplican antes de exponerse al virus”, lo que significa que es mejor que se administren antes de comenzar su actividad sexual.

La Organización Panamericana de Salud (OPS) también reconoce que la mejor forma de poder prevenir la infección del VPH es mediante la inmunización aplicada “antes del inicio de la vida sexual activa”. Argumenta que este patógeno “se transmite principalmente a través del contacto sexual y la mayoría de las personas se infectan poco después del inicio de la actividad sexual si no han sido vacunadas”.

En comunicación con Verificador de La República, el ginecólogo Alfredo Celis, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), sostuvo que el VPH está muy asociado con el cáncer de cuello uterino, por lo que la vacuna es considerada la primera línea de prevención contra ese tipo de afección. Explicó que también está la prevención secundaria que consiste en la detección temprana a través de dos métodos para identificar células anormales en el cuello uterino: papanicolau y colposcopia.

Aseveró que, de acuerdo al esquema de vacunación del Ministerio de Salud (Minsa), se inmunizan a las niñas entre 9 y 13 años de edad porque se asume que no han iniciado su actividad sexual y no han tenido contacto con el virus.

“Si una mujer tiene relaciones sexuales y se infecta con el virus del papiloma humano, pero tiene una adecuada inmunidad, entonces hará destruir el virus y de alguna manera va a quedar ‘vacunada’. Sin embargo, es un virus vivo y si ese virus pudiera sobrepasar la capacidad de defensas de la persona y sigue reproduciéndose, puede crear alteraciones en el cuello del útero. En cambio, la vacuna no es un virus vivo, la vacuna es un virus ‘muerto’ o un virus atenuado o debilitado, es decir, que produce defensas sin enfermar a la persona”, detalló.

Enfatizó que la vacuna es una medida preventiva, más no curativa: “La vacuna no mata el virus”. Añadió que aquellas que mantienen una vida sexual activa aún pueden inocularse, pero que en este grupo el objetivo sería más para protegerse de nuevas cepas del VPH, que quizás no ingresaron al organismo.

El especialista dijo que las vacunas no protegen contra todas cepas del virus, pero sí contra las más frecuentes que están más asociadas con la producción del cáncer del cuello uterino. Por ejemplo, la tetravalente es contra cuatro tipos de virus del papiloma: 6, 11, 16 y 18. La nonavalente es extensiva a cinco cepas más, las cuales son el 31, 33, 45, 52 y 58.

Por su parte, la ginecobstetra Jackeline Tinoco también sostuvo que la intención de vacunar gratuitamente a pacientes de 9 a 13 años, según el Minsa, recae en que el principal “medio de contagio es por vía sexual”, por lo que se supone “idealmente” que esta población objetivo todavía no lo ha tenido.

Sin embargo, precisó que “esto no excluye que cualquier mujer pueda vacunarse”, como aquellas que ya empezaron sus relaciones sexuales y no se han inmunizado. “Si se vacuna de alguna manera, podría reforzar su sistema inmunitario para poder defenderse contra tal vez otros tipos de virus que tal vez no la han infectado”, explicó.

Alegó que la mayoría de las vacunas básicamente inmuniza contra dos tipos de VPH “que son altamente oncogénicos, 16 y 18, que son responsables del más de 75% de los cánceres”.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan la inmunización contra el VPH a niñas de 9 a 12 años de edad para reducir el riesgo de “cánceres causados por este virus”. También aconsejan para aquellas entre 13 y 26 años que aún no se hayan vacunado.

Enfatiza que “lo ideal” es que se vacunen quienes no han comenzado su actividad sexual ni estén expuestas al VPH, pero las que ya dieron inicio a su vida sexual también pueden hacerlo, aunque “en menor escala”.

Alfredo Celis aseguró que el cáncer del cuello uterino no aparece al día siguiente de la infección con el VPH, es decir, la afección no es inmediata. “Los cambios desde la lesión inicial (...) hasta cuando se hace cáncer son aproximadamente de 10 a 15 años”, indicó. Jackelin Tinoco añadió que tampoco es que todos vayan a padecerla si es que se infectan con el patógeno porque dependerá de la condición de cada persona.

Respecto al tiempo de inmunidad que ofrece estas vacunas, los especialistas concuerdan que hasta el momento solo se ha establecido una vacunación para toda la vida, independiente de las dosis que comprenda cada vacuna.

Los varones también pueden vacunarse contra el VPH

En su página web, los CDC promueven la inmunización de los varones contra el VPH, a partir de los 9 años. Presenta algunas excepciones en aquellos que pasan los 26 años de edad, entre las cuales está que la “vacunación contra el VPH de adultos brinda menos beneficios, porque más personas en este rango de edad ya estaban expuestas al VPH”.

En Perú aún no hay una política de vacunación que incluye a este grupo. No obstante, el vicedecano del CMP indicó que también el grupo masculino puede inmunizarse, pero actualmente este plan de vacunación está dirigido básicamente a las niñas.

“Se hace extensivo a los varones porque de alguna manera el varón es el vector de transmisión a través de cómo llega el virus del papiloma humano al cuello uterino, o sea, a través de relaciones sexuales. Entonces, si se vacuna al varón contra el papiloma virus, se asume que evitaríamos que se transmita, pero quién lo sufre es la niña”, precisó.

A su turno, Jackelyn Tinoco coincide en que los varones deben vacunarse “porque si bien es cierto muchos de ellos no son debidamente sintomáticos, el problema es que contagian”. No obstante, enfatizó que acceder a estas vacunas demanda presupuesto y tiempo, por lo que se debería priorizar a las niñas. Añadió que si un varón busca vacunarse puede hacerlo, pero no gratuitamente: “Puede ir a la clínica y comprar su vacuna”.

Según últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo” y dos tipos de VPH (16 y 18) “provocan casi el 50% de las lesiones precancerosas del cuello uterino de gran malignidad”. Indica que la infección por VPH ha sido eliminada en un el 90% de los casos y que este cáncer se puede curar si se detecta “en una etapa temprana y se trata con prontitud”.

Conclusión

Las vacunas contra el VPH, como una medida de prevención, están dirigidas principalmente hacia las mujeres que aún no han empezado su actividad sexual y no han tenido contacto con el virus. No obstante, aquellas que ya la iniciaron también pueden inmunizarse. Además, según expertos, en el Perú los varones pueden inocularse, aunque el esquema de vacunación se prioriza para las féminas.

