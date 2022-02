En Facebook y Twitter se ha viralizado una imagen en la que se visualiza aparentemente ataúdes blancos que llevan en la parte lateral estos nombres: “Ethan”, “Noah”, “Iris”, “Zoé”, entre otros. También estos “féretros” llevan el logo de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que desarrolló una de las vacunas autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19.

En las descripciones se lee que se trata de una protesta en Suiza por los menores que fallecieron supuestamente por este tipo de inyección. Estas publicaciones concentran más de 800 interacciones y 10.000 compartidos en las redes sociales.

Este contenido circula desde inicios de febrero de 2022; sin embargo, difunde información engañosa.

Viral. Foto: captura en Facebook.

La protesta fue solo acto simbólico. No hay reportes sobre muertes a causa de las vacunas en Suiza

A través de una búsqueda en Google, encontramos un artículo del medio Manipulatori, publicado el 5 de febrero de 2022 y escrito por el editor Jan Cemper, en el que se aclara el suceso. En este se reporta que activistas suizos que rechazan la vacunación crearon modelos de ataúdes, pegaron el logotipo de Pfizer en estos y propusieron un nombre para cada supuesto féretro.

Leana Wen, profesora de política y gestión de la salud en la Universidad George Washington, declaró para dicho texto que “ningún niño ha muerto por la vacuna” en Estados Unidos. La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), que se encuentra en este país, fue la encargada de emitir la autorización de esta inyección para su aplicación en niños de 5 a 11 años.

El autor sostiene que en los ensayos clínicos de Pfizer no se informaron efectos secundarios graves, según un estudio alojado en la revista médica The New England Journal of Medicine.

Asimismo, comunicó cómo algunos de los que compartieron estas publicaciones virales trataron de rectificarse. Por ejemplo, un tuit de un usuario, que adjunta la misma imagen en cuestión, señala que, para dicha protesta en Ginebra, los manifestantes “por las libertades” fabricaron ataúdes de cartón para representar “simbólicamente” la muerte de un niño.

Rectificación. Foto: captura en Twitter.

El texto de Manipulatori puntualiza que en Suiza tampoco se ha notificado la muerte de un niño por las vacunas. Desde enero de 2022, los niños de 5 a 11 años de este país pueden vacunarse con la vacuna infantil de Pfizer/BioNTech, según la Oficina Federal de Salud Pública (FOPH), entidad que se encarga de gestionar en materia de salud pública en dicho país.

En el último informe del 14 de enero, Swissmedic, la autoridad suiza de supervisión y concesión de licencias para medicamentos y dispositivos médicos, sostiene que “se mantiene la relación general positiva entre riesgo y beneficio de las vacunas” tras revisar los efectos adversos reportados hasta ese momento.

“En 192 casos graves, las personas afectadas fallecieron en diferentes intervalos después de recibir la vacuna. A pesar de una correlación cronológica, no hay evidencia concreta que sugiera que la vacunación fue la causa de la muerte”, precisa.

Informe. Foto: captura en web / Swissmedic.

Por su parte, la FOPH publica un reporte que informa que en los ensayos clínicos se aplicó esta vacuna a “miles de niños” y que “los efectos secundarios fueron bastante menos frecuentes que en adolescentes y adultos”.

“Todos los datos disponibles confirman la eficacia y seguridad de la vacuna. Los expertos recopilan y revisan nuevos datos de forma continua”, se añade en el documento, publicado el 28 de enero de 2022.

Reporte publicado en la página web de FOPH. Foto: captura en web.

Sobre la publicación viral

Durante la indagación, hallamos que este post viral se relaciona con un evento reportado en un video, publicado el 29 de enero de 2022 en la plataforma web Bitchute. En esta página se lee que esta manifestación sucedió en Suiza en la misma fecha de difusión del material audiovisual.

A continuación, vemos cómo algunos elementos de la imagen se observan también en el clip, por ejemplo, el supuesto ataúd de Zoé aparece en la secuencia.

Comparación. Foto: composición.

Al archivo acompaña un artículo que informa supuestamente de 38.983 muertes y 3 530 362 lesiones luego de las vacunación contra el COVID-19. Esta información se sustenta en los reportes de EudraVigilance, la base de datos europea de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

No obstante, la plataforma web de este repositorio aclara que lo que reporta son “acontecimientos médicos observados tras el uso de un medicamento” pero que “no debe interpretarse como que el medicamento o el principio activo producen el efecto observado ni como que su uso no es seguro”.

Añade que “solo una evaluación detallada y una valoración científica de todos los datos disponibles permiten llegar a conclusiones sólidas sobre los beneficios y riesgos de un medicamento”.

Plataforma EudraVigilance. Foto: captura en web.

Además, la EMA confirma “que los beneficios de todas las vacunas COVID-19 actualmente autorizadas continúan superando sus efectos secundarios” y las complicaciones de la enfermedad, incluida la hospitalización y la muerte, según su última actualización sobre seguridad, publicado el 20 de enero de 2022.

Conclusión

En efecto se llevó a cabo una protesta con ataúdes en Suiza por supuestas muertes de niños a causa de las vacunas contra la COVID-19; pero fue acto simbólico por manifestantes que se oponen a la inmunización. Dichos féretros están diseñados con cartón.

Además, en este país, las autoridades al momento no han reportado la muerte de un niño ni de ninguna otra persona a causa de la inoculación. Asimismo, la EMA manifiesta en su último informe que estas vacunas superan de los efectos secundarios y los riesgos graves de la COVID-19. Por ello, calificamos estas publicaciones como engañosas.

