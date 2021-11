Está circulando en redes sociales una publicación donde se afirma que el director del hospital más importante de Alemania se lanzó de un edificio luego de “admitir que las vacunas son una estafa”.

Sin embargo, esto es falso.

La información está siendo difundida por diversos usuarios de la red social Facebook en páginas y grupos. Fuente: Captura LR, Facebook.

Thomas Jendges fue director de la clínica alemana Chemnitz, no del hospital más importante de ese país

El 2 de noviembre, el medio de la ciudad alemana de Chemnitz, Freire Presse, informó que el director gerente de la Clínica Chemnitz, el doctor Thomas Jendges, falleció de manera inesperada.

Asimismo, Freire Press comunicó que Thomas Jendges aparentemente se quitó la vida y que su muerte aún estaba en investigación. Jendges asumió el cargo como director gerente en la Clínica Chemnitz en abril de 2021.

El alcalde de Chemnitz, Lord Mayor Sven Schulze, se pronunció luego de la muerte del exdirector de la clínica indicando que una noche antes del deceso de Jendges hablaron sobre la situación de la COVID-19.

“Ayer por la noche intercambiamos mucho sobre la difícil situación por el coronavirus. Estoy profundamente afectado y mis pensamientos y mi más profunda compasión están con su familia y amigos en estos minutos”, declaró Sven.

No hay evidencia de que Jendges se pronunciara sobre las vacunas antes de morir

El 10 de noviembre, Freire Presse indicó que la Policía de Chemnitz confirmó que la muerte fue autoinfligida y no encontró ninguna carta de despedida de Thomas Jendges.

De acuerdo a Freire Presse, el exdirector de la clínica fue encontrado muerto frente al edificio de una clínica y se descartó la negligencia de terceros, por lo que no se trató de un accidente.

Además, ya que luego de la muerte de Jendges empezó a surgir información falsa sobre lo que comentó antes de morir, las autoridades aclararon de forma específica: “No tenemos conocimiento de ninguna carta de despedida suicida”.

Es decir, no existe ningún mensaje entregado por el exdirector de la Clínica Chemnitz antes de fallecer.

Desinformación sobre la supuesta revelación acerca de las vacunas y la COVID-19 es aclarada por otros medios

DPA-factchecking, medio de verificación de información de la Agencia Alemana de Medios, comunicó que opositores de la vacunación utilizaron la muerte del director gerente de la clínica Chemnitz para relacionar su suicidio con rumores sobre la inmunización contra la COVID-19.

Dicho medio informó que la policía no encontró ninguna carta de despedida o nota relacionada con la vacunación. Añadió que Thomas Jendges, en su posición como director, realizó una alianza entre el departamento de salud de la ciudad de Chemnitz y la Clínica Chemnitz para abrir un centro de vacunación central.

“Queremos aumentar la oferta de vacunación junto con la ciudad para contener aún más la pandemia de coronavirus. La vacunación reduce el riesgo de una infección y una enfermedad grave de SARS-CoV-2. Por eso me complace ofrecer esta opción de vacunación”, expresó Jendges en agosto de 2021, mostrando su aprobación a la inmunización contra la COVID-19.

PUEDES VER: No, este video no demuestra que las UCI de Alemania están “llenas de vacunados”

20 minutos indicó que en redes sociales se difundió una falsa carta de despedida de Thomas Jendges donde supuestamente expone que las vacunas contra la COVID-19 no sirven. Por ello, el medio francés se comunicó con la Policía de Chemnitz, desde donde respondieron sobre este tema: “No tenemos conocimiento de tal carta de despedida, contrariamente a lo que se ha dicho en varias publicaciones”.

El medio de verificación de datos español Newtral expuso que se compartió en redes sociales, WhatsApp y Telegram, que Thomas Jendges dejó una nota de suicidio denunciando mentiras relacionadas a las vacunas contra la COVID-19.

Newtral aclaró que la información difundida es falsa debido a que la policía local de Chemnitz no tiene ninguna nota de suicidio del director de la clínica alemana. Además, Jendges se pronunció públicamente a favor de la inmunización.

Su posición se demostró con la creación del centro de vacunación dentro de la Clínica Chemnitz.

¿Las vacunas son una estafa? No. Se ha probado científicamente la inmunidad que genera

En una nota anterior, Verificador de La República concluyó que está demostrado que las vacunas autorizadas para uso de emergencia contra la COVID-19 producen inmunidad.

Juan More Bayona, PhD en Inmunología, explicó que “sí está demostrado que las vacunas ofrecen una protección de la enfermedad”. Por otro lado, More expuso que la inmunidad producida por la propia enfermedad no es igual para todas las personas.

Es decir, aquellos que superaron en forma grave la COVID-19 tienden a tener una protección más fuerte y amplia respecto a los que se recuperaron de una enfermedad leve, entre ellos los asintomáticos.

Por ello, explicó More, las vacunas permiten “normalizar y homogeneizar” la inmunidad en todas las personas.

PUEDES VER: Es falso que directivo de Pfizer fue arrestado por “fraude” en la efectividad de las vacunas

Asimismo, Erika Castillo, PhD en Ciencias Médicas, afirmó que la eficacia de las vacunas se sustenta en los resultados que ha tenido cada una de ellas. ¿Cómo? Cada solución pasó ensayos preclínicos y luego tres fases de ensayos clínicos.

Además, Castillo recalcó que todas las vacunas mostraron un porcentaje de eficacia mayor al 60%, que es el que se requiere. Asimismo, la especialista resaltó que ninguna vacuna llega al 100% de inmunidad.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró en su portal web que “todas las vacunas pasan por fases de estudio clínico antes de que puedan ser aprobadas para su uso en la población. “Estos ensayos tienen por objetivo garantizar la seguridad y la capacidad de la vacuna para proteger”, precisó la organización.

Conclusión

Thomas Jedgens fue director gerente de la Clínica Chemnitz, ubicada en la ciudad de Chemnitz, en Alemania. Jedgens. Asimismo, de acuerdo a la policía de la localidad alemana, el ahora exdirector de la clínica no dejó ningún mensaje antes de fallecer.

Por otro lado, Jedges se mostró a favor de la vacunación. Además, estableció una alianza con el departamento de salud de Chemnitz para instalar un centro de vacunación en su clínica.

*En caso desees saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.