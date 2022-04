“Hace un momento se estrelló un avión en Colombia saliendo del aeropuerto, el hecho fue grabado por la torre de control los cuales quedaron impactados con el aterrador accidente”, se lee en una publicación de Facebook realizada el 17 de abril de 2022.

LLa descripción del incidente está acompañada por una composición de fotografías que muestran un avión con una gran humareda en el suelo, con signos de haber sufrido un impacto. Sobre las imágenes se lee el texto: “Luto Nacional”.

Sin embargo, la información no es correcta. El accidente no es actual y no tuvo lugar en Colombia.

Publicación compartida en Facebook que muestra un supuesto accidente en Colombia. Fuente: Captura LR, Facebook.

Las imágenes corresponden a un accidente aéreo en México, en el año 2018

Realizamos una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta TinEye, lo que nos derivó a notas informativas de CNN y El País, que informaron en julio de 2018 sobre un accidente aéreo.

Los textos están acompañados de imágenes similares a las mostradas en la red social Facebook. Pero, de acuerdo a los medios, estas tuvieron su origen en Durango, México.

Realizamos una comparación entre las imágenes del accidente del año 2018 (izquierda) y el compartido en redes sociales el 17 de abril de 2022 (derecha). En los detalles —como el logo de la aerolínea en la cola del avión (de Aeroméxico), el suelo, las partes de la nave afectada y la humareda— se concluyó que se trata del mismo material visual.

Comparación entre las fotografías del accidente ocurrido en Durango en el 2018 y el supuesto accidente en Colombia. Fuente: Composición LR, CNN, El País, Facebook.

¿Qué ocurrió en México en el año 2018?

CNN comunicó que el 31 de julio de 2018 un avión de la aerolínea AeroMéxico se accidentó cerca del aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, momentos después de que despegara.

En la nave había un total de 103 personas y todas sobrevivieron, como anunció el entonces gobernador de la localidad, José Luis Aispuro.

“Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete”, indicó a través de su cuenta de Twitter el gobernador de Durango.

Se confirma que no hubo fallecidos en el accidente del vuelo #AM2431. En estos momentos se encuentra parte del Gabinete, encabezado por la Coordinadora @RosarioCastroL, para atender a los lesionados y cooperar con las autoridades del aeropuerto en la atención de éste suceso. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 31, 2018

Días después del accidente, el 5 de septiembre de 2018, El País confirmó que 85 personas resultaron heridas. Asimismo, comunicaron que el evento no fue causado por una falla humana o mecánica, sino que el clima jugó un papel fundamental.

¿Ha habido un accidente aéreo en Colombia recientemente?

Realizamos una búsqueda por palabras clave para localizar noticias que informaran sobre un incidente reciente en el mencionado país vecino. El último evento registrado tuvo lugar el 30 de marzo de 2022 en Medellín, Colombia.

Sin embargo, el avión no se estrelló, sino que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia por problemas en el tren de aterrizaje. La nave protagonista del incidente pertenecía a la aerolínea Latam, que cubría la ruta Medellín - Cartagena.

La imagen viral fue utilizada anteriormente para difundir otro bulo

En noviembre de 2021 circuló en redes sociales la imagen compartida de forma viral. En esa oportunidad, usuarios en Facebook indicaron que las fotografías mostraban un “terrible” accidente aéreo que dejó “docenas de heridos”.

Verificador de La República desmintió la publicación informando que el suceso no era actual, ya que tuvo lugar en el año 2018, tres años antes de que fuera difundido en redes sociales. Además, tampoco hubo víctimas mortales.

Conclusión

Es falso que las fotografías difundidas en Facebook muestran un accidente aéreo en Colombia. Fueron tomadas en el año 2018 en México, luego de que un avión se estrellara en Durango, México.

Por otro lado, no ha habido un incidente reciente en Colombia de la magnitud que muestran las fotografías en redes sociales. El último evento registrado fue en marzo y se trató de un aterrizaje de emergencia.

Podcast Verificador LR

Escucha el podcast de Verificador de La República, nuestra selección dominical de artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en las redes sociales.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).