“Último minuto. Gerentes del alcalde Pedro Spadaro son parte de la banda criminal organizada que robó casi S/ 4 millones de soles a la Municipalidad de Ventanilla”, se lee en una gráfica de color azul y rojo, publicada el 30 de mayo en Facebook. En la parte superior de la imagen, se presenta un supuesto logo que lleva el texto “Exitosa”.

Al momento, este post concentra más de 500 interacciones en la red social; sin embargo, se trata de una información engañosa.

Publicación sobre la supuesta gráfica de Exitosa. Foto: captura en Facebook.

El medio calificó la gráfica como “falsa”

El 30 de mayo, Exitosa Noticias descartó la veracidad de esta gráfica por medio de sus cuentas oficiales de Twitter y Facebook. “#Atención #FakeNews. En redes sociales viene circulando una imagen que utiliza el logo de Exitosa. Queremos precisar que esta publicación es falsa”, dice el comunicado difundido en redes sociales.

Tuit de Exitosa desmintiendo la gráfica. Foto: captura en Twitter / Exitosa.

En efecto, no detectamos que esta imagen se haya divulgado en las páginas oficiales. No obstante, a través de la herramienta Who Posted What?, hallamos que la fecha de difusión más antigua de este contenido en Facebook corresponde al 31 de enero de 2022. Es decir, tampoco se trata de una información reciente.

Este post contiene la gráfica en cuestión y presenta otra similar, en tono predominantemente azul. En esta última se señala: “Denuncia. Ventanilla: gerentes de Pedro Spadaro roban S/ 4 millones. Para cometer el delito, tuvieron complicidad del subgerente Lenin Stalin Ahuanari Ramírez y del gerente Fernando Manuel Torres Vega”. También en esta instantánea se lee el texto “Exitosa”, como supuesto logo.

Publicación más antigua data del 31 de enero de 2022. Foto: captura en Facebook.

Sin embargo, consultado por Verificador de La República, desde Exitosas Noticias confirmaron que dichas gráficas fueron fabricadas. “Sí, las imágenes son totalmente falsas”, respondieron.

Por otro lado, esta publicación de enero comprende un texto extenso, que es parte de una nota de prensa, publicada el 20 de enero de 2022 en la página del Gobierno peruano. En este informe se comunicó cómo el Ministerio Público dirigió un “operativo contra organización criminal que se apropió irregularmente de dinero de la Municipalidad de Ventanilla”. Dicha banda fue denominada Los incorregibles.

Nota de prensa del Ministerio Público. Foto: captura en web / Gobierno.

Reportó que fue una “detención preliminar” en contra “del presunto cabecilla de esta organización criminal, Miguel Ángel Salinas Cámac, y de sus integrantes Eliot Lara Rullier, Carlos Paredes Loayza, José Ramos Huamán, Guillermo Biondi Thorndike, Runzhi Liu, José Domínguez de la Cruz, Christian Cabanillas Sánchez, Julio Gutiérrez Silva, Luis Manyari Trujillo, Franco Gurbillon Arteaga”.

Precisó que, según la investigación fiscal, esta banda “es investigada por los delitos de lavado de activos y peculado doloso”. Además, en el texto se detalló el “modus operandi” de esta banda criminal en el que presuntamente resultan implicados dos funcionarios del municipio de Ventanilla.

“Para cometer el delito, en mayo de 2020, sus integrantes habrían ingresado de manera irregular a los ordenadores del municipio de Ventanilla ─con la complicidad del subgerente de Tesorería, Lenin Stalin Ahuanari Ramírez, y del gerente de Administración y Finanzas, Fernando Manuel Torres Vega─ para manipular los procesos de compromiso, devengado y girado del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), bajo las modalidades de desembolso o giros de dinero directo sin proceso de selección. Luego de realizadas dichas transferencias, la información era eliminada del SIAF”, se especificó.

Explicó que, a raíz de este “accionar delictivo, se ejecutaron 39 certificados presupuestales que fueron utilizados para desembolsar ─a través de 46 giros─ un importe monto de S/ 3 867 559″. En esta nota de prensa, no se menciona el nombre del alcalde y tampoco se afirma que en la operación se intervino a los funcionarios citados del municipio.

Pero Pedro Spadaro ejerce el cargo de alcalde de esta institución tras ganar las elecciones municipales del año 2018, por lo que, este operativo del Ministerio Público se produjo durante su gestión. A la fecha, continúa desempeñando esta función, como se muestra en su cuenta de Twitter.

Desde la Municipalidad de Ventanilla, aseguraron a este medio que, según la investigación final, “ninguno de sus funcionarios” resultaron involucrados en el acto ilícito. Indicaron que dicho delito “fue perpetrado por personas ajenas a la entidad” .

Por ello, precisaron que a ninguno de sus trabajadores públicos del municipio se les dictó alguna “medida de detención” ni tampoco se les ordenó prisión preventiva por 18 meses, como se consta en una nota de prensa, publicada el 10 de febrero de 2022. Sostuvieron que los nombres de los funcionarios supuestamente vinculados fueron excluidos.

Nota de prensa del Ministerio Público. Foto: captura en web / Gobierno.

Por otro lado, explicaron: “La Contraloría General de la República realizó un examen especial en atención a la noticia criminal determinando, entre otras, una posible responsabilidad administrativa en los funcionarios que ejercían cargos vinculados en la cadena de pagos (...) Por lo que la entidad (el municipio) inició el correspondiente proceso administrativo sancionador (PAS), el mismo que en criterio, culminó sancionando a los funcionarios con su suspensión administrativa”.

Especificaron que, por el solo principio de transparencia, los dos funcionarios citados en la nota de prensa de la Fiscalía (Lenin Ahuanari Ramírez y Fernando Torres Vega) “posteriormente fueron cesados de sus cargos como gerentes de Tesorería y Administración respectivamente”.

Asimismo, aseguraron que los demás funcionarios que resultaron con una “posible responsabilidad administrativa” fueron suspendidos, pero luego continuaron laborando.

En el informe de febrero de 2021, se indica también que esta banda criminal se apropió ilícitamente “de por lo menos S/ 14 millones de los fondos de entidades estatales de distintas regiones del país”. En otras palabras, no solo se transgredió los fondos de la Municipalidad de Ventanilla, sino también de otras instituciones del Estado.

Conclusión

La gráfica está fabricada. Exitosa Noticias descartó la veracidad de este contenido. En enero de 2022, la Fiscalía reportó que se produjo un operativo en contra de una organización criminal que, en complicidad de funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla, presuntamente robó dinero de la institución. Sin embargo, cuando se dictó prisión preventiva contra los implicados, se excluyó a los funcionarios del municipio.

También desde la entidad aseguraron que ninguno de sus trabajadores públicos resultaron implicados en el delito tras una investigación final. Pero sí se les aplicó una sanción administrativa. También los funcionarios citados en el informe de la Fiscalía dejaron por concluida su función. Esto, por el solo principio de transparencia. Por ello, calificamos estos post como engañosos.

