En las últimas semanas se ha compartido una composición visual en la que aparece el rostro de Salvador Allende, expresidente de Chile, junto a una frase que se le atribuye sobre la objetividad y el deber de un periodista de izquierda.

Según los posteos, Allende habría expresado, durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas de Izquierda, la siguiente frase: “La objetividad no debería existir en el periodismo”, porque “el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución”. La fuente que cita la foto es una edición de El Mercurio publicada el 9 de abril de 1971.

Imagen difundida en Facebook desde, al menos, el año 2014. FOTO: Descarga de Facebook.

Sin embargo, no existe registro de tal frase ni en El Mercurio ni en el discurso completo del exmandatario chileno en aquel evento.

El discurso de Allende

Verificador revisó el archivo histórico de la revista chilena Punto Final, fundada por los periodistas Mario Díaz y Manuel Cabieses en 1965. El suplemento del número 129 de la revista, publicado el 27 de abril de 1971, contiene el discurso completo que Salvador Allende pronunció ante los periodistas, en la Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, realizada entre el 9 y 11 de abril de ese mismo año.

Tras revisar el discurso, este medio logró identificar tres momentos en los que Allende hace referencia a la objetividad y el deber de un periodista de izquierda. En ninguna parte del texto se lee la frase que se le acuñó en la imagen viralizada en Facebook desde, por lo menos, el año 2014 (1, 2).

Extractos del discurso de Salvador Allende, en el que hace referencia a la objetividad y la labor de un periodista de izquierda. FOTO: Composición Verificador.

PUEDES VER: Publicación sobre sequía en Kenia presenta algunas imágenes engañosas

El Mercurio como fuente escrita de la frase

Todas las publicaciones que difunden la imagen, o citan la frase, mencionan como fuente escrita la edición de El Mercurio del 9 de abril de 1971, día inaugural de la Asamblea Nacional de Periodistas de Izquierda, en el que Allende pronunció su discurso.

El medio web chileno Fastcheck accedió a la edición de El Mercurio, que cubrió la semana desde el 5 hasta 11 de abril de 1971, depositada en la Biblioteca Nacional de Chile. De acuerdo a lo verificado, el sitio web no encontró ninguna afirmación del ex jefe de Estado relacionada a objetividad, periodismo o revolución.

No obstante, Fastcheck precisó en su revisión que dentro de una nota titulada Periodistas y funcionarios, la coalición política de izquierda Unidad Popular (UP) menciona que los diarios deberían ser “liberados de su carácter comercial”. “Solo es verdaderamente objetivo el periodista que se identifica con el gran proceso histórico, revolucionario, que en estos días agita al mundo y que levanta su dicha victoriosa en nuestra Patria”, agregó la UP.

Sin embargo, esta última frase, además de no pertenecer a Salvador Allende, no coincide ni en forma ni en fondo con la que se le arroga al exmandatario en los posteos virales.

Conclusión

Es falso que Salvador Allende, expresidente de Chile, haya dicho que “la objetividad no debería existir en el periodismo”, porque “el deber supremo del periodista de izquierda no es servir a la verdad, sino a la revolución”, como afirma diversas publicaciones en las redes sociales. Tras revisar la fuente escrita que cita el viral, y leer el discurso completo del exmandatario chileno, se logró corroborar que en ninguno de los textos se encuentran esas afirmaciones.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271)

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.