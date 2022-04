“China llama oficialmente a (George) Soros ‘terrorista global’ e ‘hijo de satanás’”, indican varias publicaciones en Facebook que comenzaron a viralizarse en marzo de 2022. Se trata de una imagen que captura el titular de una supuesta nota. Presenta como autor a Steve Turley y como fecha de publicación el 24 de septiembre del año pasado.

Una búsqueda con la herramienta Who Posted What? reveló que esta supuesta información circula en la red social desde septiembre de 2021. Los post concentran más de 1.000 interacciones en la red social, pero son imprecisas porque no agregan contexto al contenido.

Publicaciones. Foto: captura en Facebook.

No hay registro de un comunicado oficial del Gobierno chino llamando “terrorista global” a George Soros

Al hacer una búsqueda de algún comunicado oficial del Gobierno chino al respecto, no encontramos ninguno en su página web. Solo hallamos un texto sobre Soros difundido en 2016, en el que se aborda la visión económica del magnate y otros especialistas sobre este país asiático.

Búsqueda con la palabra clave "Soros". Foto: captura en web de Gobierno chino.

Un informe de USA Today de abril de este año comunicó que Jonathan Birchall, portavoz de Open Society Foundations, manifestó que el Gobierno no ha declarado “terrorista” al multimillonario estadounidense.

Las Open Society Foundations fueron fundadas por George Soros y son el “financiador privado más grande del mundo de grupos independientes que trabajan por la justicia, la gobernabilidad democrática y los derechos humanos”, de acuerdo a su sitio web.

Del mismo modo, Laura Silber, vocera de esta organización, descartó en un artículo de AP de marzo de 2022 que China se haya referido oficialmente en esos términos contra el magnate.

Tanto USA Today como AP coincidieron en que no existe ningún reporte o documento oficial de China que llame “terrorista global” a George Soros .

El calificativo proviene de un artículo de opinión

En la indagación, detectamos que esta información está relacionada con un “artículo de opinión” de Global Times en el que llamaron “terrorista económico global” e “hijo de Satanás” a George Soros. Dicho contenido fue encontrado por USA Today y presenta como fecha de publicación el 4 de septiembre de 2021.

Global Times es un “tabloide” publicado por el diario oficial del Partido Comunista Chino (PCCh), el Diario del Pueblo, según información de la agencia Reuters. Xi Jinping es el presidente del país, pero también secretario general del comité central de dicha organización política.

En el texto se realizan varias acusaciones contra Human Rights Watch sin citar ni mostrar pruebas. Dicha institución es financiada por las Open Society Foundations.

Entre las imputaciones, se señala que Human Rights Watch supuestamente creó “informes falsos sobre Xinjiang”, promovió “los llamados ‘trabajos forzados’” y acusó a China de que el SARS-CoV-2 “se filtró de un laboratorio chino”. También se sostuvo que George Soros se coludió con Li zhiying, “un alborotador anti-China en Hong Kong”, para instigar “guerras financieras y revoluciones de color”.

Algunos medios de comunicación o portales de noticias han abordado el contenido divulgado por Global Times como si fuera una declaración oficial del Gobierno chino, pero otros no.

Por ejemplo, el 8 de septiembre del año pasado, la agencia de noticias Asia Times reportó este suceso y llamó a Global Times “portavoz de China”, aunque no mencionó que fuera un asunto oficial del Gobierno. Precisó que la acusación del artículo de opinión no presenta evidencias.

En tanto, el 9 de septiembre, el portal de noticias llamado NeoN Nettle informó que China declaró “oficialmente al multimillonario de extrema izquierda George Soros como un ‘terrorista global’”. Explicó que el PCCh emitió este anuncio en los medios estatales “controlados por el Gobierno de China”, en el que también se le etiquetó como “el hijo de Satanás”. Detalló que Global Times es el portavoz de dicho partido.

No obstante, Hispano TV no lo trató como una declaración oficial ni indicó que Global Times es el portavoz de China ni del PCCh. Solo comunicó cómo los medios de comunicación chinos calificaron de “terrorista económico global” a George Soros por supuestamente haber financiado la propaganda anti-China en Hong Kong.

Conclusión

Dicha calificación contra George Soros no proviene de un acto oficial del Gobierno de China, sino de un artículo de opinión publicado en Global Times, un diario que pertenece a un medio de comunicación del Partido Comunista Chino. Asimismo, no hay evidencia de un comunicado de prensa o reporte gubernamental en el que se califica de “terrorista global” al multimillonario estadounidense. Por ello, calificamos estos post como imprecisos.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).