En redes sociales circula una versión que asegura que el jefe de Estado, Pedro Castillo, contrató a su esposa, Lilia Paredes, bajo la modalidad CAS para cumplir funciones en la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República.

Como prueba, las publicaciones compartidas con respecto a esta supuesta designación muestran la captura de una resolución oficial. Una imagen señala, por ejemplo, que “la esposa de Castillo salió de la pobreza”.

En tanto, el periodista Hugo Guerra cuestionó, en su cuenta personal de Twitter, si “el jefe del Estado puede contratar a su esposa con dinero del Estado” y calificó el acto de “muy grave”.

Publicación viral sostenía que Lidia Paredes había sido contratada. Foto: WhatsApp

Sin embargo, es falso que la esposa del mandatario Pedro Castillo haya sido contratada en una oficina del Estado.

La norma mencionada para dar como cierta dicha versión es la Resolución n.º 000056-2021-DP/SG, firmada el 16 de agosto por la Secretaría General del Despacho Presidencial y publicada al día siguiente en el diario oficial El Peruano.

En esta se resuelve “designar (...) a la señora Irma Altemira Rojas Regalado en el cargo de Directora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios, (....) en la modalidad de CAS de confianza”.

Despacho presidencial designa a Irma Altemira Rojas Regalado. Fuente: Resolución Nº 000056-2021-DP/SG

Pero Irma Altamira Rojas Regalado no es la esposa del presidente Castillo. La cónyuge del mandatario se llama Lilia Paredes Navarro, y su nombre no aparece en la resolución que es citada como prueba de su contratación. Asimismo, en las resoluciones recientes publicadas en el diario El Peruano no hay referencia a la profesora Lilia Paredes.

Por su parte, Rojas Regalado es docente de educación primaria —al igual que Lilia Paredes—. Ella enseña en una escuela en Lima metropolitana. Según datos recogidos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), es también natural de la provincia de Chota, en la región Cajamarca.

Además, de acuerdo con el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), Irma Rojas ha dado servicios de docencia entre febrero y julio de 2019 en el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

El puesto de Directora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República es de confianza, como especifica la resolución.

Este medio intentó comunicarse con Hugo Guerra a través de sus redes sociales para que brindara sus descargos, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

Creada en el Gobierno de PPK

La Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República es una de las unidades orgánicas de la Secretaría General del Despacho Presidencial, junto con la Oficina de Protocolo. Fue creada en 2016 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

El artículo 15 del Decreto Supremo n.° 077-2016-PCM (pag. 16) establece que esta oficina es la encargada de “articular acciones de carácter benéfico y social del cónyuge del presidente de la República, (...) así como apoyar su participación en actividades protocolares y de carácter oficial a nivel nacional e internacional (viajes fuera del país)”.

Este órgano tiene otras funciones: canalizar a las instancias correspondientes las comunicaciones dirigidas al cónyuge del jefe de Estado, y promover el apoyo a determinadas causas benéficas y sociales para lo que promoverá la participación de entidades públicas y privadas.

El entonces presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, explicó que el objetivo de la oficina era transparentar las actividades que realice la primera dama, que se otorga como título protocolar a la esposa del jefe de Estado. En ese momento era Nancy Lange.

Presupuesto para 2021

De acuerdo con el Plan Operativo Institucional del Despacho Presidencial del 2021 (pag. 10) —aprobado por el Ejecutivo en diciembre de 2020—, la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República tiene una asignación mensual de 19.000 soles, que cubren desde gastos en papelería, pasajes y viáticos, bebidas o alimentos y, por otra parte, contratos administrativos de servicios (CAS).

El gasto anual aprobado para esta dependencia en 2021 asciende a S/ 243.759. En 2016, el monto asignado originalmente fue de S/ 600.000, como indicó Zavala.

Conclusión

La resolución del Despacho Presidencial que nombra a la nueva directora de la Oficina de Apoyo al Cónyuge del Presidente de la República no menciona a Lilia Paredes, quien recibe el título protocolar de primera dama. Este puesto ha recaído en la docente de nivel primario Irma Rojas. Por tanto, es falsa la versión de que el mandatario Pedro Castillo ha contratado a su esposa bajo el régimen CAS.

