Está circulando en redes sociales una publicación que indica que Estados Unidos y Hernando de Soto habrían anunciado un supuesto “cataclismo económico” debido a la insistencia de una asamblea constituyente por parte del Gobierno de Pedro Castillo.

La fotografía, que acompaña el enlace a un video de YouTube, muestra al presidente del país norteamericano, Joe Biden, Pedro Castillo y al excandidato presidencial Hernando de Soto. El posteo advierte que “no habrá más inversión” y que desde Estados Unidos “lanzan alarma” por la situación política del Perú.

Publicación viral. Fuente: Facebook.

Sin embargo, ni Joe Biden anunció que no habrá más inversión en Perú ni Estados Unidos emitió un comunicado oficial sobre un “cataclismo económico”, como sugieren la imagen y el enlace de YouTube.

Aunque en la ilustración de la publicación aparece el presidente de los Estados Unidos y, además, integrante del Partido Demócrata, Joe Biden, al hacer clic en el enlace, aparece un video de YouTube que muestra una reunión entre el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto (HDS) y el senador estadounidense y líder republicano de la Cámara Alta, Ted Cruz (TC).

En su conversación, no se menciona la economía de Perú ni se genera alarma sobre ello. Tampoco se habla de la asamblea constituyente.

TC: “Perú tiene una tradición muy orgullosa, una historia larga de amar la libertad como para que sus líderes sean seducidos por las voces que los están llevando por un camino que podría dañar a las personas de Perú…”

HDS: “Senador, no puedo agradecerle lo suficiente por preocuparse por esto... Somos el último país que ha luchado contra el terrorismo y ganado la batalla. El Departamento de Estado lo llamó el equivalente latinoamericano de Pol Pot del Khmer Rouge, y lo hicimos solos, pero siempre supimos que ustedes estaban detrás de nosotros... ¿Qué podemos esperar ahora que hemos estado en esta situación tres o cuatro meses sin recibir noticias? ¿Qué cree que puedan hacer por nosotros?”

TC: “El Perú le importa a América [Estados Unidos]. A mí me importa el Perú, las personas en América se preocupan por el Perú, queremos que Perú continúe siendo una nación libre, próspera y que se convierta aún en más próspera. No queremos ver a Perú llevado en una dirección que perjudique a las personas en Perú… Debo reconocer que a veces los americanos no podemos transmitir todo lo que deberíamos, es una maldición de nuestra nación, pero también una bendición que apoyemos a nuestros amigos y apoyemos los valores que unen a nuestros países. Estoy orgulloso de ser tu amigo y de estar contigo defendiendo la libertad de las personas en Perú”.

HDS: “Espero que tengamos la oportunidad de hacer algo concreto pronto, como te dije, quiero venir con invitados de ambos lados, porque no estoy convencido de quién es comunista o no... Cuento contigo para que nos ayudes a descubrir dónde estamos y que más personas entiendan cuál es la posición de América”.

Luego del encuentro entre el senador y Hernando de Soto, este último realizó un comunicado en su cuenta de Twitter para dar a conocer lo que significó la reunión. El excandidato presidencial informó que estuvo haciendo gestiones en Washington para informar a líderes demócratas y republicanos sobre la situación política en Perú.

Asimismo, expuso que la razón por la que los pedidos de ayuda de la derecha peruana no fueron recibidos por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Casa Blanca o en el Congreso de los Estados Unidos es porque no tienen una “solución capitalista para (los) peruanos más vulnerables”.

Por otro lado, indicó que aunque el presidente se haya alejado del partido Perú Libre, no llegará capital al país porque una “asamblea constituyente es incompatible con la inversión”. Sin embargo, no se refirió a un “cataclismo económico”. Al finalizar sus tuits, adjuntó el video con el diálogo difundido por el viral.

Tuits de Hernando de Soto luego de su reunión con Ted Cruz. Fuente: Twitter.

Tuits de Hernando de Soto luego de su reunión con Ted Cruz. Fuente: Twitter.

Este medio intentó comunicarse con Hernando de Soto, pero hasta el cierre de la nota no recibió respuesta.

Posición de Ted Cruz

Rafael Edward Cruz, más conocido como Ted Cruz, es senador de los Estados Unidos por el estado de Texas. En las elecciones presidenciales del 2016, se presentó como precandidato del Partido Republicano.

A pesar de que Ted Cruz tiene un perfil de Twitter activo, no realizó comentarios sobre su reunión con Hernando de Soto. El encuentro se llevó a cabo el 11 de octubre y sus publicaciones fueron realizadas el 10 y luego el 12 de octubre.

Publicaciones del senador estadounidense. Fuente: Twitter.

Por otro lado, al realizar una búsqueda en Google sobre una posición de Cruz respecto a la política peruana, no se encontró ningún resultado. Diversos medios que informaron sobre esta reunión replicaron el contenido del tuit de De Soto.

Infobae fue uno de ellos y dijo que “Hernando de Soto le dice a Ted Cruz que aún no sabe quién es comunista en el Perú”.

¿El Gobierno de los Estados Unidos se ha pronunciado sobre la situación política en Perú?

En la página oficial de la Casa Blanca, sección Declaraciones y Lanzamientos, no hay un pronunciamiento sobre el Perú o su situación política y económica. El 11 de octubre, el presidente de los Estados Unidos hizo una declaración sobre el Día Internacional para Salir del Armario.

Asimismo, en las publicaciones hechas desde el 20 de julio —fecha en que se proclamó a Pedro Castillo como presidente electo— hasta la actualidad, tampoco aparece ninguna mención a temas relacionados a la política peruana.

El 27 de julio, un día antes de que Pedro Castillo asuma el mando, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció la designación de una delegación presidencial para que asista a la “Inauguración de su Excelencia Pedro Castillo”.

Conclusión

Es falso que el Joe Biden haya anunciado un cataclismo económico en Perú. El excandidato presidencial Hernando de Soto se reunió con Ted Cruz, un senador republicano, y no con Joe Biden, como sugiere el viral.

Durante su reunión, no hablaron explícitamente sobre una situación grave en la economía peruana. El senador le indicó a Hernando de Soto que no quería que nuestro país estuviera en una situación que pudiera perjudicar a la población peruana.

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto desde el inicio del mandato de Pedro Castillo. En la página de Declaraciones y Lanzamientos, solo hay un comunicado del 27 de julio del presidente Joe Biden anunciando la designación de una delegación presidencial para que asista a la “Inauguración de su Excelencia Pedro Castillo”.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

