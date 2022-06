En Facebook se ha difundido una imagen que compara dos mapas con pronósticos de temperaturas. El que aparece en la izquierda tiene la fecha de 1986 y el de la derecha, 2022. Ambos presentan temperaturas similares que fluctúan entre los 16º y los 25º.

De acuerdo a los usuarios, esto sería prueba de que la ola de calor y el cambio climático no son reales, ya que hace 36 años se registraron las mismas temperaturas que en la actualidad. “Tanta ola de calor, verano de toda la vida”, “En 1986 lo llamaban ‘verano’. Hoy basta colorear los mapas de rojo”, se lee.

Sin embargo, aunque los mapas son reales, no pertenecen al año 1986, tampoco al 2022 y no son prueba de que no exista calentamiento global.

La publicación viral también ha sido compartida en Twitter. Foto: captura de Facebook

Las imágenes no tienen una diferencia de 36 años

Mediante una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens determinamos que el primer mapa (izquierda), supuestamente de 1986, en realidad es del 20 de julio de 2016. El canal sueco de televisión SVT pronosticó un clima soleado con temperaturas de hasta 25 grados.

A continuación podemos ver una comparación entre la imagen viral (izquierda), de hace 36 años, y la imagen del medio sueco de hace 6 (derecha). Al observarlas juntas podemos concluir que se trata del mismo material. Asimismo, en una nota reciente vimos que SVT continúa utilizando en la actualidad el mismo tipo de gráfico con fondo verde.

El supuesto mapa de 1986 es en realidad el fragmento de uno publicado en 2016. Foto: composición/Facebook/SVT

La segunda búsqueda inversa nos permitió ubicar el origen del segundo mapa. El cual, según los usuarios de Facebook, es de la actualidad; es decir, del 2022. Sin embargo, descubrimos que ese material gráfico salió al aire durante el segmento del clima del programa “Vradet” del canal sueco TV4 en agosto del 2021.

Video de la predicción del clima del programa "Vradet" el 13 de agosto de 2021. Foto: captura de TV4

En la siguiente imagen notamos la comparación entre la imagen viral etiquetada con fecha del 2022 y el mapa que elaboró TV4 en su programa “Vradet” para informar sobre el clima en agosto del 2021.

Imagen viral en Facebook (izquierda) al lado del mapa mostrado por "Vradet" en 2021 (derecha). Foto: composición/Facebook/TV4

Por tanto, no se “coloreó” un mapa para “exagerar” el incremento de calor desde 1986 hasta 2022. Las imágenes son de distintos medios, los cuales tienen un diferente estilo gráfico para mostrar su segmento del clima.

¿Hay una tendencia al incremento de temperatura en Suecia?

De acuerdo al viral compartido en Facebook, actualmente se presenta la misma temperatura en Suecia que hace 36 años en 1986, lo que probaría que no existe el calentamiento global.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Comisión Europea indicó en su último reporte que el verano más caluroso en Europa, desde la existencia de registros, fue en 2021. Es decir, en años previos, las temperaturas siempre han sido más bajas.

En una nota anterior, expusimos que la Agencia Estatal de Meteorología de España informó que sus datos desde 1965 demuestran una tendencia al aumento del calor y que en 2021 llegó a su pico de temperatura más alto con 47,4 grados.

El Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia también comunicó que existe un aumento de la temperatura media.

Conclusión

La imagen compartida en Facebook no muestra un mapa de 1986, tampoco uno del 2022. En realidad encontramos que el primer material gráfico fue publicado en el 2016, el segundo en el 2021, y pertenecen a medios distintos, por lo que el estilo gráfico puede variar.

Además, esto no es prueba de que no exista un incremento de temperaturas. Sin embargo, debido a que se hizo uso de gráficas reales para difundir desinformación, calificamos la publicación como engañosa.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República , nuestra selección dominical de artículos de fact checking que desmienten la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).