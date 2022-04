“Cambio de bandera en la planta Ilych, Mariúpol. Muchas banderas soviéticas ondean en Donbás y en la operación especial rusa de desnazificación de Ucrania”, alertan publicaciones en Facebook, mismas que adjuntan un collage de imágenes que presentan cómo un sujeto retira la bandera de Ucrania (franjas horizontales de azul y amarillo) y coloca la de la Unión Soviética (color rojo y presenta la hoz y el martillo en amarillo).

Este post comenzó a viralizarse desde el 18 de abril de 2022 y al momento concentra más de 500 interacciones en la red social. Sin embargo, estas piezas no fueron capturadas durante la actual guerra entre Ucrania y Rusia, estallada el último 24 de febrero.

Publicación. Foto: composición.

Imágenes de “cambio de banderas” circulan en internet desde el 2015

Una búsqueda con la herramienta Yandex nos direccionó a un video en Youtube que contiene estas escenas a partir del segundo 52. El archivo fue publicado el 3 de marzo de 2015. El canal que lo publicó fue Voxkomm International, que se define como “un proyecto mediático, una plataforma de alojamiento y promoción de contenidos destinados al cambio social y político”.

Izado de bandera de la URSS. Foto: captura en Youtube / Voxkomm International.

“Izando la bandera soviética en Donbás”, se lee en el titular. En tanto, en la descripción se indica que “miliciano comunista iza la bandera soviética en Debaltsevo liberado”. Debaltseve es una ciudad en Ucrania, específicamente se encuentra dentro de Donetsk, que es una de las provincias separatistas de la región del Donbás.

A continuación, en este apartado exponemos dos de las imágenes expuestas por los virales que muestran el mismo suceso contenido en el material audiovisual de Voxkomm International:

Comparación. Foto: composición.

El canal de Youtube compartió un enlace del clip completo, que fue difundido en esa misma fecha por la cuenta de Youtube Ghost Brigade. En este contenido también puede observarse las mismas representaciones de las piezas desde el minuto 3 con 40 segundos.

En la indagación encontramos también un texto del sitio web de Nakanune, que contiene el video de Voxkomm Internationall y que fue divulgado el 11 de marzo de 2015. “En Debaltseve, liberada de los castigadores, se izó la bandera de la URSS. Los combatientes de la brigada ‘fantasma’ de Alexei Mozgovoy arrancaron la bandera ucraniana de uno de los objetos e instalaron una bandera roja con la hoz y el martillo”, se reseña.

Asimismo, detectamos un tuit del portal húngaro Visegrad 24, publicado el 18 de febrero de este año, que difunde ese collage de fotogramas. Sin embargo, en la descripción aseguró que es un suceso de hace siete años: “Esto es lo que hicieron las fuerzas de ocupación en Debaltseve en 2015 después de tomar el control de la ciudad en la Batalla de Debaltseve, el acto final de los combates a gran escala antes de obligar a Ucrania a firmar los acuerdos de Minsk 2″.

Tuit. Foto: captura en Twitter / Visegrad 24.

La BBC difundió un reporte sobre las batallas por la cabeza del puente de Debaltseve en 2015, donde la etapa más aguda fue del 25 de enero al 18 de febrero de ese año. Informó que en ese entonces los líderes de las autoproclamadas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk acusaban a las fuerzas ucranianas de emplear esa zona para un bombardeo en sus territorios.

Indicó que simultáneamente a este enfrentamiento se llevó a cabo un proceso de negociación en Bielorrusia, que culminó el 12 de febrero con la firma del acuerdo de Minsk 2.

Según este medio, en ese contexto también se produjo una retirada de las fuerzas de Ucrania de dicha ciudad y el Gobierno ruso aseguró que fue porque estaban “rodeados”, algo que fue negado por la versión ucraniana. Reportó también que el Canal Uno de Rusia mostró cómo los “rebeldes” levantaron “su bandera en la parte superior de un edificio de gran altura en la ciudad”.

Izado de bandera "Nueva Rusia". Foto: captura en web / Canal Uno.

Este suceso ha sido reproducido por diversos medios. No obstante, esta escena no corresponde a las imágenes del post viral porque el “cambio” fue realizado en otro tipo de infraestructura y la bandera izada fue la soviética, no la de “Novorossiya” (en referencia la “Nueva Rusia”).

Conclusión

Las imágenes son fragmentos de un video difundido en Youtube en 2015. El archivo de esta plataforma y otros reportes describen que se trata de un cambio de bandera ocurrido en Debaltseve en ese año; pero no encontramos otras evidencias más contundentes para asegurar que ese sea el origen de las piezas. Lo que sí podemos afirmar es que no pertenecen al actual conflicto Rusia-Ucrania. Por ello, calificamos estos post como engañosos.

