A través de Facebook, usuarios han difundido la imagen de una portada del diario “The Sovereign Independent”. Según el texto que acompaña la publicación, se atribuye a Bill Gates una declaración de junio de 2011, en la que propone una “despoblación mediante vacunación forzada”. Esta sería “la mejor solución, pues es la menos contaminante”.

Sin embargo, esta información es falsa. La propuesta de una reducción poblacional mediante vacunas no es una cita del cofundador de Microsoft. Asimismo, el referido periódico hace alusión a una declaración de Gates del año 2010, en la cual no habla de “despoblación”.

Foto: captura en Facebook

La publicación presenta la portada de un diario llamado “The Sovereign Independent”, fechada en junio de 2011. La carátula muestra el siguiente titular en inglés: “Depopulation Through Forced Vaccination: The Zero Carbon Solution!”.

A un lado de la página, se observa una fotografía del multimillonario y filántropo Bill Gates, a quien se le atribuye una cita textual. El posteo añade una traducción de la imagen: “Despoblación mediante vacunación forzada”. “La mejor solución, dijo Bill (Gates), pues es la menos contaminante”, consignaba el contenido.

La publicación atribuye una declaración falsa a Bill Gates

En primer lugar, efectuamos una búsqueda inversa de imágenes, y hallamos una versión de la portada en mayor resolución. Ahí detectamos el texto pequeño que acompaña la fotografía de Bill Gates, el cual aparece con la firma “Billy ‘The Kid Killer’ Gates” (Billy ‘El asesino de niños’ Gates):

“El mundo de hoy tiene 6.800 millones de personas. Eso se dirige a alrededor de 9.000 millones. Ahora, si hacemos un gran trabajo en nuevas vacunas, atención médica, servicios de salud reproductiva, lo bajamos quizás en un 10% o 15%”.

No obstante, aquella frase está sacada de contexto. En este medio hemos revisado anteriormente los bulos en torno a dicha declaración (1 y 2), la cual tuvo lugar durante una charla TED del año 2010. En su discurso, Gates no indicó que buscaba reducir la población en un “10% a 15%”, como sugieren las publicaciones virales.

Con esa cifra, el magnate tecnológico se refiere a reducir la proyección del crecimiento poblacional, es decir, la velocidad con que la población aumenta en un lapso determinado. Aun así, indicó Gates, este crecimiento demográfico seguiría teniendo un aumento del 1,3%.

De igual manera, Bill Gates tampoco hace mención de una despoblación “mediante vacunación forzada” ni afirma que esta sea la solución “menos contaminante”. Por lo tanto, se trata de una cita falsa.

El post viral menciona el titular del diario como si fuera una cita textual del multimillonario. En realidad, la portada de The Sovereign Independent no se anuncia como una declaración de Bill Gates, sino que presenta una interpretación de la cita que aparece en el recuadro con la foto de Gates.

Finalmente, este bulo ha sido revisado por otros medios de verificación de datos como FastCheck CL, AFP Factual y USA Today, miembros de la International Fact Checking Network (IFCN), al igual que Verificador de La República.

Conclusión

La publicación que atribuye a Bill Gates haber propuesto una despoblación a través de vacunación forzada presenta información incorrecta. El titular del diario The Sovereign Independent no es una cita textual.

Además, el posteo tergiversó una declaración de Gates del año 2010. En tal ocasión, el magnate no se refirió a reducir la población, sino a disminuir el porcentaje de crecimiento demográfico. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

