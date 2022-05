A través de Facebook, una página ha difundido una imagen sobre un supuesto mensaje por el Día de la Madre de parte del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. El texto en cuestión saludaba a “las niñas violadas que quedaron embarazadas”, y señalaba que “ya viene el hotel cinco estrellas”, en alusión a una antigua declaración del político.

Sin embargo, esta publicación es falsa. No hay registros que den cuenta del aparente saludo atribuido a López Aliaga. Aun así, la imagen ha sido compartida más de 700 veces desde el último 7 de mayo.

El posteo presenta el formato de una web de noticias, y lleva como titular: “Miles de usuarios en las redes rechazan comentario de López Aliaga por ‘Día de la Madre’”.

Seguido de ello, se muestra una supuesta captura de Twitter en la que el postulante al sillón municipal emite el siguiente mensaje: “Feliz Día de la Madre a las niñas violadas que quedaron embarazadas. Ya viene el hotel cinco estrellas”.

La publicación afirma que López Aliaga “tuvo que borrar el comentario”, y alude a una declaración anterior que el ex candidato presidencial hizo sobre las niñas víctimas de violación sexual que quedan embarazadas.

En una entrevista de enero de 2021, el líder de Renovación Popular propuso enviar a las menores a un hotel de “cinco estrellas” para pasar ahí los nueve meses en lugar de interrumpir el embarazo.

López Aliaga desmintió el supuesto saludo atribuido a él

Verificador de La República consultó a Rafael López Aliaga sobre la veracidad de la publicación viralizada. El político aseveró que tal información es falsa.

Asimismo, nos remitió un video que publicó en su página de Facebook el mismo día en que se difundió el viral, 7 de mayo, y que se trata de un mensaje por el Día de la Madre. En dicha grabación, no hace mención de las menores víctimas de violación sexual.

De igual modo, tras una revisión por palabras clave tanto en Google como en Twitter, no detectamos registros fiables del supuesto mensaje atribuido al candidato a la alcaldía de Lima. Además, la imagen viral utiliza los elementos del sitio web de Canal N. No obstante, dicho medio de comunicación no ha reportado ninguna noticia al respecto.

Anteriormente, hemos desmentido otros posteos sobre declaraciones falsas atribuidas a López Aliaga, así como a otros políticos (1, 2, 3, 4, 5).

Conclusión

La publicación que atribuye un supuesto mensaje por el Día de la Madre a Rafael López Aliaga, en el que saludaría a niñas víctimas de violación, no es real. El político desmintió haber realizado tal declaración, de la cual tampoco se hallaron registros fiables. En consecuencia, calificamos esta información viralizada como falsa.

