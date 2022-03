El sábado 5 de marzo en México, en el estadio La Corregidora, durante el segundo tiempo del partido Querétaro vs. Atlas, los hinchas locales agredieron físicamente a la afición visitante, teniendo como resultado personas afectadas y heridos graves.

Un día después del suceso, empezó a circular en la red social Facebook una publicación donde se afirmaba que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, exigió “desaparecer” al Querétaro Fútbol Club.

“Gianni Infantino Presidente de la FIFA exige a la Liga MX desaparecer al club Querétaro; de lo contrario, México se quedaría sin Mundial y perdería la sede para el Mundial 2026 México”, sostiene el posteo que ha acumulado, en menos de 24 horas, 139.200 visualizaciones y más de 3.000 interacciones.

Publicación viral sobre la exigencia del presidente de la FIFA. Fuente: Captura LR, Facebook.

Gianni Infantino no se ha pronunciado sobre los acontecimientos del 5 de marzo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no ha ofrecido entrevistas luego de los hechos de violencia suscitados el sábado 5 de marzo en el partido Querétaro vs. Atlas. Su último pronunciamiento fue en febrero sobre la Guerra en Ucrania, donde condenó el uso de fuerza por parte de Rusia.

En su red social LinkedIn, donde interactúa con regularidad, la publicación más reciente es de la última semana de febrero. En ella habló de su participación en la inauguración del Estadio de Senegal.

El 6 de marzo, un día después del incidente, la FIFA realizó un comunicado como institución condenando los actos en México, a los que calificó de “inaceptables e intolerables”. Asimismo, alentó a las autoridades locales a “hacer justicia rápidamente” y comunicó que continuarán trabajando para erradicar la violencia en el deporte.

Comunicado de la FIFA en relación a los actos de violencia en el estadio La Corregidora. Fuente: Captura LR, FIFA.

Es decir, ni la federación ni su presidente han exigido “desaparecer” al equipo de fútbol Querétaro. Han pedido que las autoridades competentes locales hagan justicia en relación con los individuos responsables de la violencia.

¿Qué dijo la Liga de México? El mismo día de los eventos, 5 de marzo, la Liga BBVA de México emitió un comunicado exponiendo que, ante los hechos, tomaron cinco medidas específicas.

Iniciaron una investigación, el caso fue llevado a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, decidieron realizar denuncias penales, evaluarán el estado de salud de los afectados y el partido queda pospuesto de acuerdo al artículo 64 del Reglamento de Competencia de la Liga BBVA Mx.

Desde entonces, no ha habido un nuevo pronunciamiento de la institución mexicana.

Conclusión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no exigió “desaparecer” al Querétaro Fútbol Club. Infantino no se ha pronunciado sobre estos hechos. Sin embargo, la FIFA sí emitió un comunicado condenando el uso de violencia en el encuentro entre Querétaro vs. Atlas.

