Ricardo Gareca culminó su contrato como entrenador de la selección peruana el mismo día en que la Blanquirroja quedó fuera del Mundial Qatar 2022 tras perder el partido con Australia.

En ese escenario, publicaciones en Facebook comparten una gráfica en la que se atribuye una frase al llamado ‘Tigre’. “Si se va Castillo, me quedo. Vamos, peruanos”, se lee en la imagen, que lleva una fotografía del argentino.

Estos post, que circulan desde el 19 de junio, superan las 500 interacciones en la red social. “Gareca nos indica las últimas condiciones para continuar con la selección”, comentó un cibernauta. “Hasta Gareca pide que Castillo renuncie”, escribió otro. Sin embargo, se trata de una información falsa.

Gráfica que involucra a Ricardo Gareca. Foto: captura en Facebook.

No hay evidencia de que Ricardo Gareca haya dicho la frase en cuestión

Al hacer una búsqueda con las palabras “Gareca” y “Si se va Castillo, me quedo”, no encontramos ningún resultado al respecto. Solo hallamos textos sobre el ‘Tigre’, pero sobre otros asuntos. Es decir, no hay ningún reporte periodístico que haya dado a conocer esta supuesta mención al presidente Pedro Castillo.

También revisamos la cuenta oficial de Twitter de la selección peruana, dado que difunde citas del DT cuando participa en una conferencia de prensa. Sin embargo, no detectamos ningún registro de esta frase en esta página. Es más, tras una indagación con la herramienta Tweet Deeck, la última rueda en la que estuvo el exentrenador, según este perfil, data del 12 de junio, antes de que su contrato caducara, el 13 de junio, día del repechaje.

Resultados en Tweet Deeck con la palabra "Gareca". Foto: captura en Tweet Deeck.

El 17 de junio, mediante una conferencia de prensa, Juan Carlos Oblitas, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), anunció que existían ciertos pedidos por parte del argentino y el cuerpo técnico que no son recientes. Indicó que dichas exigencias también han sido tomadas en cuenta por la organización. Estos no estaban relacionados con la política peruana.

Precisó que uno de los requerimientos más frecuentes del entonces entrenador es la “reestructuración del fútbol”. Sin embargo, en ningún momento el directivo deportivo anunció que el ‘Tigre’ condiciona su permanencia con la renuncia del actual jefe de Estado.

Ese día, el director deportivo sostuvo que la prioridad de la FPF era renovar al exfutbolista y que su permanencia o no en la Bicolor se sabría a fines del mes de junio. Al momento, no hay ningún pronunciamiento oficial sobre la continuación o no de Ricardo Gareca en la selección.

Conclusión

No existe ningún registro periodístico ni oficial en el que se indique que Ricardo Gareca haya anunciado la frase en cuestión. Por ello, calificamos el post como falso.

