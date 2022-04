En Facebook se ha difundido una fotografía que muestra a dos excomandos de Chavín de Huántar sosteniendo un cartel con el retrato de Vladimiro Montesinos y el texto “lealtad al maestro”.

Además, la descripción de la imagen indica que este acto fue un “homenaje” al exasesor presidencial. Desde que se publicó, el 23 de abril de 2022, el posteo ha acumulado más de 11.200 visualizaciones. Sin embargo, la información compartida es falsa.

Imagen compartida en Facebook sobre supuesto "homenaje a Montesinos" por parte de excomandos de Chavín de Huántar. Fuente: Captura LR, Facebook.

El contenido del cartel que sostienen los excomando fue editado

El 22 de abril de 2022, el presidente de la República, Pedro Castillo, asistió a la ceremonia por el 25 aniversario de la operación Chavín de Huántar. El comando tuvo a su cargo la liberación de 71 rehenes retenidos por el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador del Japón en Perú, Morihisa Aoki, en 1997.

El evento tenía como objetivo hacer un reconocimiento a los excomandos. Sin embargo, varios de los asistentes decidieron expresar su desaprobación a la gestión del mandatario retirándose del evento. Dos de ellos acudieron con un cartel en manos, Jaime Cabrera y Carlos Rodríguez.

En la grabación en vivo del suceso se observa el mensaje original de los excombatientes Cabrera y Roríguez: “Cero en meritocracia, minería, economía. Veinte en corrupción”.

Realizamos una comparación entre la imagen viral (arriba) y una captura del video de la ceremonia. Pudimos comprobar que se trata de un montaje. Es decir, el material audiovisual fue editado para sobreponer el retrato del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Comparación entre imagen viral en Facebook sobre supuesto homenaje a Vladimiro Montesinos (arriba) y la transmisión en vivo de la ceremonia (abajo). Fuente: Composición LR, Facebook, LR.

En declaraciones para la prensa luego de abandonar la ceremonia, Cabrera dejó clara su postura respecto del presidente. “Queremos expresar nuestra indignación por lo que ustedes leen acá (’Cero en meritocracia, minería, economía. Veinte en corrupción’), en nombre de los miles de hombres y mujeres que murieron a consecuencia del terrorismo. La paz que hoy vivimos nos costó sangre, sudor y lágrimas”, dijo.

Carlos Rodríguez, por su parte, indicó que participarían en una marcha por el honor del Ejército. “La dignidad del soldado se respeta. El presidente se ha venido a burlar de nosotros, de nuestros muertos”, añadió.

Por otro lado, el ministro de Defensa, José Gavidia, rechazó la actitud de los excomandos que desairaron al presidente de la República y añadió que “las Fuerzas Armadas son respetuosas de la Constitución y del Estado de derecho”.

No es la primera vez que exintegrantes de las Fuerzas Armadas muestran su rechazo al mandato del actual presidente del Perú. El 18 de junio de 2021, luego de que Pedro Castillo ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ex altos mandos en retiro del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea enviaron una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) argumentando que no reconocerían los resultados por la existencia de un supuesto “fraude electoral”. Sin embargo, esa versión fue desmentida por este medio, la alianza PerúCheck y otros verificadores.

¿Las Fuerzas Armadas han realizado algún homenaje a Vladimiro Montesinos?

Se realizó una búsqueda por palabras claves sobre homenajes públicos al exasesor presidencial y no se obtuvieron resultados. Sin embargo, en el año 1992, un grupo de altos mandos militares y policiales firmó una carta de sujeción para apoyar el autogolpe del 5 de abril orquestado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Conclusión

Es falso que excomandos hayan llevado a la ceremonia de 25 años del operativo Chavín de Huántar un cartel con el retrato de Vladimiro Montesinos como “homenaje”. La foto fue editada. En la transmisión en vivo se puede ver el contenido original de la pancarta: “Cero en meritocracia, minería, economía. Veinte en corrupción”.

