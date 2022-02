En la red social Facebook circula una fotografía del programa Intratables, del canal América TV, de Argentina, el cual lleva el siguiente titular: “Hay más de siete millones de efectos adversos reportados”. En la descripción del post, un usuario escribe: “Cuando lo dije yo no me creíste, ahí lo dicen en tu canal favorito”.

El pasado 19 de enero, en dicho espacio televisivo, el abogado Agustín Almeyra se refirió a la vacunación por la COVID-19 y se mostró en contra de su obligatoriedad. Según dijo, en la página de monitoreo VigiAccess, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “hay más de siete millones de efectos adversos reportados”.

La publicación circula desde el 22 de enero y concentra más de 250 reacciones.

Viral asegura que la OMS registró más de siete millones de efectos adversos. Foto: captura de Facebook

Sin embargo, la OMS asegura que no se puede confirmar que los efectos adversos registrados son consecuencia del uso de un medicamento. Por ello, es engañoso relacionar la información proporcionada por la organización con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19.

VigiAccess no confirma relación entre los efectos adversos notificados y los fármacos

En 1968, la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó una nueva estrategia que permite monitorear los efectos adversos graves durante el desarrollo y término de un medicamento destinado a uso público: el Programa de la OMS para la Vigilancia Internacional de Medicamentos (PIDM).

Los especialistas del PIDM envían “informes de reacciones adversas asociadas con medicamentos, conocidos como Informes de Seguridad de Casos Individuales (ICSR, por sus siglas en inglés), a la base de datos global de la OMS, VigiBase”.

En 2015, la OMS publicó la plataforma VigiAccess, definida como una “aplicación web que permitirá a cualquier persona acceder a la información y fomentar la notificación de los efectos adversos de los medicamentos”. Sin embargo, la página informa, previamente a su ingreso, que los datos que contiene no pueden ser utilizados para “inferir ningún vínculo confirmado entre un efecto secundario sospechoso y un medicamento específico”.

La web asegura que no es posible confirmar que todos los efectos adversos registrados han sido causados por un determinado medicamento hasta que no se realice una investigación científica y detallada. “La información de este sitio web, por lo tanto, no refleja ningún vínculo confirmado entre un medicamento y un efecto secundario”, añade.

En tanto, VigiAccess afirma que no se debe utilizar la información que contiene la plataforma para determinar efectos secundarios de un medicamento, comparar perfiles de seguridad respecto a otros medicamentos ni tomar decisiones sobre el tratamiento de un paciente.

Tergiversación de datos

No es la primera vez que se saca de contexto la información proporcionada por el portal VigiAccess. Por ello, un representante de dicha web se refirió a las cifras que proporciona esta y explicó al área de fact-checking del portal Reuters que “la información en VigiAccess sobre posibles efectos secundarios no debe interpretarse en el sentido de que el medicamento o su sustancia activa causó el efecto observado o no es seguro de usar”.

Asimismo, el portavoz aseguró que la página web no ofrece suficiente información como para inferir sobre los efectos de un medicamento. “VigiAccess no puede proporcionar suficiente contexto para hacer posibles tales comparaciones”, añadió.

Conclusión

Es engañoso que la Organización Mundial de la Salud reportó más de siete millones de efectos adversos por la vacuna contra la COVID-19, como indica viral. Según la página VigiAccess, de la OMS, no es posible atribuir que todos los efectos secundarios registrados en la plataforma son consecuencia del uso de un medicamento, pues, para ello, se debe realizar una rigurosa investigación científica.

