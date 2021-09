Está siendo difundido en el canal de mensajería WhatsApp un video donde aparece el presidente Pedro Castillo recitando las estrofas de una canción. Dicho mensaje aparece bajo la categoría “reenviado muchas veces”, lo que significa que está siendo enviado a varias personas a la vez por un mismo usuario.

La descripción que acompaña el video indica que la melodía entonada por el presidente corresponde supuestamente a un himno de la agrupación terrorista Sendero Luminoso.

Mensaje viralizado en WhatsApp. FOTO: Captura.

Asimismo, el video está siendo compartido en la red social Facebook por diversos usuarios que aseguran que Pedro Castillo cantó el “himno de Sendero Luminoso” y que este material sería una prueba directa de que es senderista.

Sin embargo, la canción del video pertenece al Himno del Sutepista Clasista.

Este video también fue viralizado antes de realizarse la segunda vuelta de la Elección Presidencial a mediados de abril del 2021.

Los posteos aseguraban que el Himno del Sutepista Clasista tuvo su origen en una canción de Sendero Luminoso. Sin embargo, su origen se remonta a la Guerra Civil Española. En esa oportunidad, PerúCheck calificó las publicaciones difundidas en Facebook como imprecisas.

Dicha calificación se debió a que los investigadores entrevistados no pudieron asegurar que el “Himno del sutepista clasista” tuviera una relación directa con Sendero Luminoso, ya que esa organización terrorista utilizó diversas canciones populares para incentivar a las personas a seguir sus objetivos.

PUEDES VER: Es impreciso que la canción de los videos de Pedro Castillo tenga su origen en Sendero Luminoso

Hamer Villena, exsecretario del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), dijo el 16 de abril a este medio que el “Himno del sutepista clasista” es una adaptación de la canción “El guerrillero”, que a su vez es una adaptación del Himno de los Maquis, que se entonó durante la época de la Guerra Civil Española.

Esta pieza musical se encuentra en el disco Canciones de las Luminosas Trincheras de Combate, que fue editado en 1999 por el Movimiento Popular del Perú, relacionado a Sendero Luminoso. Sus temas fueron interpretados por presos que cumplían su condena en la cárcel Canto Grande.

Cuadro: elaborado por PerúCheck.

Asimismo, Villena aclaró que este “Himno del sutepista clasista” no está relacionado con el Sutep y que para él sí se trataría de una “adecuación de una canción de Sendero Luminoso”.

Sin embargo, Jonathan Ritter, PhD de la Universidad de California y escritor de una tesis doctoral sobre música y violencia política en Perú, afirmó a PerúCheck que no se podría asegurar que la interpretación de una canción ofrezca “prueba” de relación senderista.

“Hay himnos explícitamente maoístas que fueron cantados por grupos e individuos de izquierda en Perú, pero no estaban involucrados con Sendero. Otras canciones cambiaron con el tiempo. El huayno “Flor de retama”, que era conocido como himno senderista en la década de 1980, hoy es una canción popular de identidad regional”, explicó el académico.

Ritter también comentó que en sus entrevistas con exsenderistas y personas conocedoras de sus prácticas musicales no escuchó la canción “El guerrillero”, pero eso no descarta que no se pudiera haber cantado: “Es posible que esta canción sea conocida en Perú dentro de Sendero o Movadef, pero la interpretación de Castillo no es prueba de una asociación con ellos”.

Por otro lado, así como el “Himno del sutepista clasista” se parece en melodía y letra a la de “El guerrillero”, existe otra canción con las mismas características proveniente de la Guerra Civil Española: el Himno de los Maquis.

Enrique Sánchez Cortaire, especialista en historia española, explicó a este medio que la melodía de los videos mencionados proviene del Himno de los Maquis. Los Maquis surgieron del movimiento guerrillero contra la dictadura de Franco. “Surgió durante la Guerra Civil Española entre los años 1936 y 1939″, declaró Sánchez.

Elaboración de PerúCheck. Fuente: Enrique Sánchez Cortaire.

¿Por qué se parecen las canciones? El historiador español menciona que un movimiento político siempre busca canciones que puedan motivar a las personas. “Es posible que alguna persona haya escuchado el Himno de los Maquis, le gustó y lo adecuó a su causa. De igual forma para pasar de ‘El guerrillero’ al ‘Himno del sutepista clasista’”, expuso Sánchez Cortaire.

Por ello, no se podría asegurar que exista una relación entre una agrupación y otra.

Ninguno de los investigadores consultados pudo relacionar el “Himno del sutepista clasista” o “El guerrillero” con Sendero Luminoso. Jonathan Ritter, durante sus investigaciones, no encontró una canción parecida. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que esta canción pueda estar inspirada en alguna melodía cantada por Sendero, lo que no significa la prueba de una simpatía senderista.

En el Tomo II del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, documento en el que se describe a los actores del conflicto armado interno ocurrido en el Perú entre los años 80 y 2000, no se menciona en ninguno de sus capítulos que Sendero Luminoso haya tenido un himno.

Conclusión

Es falso que la canción entonada por Pedro Castillo en el video viral sea un himno de Sendero Luminoso. La melodía pertenece al “Himno del sutepista clasista”, que según Hamer Villena no es reconocido por el Sutep y podría tener relación con “El guerrillero”.

Sin embargo, explicó Ritter, el cantar esa canción no probaría una relación con Sendero Luminoso debido a que esta agrupación ha utilizado diversas canciones que no están relacionadas con ellos.

Asimismo, Sánchez Cortaire aseveró que las canciones pueden ser adecuadas por ser motivo de inspiración de diversas causas y esto no significa una relación entre una y otra.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.