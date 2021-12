En Facebook y Twitter se ha viralizado una imagen que muestra una captura sin contexto de una rueda de prensa en la que participó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. En la parte inferior de esta instantánea se lee esta cita: “La OMS afirma que la dosis de refuerzo puede prolongar la pandemia”.

Las publicaciones que adjunta esta imagen han ocasionado comentarios de rechazo hacia las vacunas —autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19— . Por ejemplo, un cibernauta escribió: “Claro que la prolonga, no son vacunas eficaces sino todo lo contrario”. Otro señaló: “Sí, ellos lo saben muy bien (...) efectos secundarios de sus vacunas”.

Así también, los usuarios comparten esta captura para señalar que si el mundo sigue en pandemia es por culpa de las vacunas. Otro cuestionó: “Nos vacunamos o no?”. A la fecha, estos posteos han alcanzado más de 100 interacciones y 400 ‘me gusta’ en redes sociales.

Sin embargo, la información está descontextualizada. La OMS señaló que la aplicación generalizada de dosis de refuerzo en países con altas coberturas de vacunación pueden prolongar la pandemia porque hay naciones que presentan bajas de tasas de inmunización. Señaló, entonces, que esta situación de desigualdad en el acceso de las vacunas podría desencadenar más mutaciones del virus y provocar más infecciones y casos graves en personas no vacunadas que en los inmunizados.

Publicaciones engañosas. Foto: captura en Facebook y Twitter.

Estas publicaciones hacen referencia a la conferencia de prensa dada por la OMS el 22 de diciembre de 2021. Según la alocución traducida al español por la propia institución, en esa rueda Tedros Adhanom hizo hincapié en la inequidad de la administración de las inyecciones a nivel mundial luego de mencionar que “3 de cada 4 trabajadores de la salud en África permanecen sin vacunar”.

Alocución. Foto: captura en web / OMS.

“Si bien algunos países están implementando programas de refuerzo general, solo la mitad de los Estados Miembros de la OMS han podido alcanzar el objetivo de vacunar al 40% de su población antes de fin de año, debido a las distorsiones en el suministro mundial”, expresó. Incluso, instó a los países y fabricantes de las vacunas “que den prioridad a COVAX y AVAT, y que trabajen juntos para apoyar a los más rezagados”.

El director general dijo que SAGE (Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización) concluyó que “el enfoque de la inmunización debe permanecer en la disminución de las muertes y las enfermedades graves, y expresó su preocupación de que los programas de refuerzo general agravarán la desigualdad de las vacunas”. “Aproximadamente el 20% de todas las dosis de vacuna administradas al día, se aplican actualmente como refuerzos o dosis adicionales”, exclamó.

En ese sentido, manifestó que “es probable que los programas de refuerzo general prolonguen la pandemia, en lugar de ponerle fin, ya que se desvía el suministro a países que ya tienen altos niveles de cobertura de vacunación”. Tedro Adhanom enfatizó que esta situación provocaría que el virus tenga “más oportunidades de propagarse y mutar” ya que recordó que “la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes ocurren en personas no vacunadas, no en personas que no recibieron refuerzo”.

Una similar traducción ha sido difundida por el canal de televisión español RTVE en YouTube. Desde el minuto cuatro se escucha a Tedros Adhanom cuestionando la desigualdad en la aplicación de vacunas, luego de señalar que algunos trabajadores africanos de salud no han recibido hasta ese momento ninguna vacuna. Y, a partir del minuto seis con 33 segundos se le oye decir la frase relacionada la dosis de refuerzo, que fue sacada de contexto en redes sociales.

De acuerdo a ambas interpretaciones en español, el director general de la OMS resaltó que “ningún país por sí solo puede a base de refuerzos acabar con la pandemia” y que la tercera dosis no debe verse “como un salvoconducto para seguir adelante con la planificación de celebraciones sin tomar otras precauciones”. “La prioridad mundial debe ser apoyar a todos los países para que alcancen el objetivo del 40% lo antes posible y el objetivo del 70% a mediados del próximo año”, precisó.

Ese mismo 22 de diciembre, la cuenta oficial de la OMS redactó mensajes en Twitter sobre la exposición de Tedros Adhanom. “En el contexto de las limitaciones y desigualdades actuales en el suministro de vacunas #COVID19 a nivel mundial, la administración generalizada de dosis de refuerzo corre el riesgo de exacerbar el acceso a las vacunas”, destacó.

La entidad también resaltó que la dosis de refuerzo “debe basarse firmemente en la evidencia” y aplicarse en grupos de población “con mayor riesgo de enfermedad grave” y que necesiten proteger más su sistema de salud. “La gran mayoría de los casos de infecciones de #COVID19 se observa en personas no vacunadas. Si se producen contagios en personas vacunadas, en la mayoría de los casos, los eventos son menos graves que en personas no vacunadas”, remarcó en la red social.

Hilo en Twitter. Foto: captura en Twitter / OMS.

Por otro lado, la dosis de refuerzo o tercera dosis se administra a una población completamente vacunada o que presenta una inmunización primaria, y el fin es “restaurar la eficacia de la vacuna a partir de lo que se considera ya no suficiente”, como define la OMS.

La tercera dosis se aplica en varios países. Por ejemplo, en Estados Unidos más de 27.000.000 personas han recibido su dosis de refuerzo, como reporta la página web de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En tanto, en Perú hay más de 3.000.000 vacunados con tercera dosis, de acuerdo a la plataforma web del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Ministerio de Salud (Minsa).

El último 14 de diciembre, la agencia de noticias France 24 reportó que 20 de los 54 estados soberanos africanos presentan el 10% de su población con vacunación completa y, de estos, “solo 6 países han logrado hacerlo con el 40% y apenas dos (Mauricio y Seychelles) han alcanzado el 70%”.

Comunicó que la directora regional para África de la OMS, Matshidiso Moeti, pidió “solidaridad” a las naciones más desarrolladas con el continente africano en cuanto al acceso a las inyecciones. Esta información se difundió cuando, según la OMS, el continente registró un incremento del 83% de las infecciones, por las variantes ómicron y delta.

Conclusión

El director de la OMS se refería a que una aplicación generalizada de dosis de refuerzo en países con altas tasas de vacunación puede prolongar la pandemia, ya que hay a naciones que presentan bajas coberturas de inmunización. Explicó que esta situación de inequidad en el acceso a las inyecciones provocaría mutaciones del virus y generaría más riesgo de contagios y casos graves en los no vacunados. Por ello, calificamos como engañosas esas publicaciones.

