Es falso que Keiko Fujimori no se haya graduado de bachiller o magíster en Estados Unidos

Circula en redes sociales distintas publicaciones que comparten un video grabado por el sociólogo y economista Gonzalo Alegría en el que se cuestionan los estudios universitarios y de posgrado de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En el video, Alegría indica que, de acuerdo a una búsqueda que él mismo realizó, Keiko Fujimori no se habría graduado en Administración de Empresas en la Universidad de Boston (EE.UU.). Asimismo, añade que debido a que no obtuvo el grado de bachiller de esa casa de estudios, entonces tampoco pudo haber estudiado una maestría en negocios (MBA) en la Universidad de Columbia (EE.UU.). Alegría advierte en ese punto que Keiko Fujimori solo habría cursado un diplomado en esa institución.

“Me da la impresión de que Keiko Fujimori no tiene ningún título universitario. [...] Haciendo investigación de la promoción (en la Universidad de Boston) no aparece. Por otro lado, tenemos que su magíster en Columbia University no podría ser real, porque se necesita el bachiller”, sostiene Alegría en su video.

La publicación ha sido compartida más de 4.000 veces y tiene más de 5.600 interacciones. Sin embargo, recientemente se ha inhabilitado la opción de realizar más comentarios.

Sin embargo, la información difundida es falsa.

En la página Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones se puede revisar la hoja de vida de la candidata presidencial del partido Fuerza Popular. En esta se indica que Keiko Fujimori estudió Administración de Empresas en la Universidad de Boston y realizó un Máster en Administración de Empresas en la Universidad de Columbia.

En comunicación con PerúCheck, la representante de la oficina de comunicación de la Universidad de Columbia, Caroline Adelman, indicó: “Nuestros registros indican que Keiko Sofia Fujimori asistió a la Escuela de Graduados en Negocios desde septiembre de 2004 hasta mayo de 2008. Se graduó con un Máster en Administración de Negocios el 21 de mayo de 2008”.

Asimismo, existen diversos registros periodísticos que dan cuenta de que Keiko Fujimori estudió y se graduó en 1997 en la Universidad de Boston. Hay registros fotográficos de la Agence France-Presse (AFP) de la ceremonia de graduación, realizada el 18 de mayo de 1997, a la que asistió el padre de la candidata, el entonces presidente Alberto Fujimori.

Además, el 19 de mayo de 1997, el diario estadounidense ‘The New York Times’ informó: “el presidente Alberto Fujimori vio a su hija Keiko Sophia Fujimori graduarse de la Universidad de Boston”. El informe publicado daba cuenta de protestas que se realizaron el día anterior a las afueras de la ceremonia. Estas fueron propiciadas por los padres de Lori Berenson, ciudadana estadounidense condenada por terrorismo, en reclamo por la libertad de su hija. Ella había sido sentenciada por la justicia peruana a 20 años de prisión en 1995, por pertenecer al grupo terrorista MRTA.

Finalmente, se debe mencionar que, de acuerdo al sitio web de la Universidad de Columbia, uno de los requisitos para empezar a cursar el Máster en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) es “el grado de bachiller o su equivalente por una institución acreditada”. Debido a este requisito, la hoy candidata de Fuerza Popular debió haber contado con el grado de bachiller para empezar a estudiar.

Conclusión

Keiko Fujimori sí realizó estudios universitarios y de posgrado en los Estados Unidos. Se encuentran registros periodísticos y fotográficos de su graduación en la Universidad de Boston. Asimismo, la Universidad de Columbia confirmó a este medio que la candidata de Fuerza Popular sí cursó y concluyó los estudios de la maestría en administración de negocios entre los años 2004 a 2008. Por tanto, es falso que Keiko Fujimori no se haya graduado de bachiller o magíster en los Estados Unidos.

