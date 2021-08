En redes sociales circula una presunta oferta laboral que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) habría publicado. En esta se señala que la minera Southern Perú requiere empleados de distintas profesiones como ingeniería, enfermería, administrativos, entre otros.

Es falso que el Ministerio de Trabajo haya publicado oferta laboral de minera Southern. Foto: captura de Facebook

Al consultar con el MTPE, negaron haber anunciado una oferta de empleo de Southern y advirtieron que la página en la que se publicó este anuncio no es la verdadera. “Es falso, denuncien la página”, exhortaron.

Efectivamente, esta fue creada hace menos de un mes, el 31 de julio de 2021, en la categoría de “Músico/banda, Salud/belleza y Tienda de comestibles”, y cuenta con 328 personas que le dieron ‘me gusta’.

Por otro lado, la página oficial del ministerio cuenta con una insignia verificada (check azul que aparece al lado del nombre), lo que, según Facebook, significa “el perfil o la página son la presencia auténtica de la figura pública o marca global que representan”. Esta se creó el 22 de setiembre de 2011 y tiene casi 1 millón y medio de personas que la siguen.

Cibernautas crearon una página en Facebook que se hace pasar el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: composición LR / captura Facebook

Verificador también visitó el portal Empleos Perú del Ministerio de Trabajo, donde las empresas publican las ofertas laborales que quieren visibilizar a través de este departamento del Gobierno. Allí no aparece ninguna oportunidad de empleo por parte de Southern Perú.

Sin embargo, al visitar la web de la minera, en su apartado de empleos sí se muestran dos ofertas: una para médico de emergencia y otra para operador de mina. Asimismo, en su página oficial de Facebook publicaron el 20 de agosto un anuncio para prácticas profesionales para comunidades.

En ningún momento se pide conductores, asistentes de ingeniería civil, asistenta social, enfermera técnica, entre otros, que señalaba el post de la página falsa del MTPE.

Las páginas oficiales de la minera Southern Perú no muestran las ofertas de empleo que se refieren en la página falsa del MTPE. Foto: composición LR / página web y Facebook de Southern Perú

Para postular, se lee en el bulo, los interesados deben enviar su currículum a un link que redirige a un chat de WhatsApp. No obstante, el único modo de postulación, según aclaró la compañía minera a Verificador, es a través de la creación de un usuario desde su misma página web.

Ya en diciembre de 2020 la empresa había advertido que estafadores usan perfiles falsos en los que se hacen pasar por Southern Perú para ofrecer puestos de trabajo a cambio de dinero.

“Frecuentemente informamos a través de las redes el aprovechamiento que hacen algunos para estafar a las personas”, sostuvieron.

Conclusión

No, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no ha publicado ninguna oferta laboral de la compañía Southern Perú. La página por la que se ha difundido este anuncio es falsa. Además, la empresa minera señala que su única vía de postulación es a través de su propia página web, por lo que advirtió a la ciudadanía no dejarse engañar, ya que estafadores han creado cuentas falsas en las que ofrecen empleos por una suma de dinero.

