Tras el fallecimiento de Sacarías Meneses Taco, simpatizante de Perú Libre (PL), el pasado 28 de junio, distintas publicaciones en Facebook responsabilizan a integrantes del grupo ‘La Resistencia’ —al que se ha vinculado con Fuerza Popular— por su deceso. Uno de los contenidos publicados menciona que Meneses habría muerto afuera de las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “producto de la violenta agresión” con palos, a manos de algunos seguidores de Fuerza Popular.

“Hace unos días los peruanos fuimos testigos de cómo un grupo de fujimoristas atacó a palos a gente de Perú Libre frente al JNE. Producto de la violenta agresión de quienes no aceptan su derrota, ha fallecido hoy Sacarías Meneses [...]”, se lee en el post compartido el 29 de junio por más de 2.000 personas desde la red social.

Publicación viralizada en Facebook que responsabiliza a grupo fujimorista por el fallecimiento de Meneses Taco. Foto: Captura Facebook.

Durante esa noche, las excandidatas al Congreso de la República, Gahela Cari y Lucía Alvites —ambas integrantes de la alianza política entre Perú Libre y Juntos por el Perú— lamentaron la muerte de Meneses y, a través de Twitter, denunciaron que el seguidor de Pedro Castillo fue golpeado por simpatizantes del fujimorismo.

Como respuesta a la primera versión difundida, el candidato Pedro Castillo —vía Twitter— se refirió al fallecido como un “héroe de la democracia” que demostró que “los derechos constitucionales se defienden hasta con la vida”.

Tras conocer la primera versión de su muerte, el candidato Pedro Castillo brindó sus condolencias a los familiares de Sacarías Meneses. Foto: Captura Twitter.

No obstante, luego de un par de horas, el representante de PL borró su pronunciamiento. PerúCheck confirmó esta acción al consultar con las plataformas Archive.is y Wayback Machine, las cuales almacenan versiones anteriores de publicaciones en redes sociales o sitios web.

La madrugada del 30 de junio, desde su perfil oficial en la misma red social, el equipo de prensa de Perú Libre manifestó que, anteriormente, ya habían denunciado que “existen grupos violentos organizados que actúan impunemente”.

Por su parte, el parlamentario electo por Perú Libre, Guillermo Bermejo, tuiteó esa mañana que el fujimorismo y ‘La Resistencia’ “terminaron asesinando a palos” a Meneses Taco.

Asimismo, desde su perfil oficial en la misma red social, el equipo de prensa de Perú Libre manifestó que, anteriormente, ya habían denunciado que “existen grupos violentos organizados que actúan impunemente”.

Sin embargo, según versiones oficiales, la causa de la muerte de Sacarías Meneses fue otra.

El miércoles 30, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), César Cervantes, descartó ante los medios que el caso de Meneses se tratara de “una muerte violenta dolosa” y aclaró que el motivo de su deceso fue por “cirrosis hepática”. Esto luego de casi seis días de que ingresara al Hospital Dos de Mayo a causa de un problema de hipertensión arterial.

“El señor Sacarías Meneses Taco, de 58 años de edad, ingresó [al Hospital Dos de Mayo] el día 22 de junio [...] por registrar hipertensión arterial y sentirse mal de salud, acompañado de su esposa. [...] Lamentablemente, por la enfermedad de cirrosis hepática en grado terminal, [...] dejó de existir el 28 de junio a las 16 y 30 horas. [...] Con ello, el hecho aislado que se produjo [fuera del JNE] fue el 24 de junio. Consecuentemente, él no estuvo en esa escena”, declaró, en dicha ocasión, el representante de la PNP para RPP Noticias.

Ese mismo día, el ministro del Interior, José Elice, coincidió en Twitter con la versión de la PNP. De esa manera, el titular de la institución informó que “una enfermedad que padecía” provocó la muerte del rondero ayacuchano y que la Policía abrió una investigación para esclarecer el caso.

Durante la tarde, mediante sus redes sociales (1 y 2), la oficina de comunicaciones del Hospital Dos de Mayo confirmó que Zacarías falleció el 28 de junio debido a complicaciones “de la enfermedad crónica evolutiva”.

En sus redes sociales, el Hospital Nacional Dos de Mayo descartó que Sacaría falleciera por ataque físico. Foto: Captura Facebook.

En ese sentido, Naomi Meneses, hija del fallecido simpatizante de Perú Libre, también desmintió que su padre haya muerto por un ataque entre organizaciones políticas opuestas.

“Él murió a los 56 años por una cirrosis hepática. Así que no vengan a decir que ha muerto por otra cosa porque es mentira. [...] No se ha hecho ninguna autopsia. Mi papá no ha participado en ninguna protesta ni nada. Mi papá no ha ido [al JNE], no podía caminar. No tenía fuerzas”, contó la hija de Sacarías ante las cámaras de ATV Noticias, el 30 de junio.

Asimismo, la joven afirmó que su padre “trabajó en el partido” y exhortó a que respeten su memoria “sin hablar mentiras”.

Cabe resaltar que, si bien de acuerdo con las palabras iniciales de algunos políticos y aliados del partido del lápiz, Meneses habría sacrificado su integridad física para defender su voto en un enfrentamiento contra un grupo fujimorista, conocido como ‘La Resistencia’, esta versión fue desmentida por alguno de ellos.

Después de conversar con la viuda de Sacarías Meneses, la activista trans y excandidata parlamentaria, Gahela Cari, reconoció en Twitter que las primeras investigaciones ya habían determinado el motivo del deceso del rondero ayacuchano. Por ello, se rectificó y se disculpó públicamente con la familia del difunto por, un día antes, difundir la primera versión sobre el caso.

Por su parte, el Ministerio Público adelantó en sus redes sociales haber iniciado una investigación con el fin de aclarar “las causas de la muerte del ciudadano Meneses Taco”, procediendo así a tomar los testimonios de sus familiares y presuntos testigos del suceso.

En sus redes sociales, el Hospital Nacional Dos de Mayo descartó que Sacaría falleciera por ataque físico. Foto: Captura Facebook.

Además, la Fiscalía precisó que las indagaciones respectivas se desarrollarán durante 40 días.

¿Qué participación tuvo ‘La Resistencia’ en el enfrentamiento fuera del JNE?

PerúCheck verificó que, dentro de la publicación de Facebook que acusa de la muerte de Meneses a simpatizantes de Fuerza Popular, aparecen una serie de imágenes (1, 2 y 3) que corresponden a un último enfrentamiento entre seguidores del partido naranja y del lápiz.

Integrantes de agrupación fujimorista 'La Resistencia' se enfrenta con palos de madera a simpatizantes de Pedro Castillo. Foto: Captura Facebook.

En una de las escenas, se observa a un hombre —vestido con una camiseta deportiva de la selección peruana— lanzando un palo mientras, en compañía de otras personas, avanza contra un grupo de militantes de Pedro Castillo, que también portan banderas y objetos de madera en una intersección del Centro de Lima. Sin embargo, como ya se indicó anteriormente, versiones oficiales desmintieron que Sacarías Meneses estuviese presente en esos momentos.

Como evidencia una investigación difundida el 24 de junio en el diario ‘La República’, las primeras imágenes de Facebook pertenecen a un ataque reportado esa tarde en la esquina de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Lampa, lugar donde se ubica la sede central del JNE.

Dicha publicación señala que seguidores de Fuerza Popular serían integrantes del grupo ‘La Resistencia’. También los responsabiliza de iniciar el enfrentamiento cuando simpatizantes de Perú Libre participaban en una vigilia pacífica por la espera de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Otro post, el cual se aproxima a los 10.000 compartidos en Facebook, expone cuatro fotografías en las que se reconoce a uno de los sujetos de las instantáneas fuera del JNE con distintas camisetas; entre ellas, una de la selección nacional de fútbol.

Un reportaje periodístico, también publicado en ‘La República’, identifica al personaje vinculado a la agrupación ‘La Resistencia’ como uno de los autores en una pelea ocurrida entre ambos bandos el 11 de mayo, en los exteriores de la Casa del Maestro.

Por último, una nota transmitida el 30 de junio en Panamericana Televisión informa que el miembro de ‘La Resistencia’ lleva por nombre José Luis García Danusso. PerúCheck realizó una búsqueda en Facebook y corroboró que García cuenta con un perfil que incluye datos consignados en el material televisivo y fotos de sus intervenciones en movilizaciones públicas, la mayoría con camisetas deportivas de clubes o selecciones deportivas del extranjero.

Conclusión

Es falso afirmar que el deceso del rondero Sacarías Meneses sucedió porque simpatizantes de Fuerza Popular le propinaron una golpiza con palos de madera. El Hospital Nacional Dos de Mayo, la PNP y Naomi Meneses, hija del fallecido seguidor de Perú Libre, aclararon que su muerte fue causada por cirrosis hepática. Además, cabe resaltar que, según versiones oficiales, el 24 de junio, día del enfrentamiento entre militantes del lápiz y del grupo fujimorista ‘La Resistencia’, el ciudadano ayacuchano no estaba presente en las afueras del JNE. En esos momentos, él se encontraba internado en el Hospital Dos de Mayo.

Fact-checking elaborado por Alda Bernaola para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.