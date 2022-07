En Facebook, usuarios han compartido la captura de pantalla de un tuit en el que se muestra una supuesta nota informativa con el titular “Después de pérdidas devastadoras, el CEO de Disney admite que la compañía cometió ‘un gran error’ al impulsar la agenda de género”.

De acuerdo a la información difundida en Twitter, que ha generado más de 6.500 interacciones, “Walt Disney Enterprises cometió un gran error, según su propio director ejecutivo, Joe Barron”. Sin embargo, la información es falsa.

Tuit viral que comparte información sobre una supuesta declaración del CEO de Disney. Foto: captura LR/Twitter

La información se originó en un portal web de sátira

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes de la captura de pantalla viral compartida en Twitter con la herramienta Google Lens. Así accedimos al portal web USA Taters, en el que se observa una nota, en la categoría de Disney Fan-Fiction (ficciones de los fans), con la misma estructura y fotografía que lo difundido en redes sociales.

El texto se titula: Luego de devastadores pérdidas, el CEO de Disney admite que la compañía cometió un gran error al unirse al movimiento Woke. Al comparar el contenido, pudimos determinar que es el mismo, solo existe variación en el titular.

Incluso, se encuentra la cita del supuesto CEO de Disney, Joe Barron: “La gente dice que quiere estas cosas. Luego lo hacemos y el parque pierde la mitad de sus visitantes en una sola tarde. La gente comenzó a salir cuando Ariel salió ondeando una bandera del orgullo”.

Nota publicada en USA Taters. Foto: captura LR/USA Taters

Sin embargo, en la sección “sobre nosotros”, USA Taters se define como “ una subsidiaria de la red de parodia, sátira y payasadas ”. Es decir, esta página no presenta información seria o confiable. Además, también indica que su contenido podría ser calificado como Junk News o noticias basura.

Joe Barron no es el CEO de Disney

La información difundida en redes sociales afirma que Joe Barron, CEO de Disney, fue el autor de las declaraciones. Sin embargo, en la página web oficial de Disney, el CEO de la compañía desde el 25 de febrero del 2020 es Bob Chapek.

Además, la foto utilizada en el viral tampoco corresponde a Chapek, como se puede ver a continuación.

Comparación entre la foto viral en redes sociales (izquierda) y el retrato del CEO de Disney (derecha). Foto: composición LR/Twitter/Disney

Bob Chapek no ha brindado ninguna declaración pública relacionada con la comunidad LGTBI, ni a favor ni en contra. Esta postura ha sido criticada por la opinión pública de acuerdo al portal web Cinemanía.

¿Quién es la persona que aparece en el tuit viral?

Con una búsqueda inversa de imágenes encontramos un artículo publicado en el portal web del medio CNBC el 11 de abril de 2019. De acuerdo a la nota, el hombre de la fotografía es Bob Iger, exdirector ejecutivo de Disney, quien renunció al cargo el 25 de febrero de 2020.

Entonces, ¿quién es Joe Barron?

Hicimos una búsqueda por palabras clave en Google. Sin embargo, la única coincidencia con el nombre Joe Barron es de un músico estadounidense ubicado en Nashville.

PUEDES VER: Esta imagen de “la segunda Tierra” (Kepler-1649c) es engañosa

Conclusión

El CEO de Disney no dijo que fue un “gran error impulsar una agenda de género”. La información provino de un portal web que comparte parodia y sátira. Además, Joe Barron, no pertenece a la mencionada compañía. El actual dirigente es Bob Chapek, quien no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la comunidad LGTBI.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten los contenidos falsos que circulan en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).