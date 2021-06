Es falso que jefe de ONPE tuvo que retirarse del Club Regatas a causa de hostigamientos, como indica viral

El 12 de junio se difundió una fotografía en redes sociales en la que aparece el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, almorzando con su familia en un lugar que, según un texto que acompaña la instantánea, sería el Club Regatas Lima.

Ese mismo texto indica que “la gente lo pifió e insultó” y que, por ello, Corvetto y su familia se retiraron de las instalaciones del club, ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

Fuente: Facebook.

Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión.

En diálogo con el programa web ‘Sálvese quien pueda’, Piero Corvetto aclaró que no fue agredido ni insultado en el Club Regatas. “Un socio me tomó una foto y la viralizó con ataques hacia mí en varios [grupos de] WhatsApp, involucrando a mi hijo. Ya lo están identificando, precisamente, la gente del propio club. Me van a enviar el video para denunciar al socio”, señaló el jefe de la ONPE.

“Estuve en el restaurante ‘San Telmo’ (ubicado en el Club), almorcé tranquilo con la familia, me quedé 5 horas. Nunca me fui”, añadió.

Como indicó el funcionario, la imagen se difundió en primer lugar en la plataforma de mensajería WhatsApp. Sin embargo, fue rápidamente compartida en otras redes sociales. A partir del uso de la herramienta Who Posted What, PerúCheck constató que la publicación fotográfica más antigua en Facebook proviene del 13 de junio a las 21:09 p.m.

El restaurante ‘San Telmo’, ubicado en las instalaciones del Club Regatas Lima, emitió un comunicado explicando que el alto funcionario de la ONPE y su familia almorzaron sin ningún incidente el sábado 12 de junio. Asimismo, aseguraron el cumplimiento de las normas de convivencia entre sus visitantes y comensales.

Fuente: San Telmo Restaurant - Lounge Café

Según el Estatuto del Club Regatas de Lima, en su artículo 61, inciso f, cualquier persona que cometa “actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres” será amonestada o suspendida. PerúCheck se intentó comunicar con el Club Regatas Lima, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

Conclusión

Es falso que Piero Corvetto fue hostigado dentro de las instalaciones del Club Regatas Lima, como lo indica una fotografía viralizada. El jefe de la ONPE negó haber sido víctima de insultos o agravios dentro del referido club. Además, el restaurante en el que se registró la fotografía emitió un comunicado en el que informó que Corvetto y su familia almorzaron y no se presentó ningún incidente.

Fact-checking elaborado por Lucía Tumes para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.