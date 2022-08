Hace una semana, los peruanos nos enteramos del sensible fallecimiento del reconocido actor y cantante nacional Diego Bertie, que cayó del decimocuarto piso de su departamento en Miraflores. Las causas reales de la muerte del artista no se conocen, y su familia y entorno cercano en varias ocasiones han declarado que prefieren guardar silencio sobre esta. Sin embargo, en redes sociales circulan noticias con afirmaciones graves y sin sustento al respecto. En Verificador de La República, desmentimos algunas de ellas.

La empleada de Diego Bertie no ha declarado sobre su deceso ni ha sido detenida por ser cómplice de este

Se ha difundido en redes información del portal PeluchinTV que asevera que la trabajadora de limpieza de Diego Bertie se ha pronunciado sobre el deceso del actor: “El joven estaba golpeado y drogado”. Sin embargo, no existe registro alguno de estas palabras en ningún medio de prensa o internet .

Bulo sobre declaraciones de la empleada de Bertie

La foto que usan para ilustrar la noticia no corresponde a la señora que realmente lo acompañaba en su casa . Infobae publicó una noticia hace poco que da cuenta de quién era la persona que lo apoyaba en su departamento: Teodora Bonilla. El artículo señala que ella ha decidido no tener intervención alguna en medios de prensa.

Comparación entre fotos de la empleada real y la que ilustra el bulo

Una noticia falsa parecida de la misma web afirma que ella habría sido detenida por ser cómplice en el deceso; sin embargo, de nuevo, no existe registro de ello. Además, la foto que usan para ilustrar la nota no se refiere a Teodora, la verdadera trabajadora del hogar de Bertie .

Bulo sobre supuesta detención de la empleada de Bertie

La imagen, en cambio, pertenece a Sandra Ávila Beltrán, famosa narcotraficante mexicana conocida como la ‘Reina del Pacífico’, y retrata el momento en el que la justicia de ese país la extraditaba a Estados Unidos.

Sandra Ávila Beltrán, conocida como la 'Reina del Pacífico' durante su extradición a EE. UU. en 2012

Tampoco han declarado la mamá de Diego Bertie ni Jaime Bayly

Otros dos artículos aseguran que Jaime Bayly y la mamá de Bertie, Enriqueta Brignardello, se han pronunciado públicamente sobre el deceso del artista. Esto, de nuevo, es falso. Sobre el periodista, se señala que ha comentado que Bertie le confesó una supuesta insatisfacción.

“Él me llamó unos tres días antes de que falleciera y me comento indirectamente que ya no estaba contento con su vida, es cuando yo le jugué una broma dándole entender que decía tonteras, pero él solo se despidió entre risas conmigo”, son las declaraciones que supuestamente recoge el portal El Show Perú.

Sin embargo, en Verificador de La República revisamos sus últimos programas de televisión (1, 2, 3, 4, 5, 6), sus redes sociales y su columna de opinión semanal, y no encontramos referencia alguna al reciente fallecimiento .

Bulo sobre declaraciones de Jaime Bayly. Foto: captura de Facebook

Sucede algo parecido con Brignardello. El mismo portal afirma que la madre Bertie ha señalado que su hijo sufría de depresión. Sin embargo, por medio de una búsqueda con palabras clave, descartamos cualquier registro de ella sobre el reciente deceso de su hijo .

No, la sobrina de Diego Bertie no ha exigido su herencia

PeluchinTV afirma que la sobrina del artista, Daniella Bertie, está exigiendo una buena parte de la herencia del cantante peruano.

Bulo sobre declaraciones de la sobrina de Bertie

De nuevo, no existe registro alguno ( 1 , 2 y 3 ) de estas declaraciones de la familia del artista . Daniella sí se pronunció en sus redes sociales sobre el deceso de su tío, pero para pedir respeto al silencio de la familia y para hablar sobre cierto hostigamiento que venía recibiendo.

Conclusión

Ni la mamá de Diego Bertie, Enriqueta Brignardello, ni Jaime Bayly ni la trabajadora doméstica del artista, Teodora Bonilla, se han pronunciado sobre su muerte. Esta última persona no está detenida por ser cómplice del deceso. Por último, la sobrina del actor no ha declarado nada en torno a su herencia. Por lo tanto, todas estas noticias son falsas.

