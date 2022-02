Un supuesto comunicado de Twitter de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) circula en Facebook desde el 19 de febrero. En la imagen se lee un pronunciamiento del órgano donde se refiere a una posible destitución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por “irregularidades en el proceso de nombramiento” de la funcionaria.

Asimismo, en la publicación figura el nombre del organismo junto a un check azul, que significa la verificación de la cuenta en Twitter. También aparece el nombre de usuario del JNJ en la red social.

La fotografía que acompaña al supuesto tweet muestra una reunión virtual donde participan seis integrantes de la entidad, cuyos nombres no aparecen con claridad. En la imagen viral tampoco figura la fecha y hora en el cual fue publicado el supuesto anuncio.

Publicación viral asegura que la JNJ inició proceso para destituir a Zoraida Ávalos.

Hasta el cierre de esta nota, el post viral cuenta con más de 500 reacciones. Sin embargo, difunde información falsa. La Junta Nacional de Justicia no informó sobre la apertura de un proceso disciplinario para una “eventual destitución” de la fiscal Zoraida Ávalos, como indica el viral.

Verificador de La República realizó una búsqueda avanzada de palabras clave en la cuenta oficial del JNJ a través de Google con el objetivo de encontrar el supuesto post que circula en redes sociales y no halló un mensaje similar.

Además, se hizo una revisión de los 233 tweets publicados por la entidad, hasta la fecha, y confirmamos que la publicación viral no pertenece a su cuenta oficial de Twitter. Sin embargo, este medio identificó que la fotografía que acompaña el viral de Facebook sí corresponde a un anuncio de la Junta Nacional de Justicia.

Comparación de tweets del JNJ.

La imagen original pertenece a una nota de prensa del organismo, donde anuncia la destitución del expresidente de la Corte de Lima Este. La noticia fue publicada a través de la cuenta oficial de Twitter del JNJ el 26 de enero de 2022.

📰 @JNJPeru destituye a expresidente de la Corte de Lima Este. Los detalles en la nota 👀👇 https://t.co/x3LpIoi2rf — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) January 27, 2022

El comunicado completo sobre la destitución de Jimmy García Ruíz, ex presidente de la Corte de Justicia de Lima Este, fue publicado en la sección “Noticias” de la Plataforma digital única del Estado Peruano.

Pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia

A través de la red social Twitter, la JNJ se refirió al post viralizado y afirmó que no es cierto el anuncio que circula en Facebook. “El mensaje propalado es falso”, aseguró.

Se recuerda a la ciudadanía que la JNJ sólo se pronuncia a través de sus canales oficiales, dejando constancia que el mensaje propalado es falso. pic.twitter.com/9hUBIfOsnE — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) February 20, 2022

Por otro lado, el organismo enfatizó que todos los anuncios se realizan solo mediante sus cuentas oficiales. “Se recuerda a la ciudadanía que la JNJ solo se pronuncia a través de sus canales oficiales”, dijo.

En diálogo con Verificador, el área de prensa de la Junta Nacional de Justicia informó que el organismo no ha iniciado ningún proceso en contra de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

Por otro lado, el procurador anticorrupción Javier Pacheco denunció, en un medio de señal abierta, un supuesto vínculo entre la fiscal y la organización criminal Cuellos Blancos. Al respecto, Ávalos rechazó la acusación en su contra y aseguró que no existen pruebas de dicha denuncia. “Si hubiera algo que me involucrara, un audio, alguna prueba documental, ¿tú crees que no lo hubieran sacado? ¿Después de tanto tiempo?”, declaró en una entrevista para Latina Noticias.

Al respecto, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció sobre las acusaciones en contra de la fiscal de la Nación y señaló que ello podría afectar las investigaciones en las que viene trabajando el Ministerio Público. “Nos preocupa que el plan sea desaparecer la Procuraduría Ad Hoc”, dijo para Ideele Radio.

Conclusión

Es falso que la Junta Nacional de Justicia anunció el inicio de un proceso disciplinario de oficio para una “eventual destitución” de Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, como indica viral. Este medio revisó la cuenta oficial de Twitter del organismo y no halló tal anuncio.

Además, Verificador identificó que la fotografía que acompaña a la imagen viralizada pertenece a una nota de prensa sobre la destitución de Jimmy García Ruíz, ex presidente de la Corte de Justicia de Lima Este.

