Se ha compartido en la red social Facebook la imagen de un supuesto tuit publicado por el medio de comunicación CNN, desde su cuenta de Twitter CNN Breaking News, con el texto: “Estos son los restos del que fue el famoso resort hotel Peace [Paz] luego del ataque aéreo de bombas rusas”.

Junto al mensaje que hace referencia a un atentado del ejército ruso a Ucrania, se observa una edificación destruida. Sin embargo, la información es falsa.

Supuesta captura de pantalla a un tuit de CNN Breaking News sobre un hotel ucraniano en ruinas. Fuente: Captura LR, Facebook.

No existe registro de que se haya publicado tal actualización en la cuenta de CNN

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes del supuesto tuit con la herramienta TinEye para poder encontrar el contenido original o la captura de pantalla completa, debido a que en la publicación de Facebook no se observa fecha y hora de la actualización.

Sin embargo, no existe un registro visual del tuit; la búsqueda arrojó solo la imagen recortada difundida de forma viral en redes sociales.

También hicimos una búsqueda de palabras claves en Google y a través de WayBack Machine —capaz de conservar registros de páginas web aún después de su eliminación—, para encontrar coincidencias entre el texto difundido y cualquier tipo de contenido de CNN Breaking News (@cnnbrk), pero tampoco tuvimos éxito.

Además, el supuesto tuit contiene el hashtag #StandingWithUkraine. No obstante, la cuenta de CNN no tiene ninguna actualización que lo incluya.

Por otro lado, acudimos a la cuenta de Twitter mencionada en la publicación viral y al usuario general de CNN para revisar todas las publicaciones realizadas desde que estalló la Guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Ninguna de las cuentas informó sobre el resort Peace de Ucrania, tampoco publicaron la fotografía.

Asimismo, realizamos una comparación visual entre la imagen viral (izquierda) y un tuit de la cuenta CNN Breaking News (derecha), lo que nos permitió encontrar algunas diferencias.

En primer lugar, la publicación de Facebook no cuenta con el logo color morado que aparece en la esquina superior derecha, sino que aparece el nombre de “Majk Majkonski”, como si el tuit fuera una colaboración de dos usuarios, algo que no es posible en Twitter, solo en Instagram. El usuario Majk Majkonski tampoco tiene una cuenta en Twitter.

Otra diferencia notoria es que el texto no se encuentra alineado. Las tres líneas en la imagen viral no empiezan en el mismo punto. Finalmente, la fotografía del supuesto tuit no comparte las mismas características de uno que sí se encuentra en la plataforma, como las esquinas superiores redondeadas y la dimensión.

Comparación entre la imagen viral en Facebook (izquierda) y un tuit de CNN Breaking News. Fuente: Composición LR, Facebook, Twitter.

PoliFact se comunicó con CNN para consultar sobre el origen de la publicación. Matt Dornic, portavoz del medio de comunicación, aseveró que la captura de pantalla compartida en redes sociales no les pertenece.

“CNN no ha publicado esa foto o texto en relación a nuestra cobertura sobre la Guerra en Ucrania”, dijo Dornic a PoliFact.

¿Qué edificación muestra la imagen viral?

Mediante una búsqueda inversa de imágenes de la estructura mostrada en el supuesto tuit de CNN con la herramienta Yandex, pudimos acceder a una publicación en un portal web serbio.

Dicha actualización fue titulada “El caso Zvonačka Banja - Los disturbios del hotel Mir” y posteada en el blog el 22 de abril de 2010. Mir traducido al inglés es peace, en español paz; nombres que fueron usados para el supuesto resort ucraniano.

Luego de comparar la foto del hotel Mir (derecha) y el supuesto hotel ucraniano (izquierda) pudimos determinar que se trata de la misma imagen.

Comparación entre el supuesto tuit de CNN (izquierda) y el hotel Mir en Serbia (derecha).

¿Existe un hotel resort en Ucrania llamado Peace, Mir o Paz?

Mediante una búsqueda de palabras clave en el idioma ucraniano se pudo verificar que existe en la capital de Ucrania, Kiev, un hotel de nombre Mir.

No se ha encontrado noticias que informen en qué estado se encuentra la edificación del hotel. Sin embargo, en su página web no se encuentra activo el servicio para realizar una reserva de habitación.

Conclusión

Es falso que CNN publicó un tuit mostrando un hotel ucraniano destruido por la guerra. No existe registro de tal información en la cuenta CNN Breaking News o en la cuenta CNN de Twitter.

Por otro lado, un portavoz del medio informó que no se ha usado la foto o el texto de la imagen viral durante la cobertura de la Guerra en Ucrania.

