Una imagen del actual ministro de Economía, Pedro Francke, en la que se le atribuye una supuesta declaración en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, circula en Facebook y ha tenido cierta repercusión en esta red social.

La publicación falsa fue compartida el 31 de julio pasado, horas después de la juramentación de Francke como titular de la cartera de Economía. Según esta imagen —que al cierre de la nota recibió casi 300 reacciones y fue difundida por más de 500 usuarios—, el economista habría dicho lo siguiente: “El profesor Pedro Castillo me ha decepcionado, yo que me fajé por él en la segunda vuelta, no sé qué poder tiene Cerrón que Castillo hace su voluntad. Pero hay que tener más cuidado de Castillo que de Cerrón, porque Castillo no tiene palabra. Este gabinete es una provocación al Congreso para patear el tablero, a veces para ganar la partida hay que actuar con astucia y no con el hígado, mucha suerte compatriotas” .

Imagen viral atribuye falsamente declaraciones a Pedro Francke. Foto: captura de Facebook

Sin embargo, el texto que acompaña la imagen viral es falso

PerúCheck realizó una búsqueda detallada en las redes sociales del ministro de Economía. En su cuenta personal de Twitter, desde el inicio de julio hasta inicios de agosto, no se halló ningún comentario similar a lo que indica la imagen. Su actividad en esta red social se ha limitado a compartir publicaciones de otros usuarios. El 31 de julio escribió un mensaje en el marco del inicio de sus funciones como titular de la cartera de Economía y Finanzas.

Imagen a la izquierda del 31 de julio. Imagen a la derecha del 9 de julio / Foto: captura de Twitter

Asimismo, en Facebook, tanto en su cuenta personal como en su página como personaje público, la última publicación de Francke que se puede ver es del 23 de mayo de este año.

Cuenta personal de Facebook y fanpage de Pedro Francke / Foto: captura de Facebook

Por otro lado, también se hizo uso de las herramientas de búsqueda WhoPostedWhat? y la que brinda Google en su opción “búsqueda avanzada”. En esta última, se puso dentro de las “palabras importantes” el nombre del ministro junto con el de Pedro Castillo, luego con el de Vladimir Cerrón. No se encontró ninguna publicación o entrevistas en medios de comunicaciones que indique que Francke realizó dicho comentario.

En comunicación con PerúCheck, Pedro Francke negó la veracidad de la declaración que se le atribuye. Respondió con un contundente “falso” ante la consulta de este medio.

Accidentada juramentación

Francke Ballvé juró como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el viernes 30 de julio en la noche, casi un día después de que hicieran lo propio 16 de los 18 ministros del nuevo gabinete, liderado por el congresista de Perú Libre Guido Bellido. Unas horas previas a la juramentación, Francke recibió el respaldo de Bellido a través de Twitter.

Todo indicaba que Francke, quien se desempeñó como asesor del equipo económico de Perú Libre en el marco de la segunda vuelta electoral, debía asumir el cargo el jueves 29, pero se retiró sorpresivamente, sin dar declaraciones, del recinto donde se realizó la ceremonia.

En esa oportunidad, la juramentación del gabinete se llevó a cabo en el Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, con más de dos horas de retraso.

El abogado Aníbal Torres, otro personaje que apoyó la candidatura de Pedro Castillo, asumió la cartera Justicia y Derechos Humanos junto con Francke al día siguiente.

Conclusión

PerúCheck, luego de realizar una búsqueda en las redes sociales del actual ministro de Economía y con la ayuda de herramientas para este fin, no halló ninguna publicación o entrevista a Pedro Francke que sugiera que la declaración que se le atribuye contra Pedro Castillo sea suya. En diálogo con este medio, el ministro de Economía aseguró que el contenido de la imagen es falso.

Fact-checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

