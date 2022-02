“Comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual podría desencadenar una tercera guerra mundial”, alertan publicaciones en Facebook en pleno conflicto militar que involucra a ambos países y que inició recién este 24 de febrero de 2022. Estos post difunden cuatro imágenes en las que se observan aparentes bombardeos y ataques aéreos sobre ciudades.

Estos contenidos concentran más de 7.000 interacciones y 17.000 compartidos en la red social; sin embargo, ninguna de estas instantáneas guardan relación con el actual enfrentamiento.

Publicación. Foto: captura en Facebook.

Imagen 1 muestra un ataque aéreo en Siria en 2017

A través de una búsqueda de imágenes en Google, hallamos una fotografía similar a la expuesta por el viral en informes periodísticos de El Español y The Jerusalem Post, publicados el 28 de junio de 2017 y el 23 de febrero de 2022, respectivamente.

Ambos medios informan que la instantánea muestra explosiones tras una embestida en Deraa, una ciudad de Siria. Atribuyen el crédito a la agencia de noticias Reuters y The Jerusalem Post agrega que fue captada por Alaa al-Faqir.

Tras una indagación con las palabras claves “Photo”, “Syrian”, “air”, “strikes”, “2017″ y el nombre del fotógrafo en Google, encontramos la pieza en un archivo de Alamy, una agencia británica de fotografía.

Archivo. Foto: captura en web / Alamy.

Tanto la imagen del viral como la de esta página presentan la enorme humareda y las infraestructuras que se exhiben alrededor de esta:

Comparación 1. Foto: composición.

“El humo se eleva después de los ataques aéreos en una parte controlada por rebeldes de la ciudad sureña de Deraa, Siria, 15 de junio de 2017″, se lee en la descripción. El repositorio fotográfico concuerda en atribuir el crédito a la agencia de noticias y al fotógrafo mencionados. No obstante, indica que la foto fue captada el 14 de junio de 2017.

Imagen 2 presenta fuego de misiles en Siria en 2018

Tras el mismo método de indagación, detectamos una pieza parecida a la del post viral en un reporte de HispanTV . Este informa que se trata de un atentado “con misiles de Israel” en contra de la ciudad capital de Siria, Damasco, el 10 de mayo de 2018. Menciona como autor a Reuters.

El medio Al Jazeera también reportó una imagen parecida en su texto y, aunque no comunica la fecha de captura, sí atribuye la autoría a “Omar Sanadiki / Reuters”.

Al buscar “Photo”, “missile”, “fire”, “Damascus”, “May 2018″, “Reuters” y nombre del fotógrafo en Google, localizamos esta presentación también en Alamy.

Archivo. Foto: captura en web / Alamy.

A continuación, vemos que tanto la pieza del post como la del repositorio exhiben la explosión iluminada de noche y una vivienda de color blanco:

Comparación 2. Foto: composición.

En la leyenda de Alamy se informa que se trata de “fuego de misiles” en Damasco y menciona como autores a la agencia de noticias y al fotógrafo citados líneas arriba. Se lee que la fecha tomada de la pieza fue el 9 de mayo de 2018.

Imagen 3 exhibe una creación digital en 2012 de un supuesto ataque en Irán

Mediante la misma investiagción, encontramos una instantánea similar a la del viral en artículos que circulan en internet desde al menos el año 2016. No obstante, identificamos un informe de UK Defense Journal en el que se revela que la imagen no muestra un hecho real. En su sustento citan un artículo del portal web The Aviationist del 8 de marzo de 2012.

En este texto se sostiene que la imagen expone una “escena ficticia” que fue producida específicamente por el artista Al Clark “para The Aviationist”. Se indica que “muestra cómo sería un ataque de una formación de F-15I en una instalación nuclear ubicada en el centro de Teherán (Irán)”.

Además, el autor del texto, el periodista David Cenciotti, acota: “Tenga en cuenta que he usado la palabra “imagen” en el título porque no es un dibujo, ni una representación ni una foto. Es una imagen generada por computadora”. De hecho esta se encuentra archivada y en venta por la página web del artista.

Archivo. Foto: captura en web / página de Al Clark.

La pieza de Al Clark muestra un avión volando y detrás de este una enorme explosión en medio de una ciudad poblada. Estos mismos elementos de composición se repiten en la supuesta foto difundida por el viral:

Comparación 3. Foto: composición.

Imagen 4 expone un lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel en 2019

En Google, detectamos una foto similar en textos periodísticos de Metro y Times Of Israel, fechados el 13 de noviembre de 2019 y el 27 de marzo de 2020.

El primer medio señala que “esta fotografía muestra proyectiles que son lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, el miércoles 13 de noviembre de 2019″ y atribuye el crédito a Associated Press (AP). El otro informa este mismo acontecimiento, pero señala que se trata de “cohetes” y, además, añade que fue captado por “Khalil Hamra”.

Al colocar “AP Photo”, “Rockets”, “Gaza”, “Strip”, “Israel”, “November 2019″ y el nombre del fotógrafo en Google, encontramos esta instantánea en un artículo de AP.

Archivo. Foto: captura en web / página de AP.

“Se lanzan cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, el miércoles 13 de noviembre de 2019. Aviones israelíes han alcanzado objetivos de la Yihad Islámica en toda la Franja de Gaza, mientras que el grupo militante arrojó decenas de cohetes contra Israel por segundo día consecutivo como la ronda de combate más intensa en meses”, se lee en la leyenda. Además, AP se atribuyen la autoría e indica que fue tomada por Khalil Hamra.

Finalmente, hacemos una comparación de ambas piezas, tanto del viral como la de AP, en el que se pueden evidenciar los mismos destellos iluminados en una noche y una propiedad que sobresale frente a las otras viviendas:

Comparación 4. Foto: composición.

Conclusión

En efecto, inició un conflicto militar entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, estas cuatro imágenes expuestas en las publicaciones virales no corresponden a este evento, ni tampoco exponen un ataque o algo en ninguno de estos países en años anteriores.

Dos piezas exponen embestidas en Siria en 2017 y 2018. Otra muestra ataque en Gaza (Palestina) en 2019. Y una presenta una creación digital en 2012 de un supuesto atentado en Teherán (Irán). Por ello, calificamos estos post de engañosos.

