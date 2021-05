Es falso que video viral de Ricardo Montaner se refiera a las elecciones 2021 en el Perú

En redes sociales, se ha viralizado un video editado del cantautor Ricardo Montaner, en el que pide a la audiencia “votar a conciencia” y “no seguir el ejemplo de Venezuela”. El material ha sido atribuido al contexto de las próximas elecciones en Perú, en la que compiten Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

La publicación, difundida en la página de Facebook ‘Frente Fujimori Libertad’ y compartida más de 3.300 veces desde el último 23 de mayo, “agradece” la declaración de Montaner e incluye un letrero que dice “Perú vs. Movadef”, en alusión al proceso electoral de segunda vuelta.

Foto: captura en Facebook

Sin embargo, esta información es falsa.

El video de Montaner fue sacado de contexto

PerúCheck llevó a cabo una búsqueda con las siguientes palabras clave: “Ricardo Montaner. Hace 20 años Venezuela eligió muy mal”. El primer resultado condujo a un video de YouTube con la declaración completa, que evidencia que el mensaje del artista va dirigido a un público colombiano. Incluso, hay partes que fueron recortadas para ocultar su procedencia.

“Querida gente de Colombia, hace unas semanas me tocó viajar a Barranquilla para un concierto. En la mañana de ese día, fui a visitar a los venezolanos, a la diáspora venezolana que vive en el terminal de pasajeros. Fue muy triste. Caras de desaliento, desesperanza (...) Todo esto, yo me preguntaba por qué sucede. La respuesta era muy fácil, porque hace 20 años Venezuela eligió muy mal. Ustedes están pasando un momento muy importante en los próximos días. Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano. Deben saber muy bien por quién van a votar, qué van a elegir”, declaró el compositor.

Asimismo, la búsqueda arrojó que el video original fue grabado hace tres años, en el marco de las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia, que ganó el actual mandatario Iván Duque. El portal de verificación de datos ColombiaCheck precisó en marzo último que el video procede de la cuenta de Instagram de Ricardo Montaner. Agregó que el material había vuelto a circular en dicho país como si fuera actual, de cara a un próximo proceso electoral.

El propio cantautor aclaró en su perfil de Twitter que el video fue grabado tres años atrás, aunque resaltó que sus “ideas firmes no pasan de moda”.

Foto: captura en Twitter / @montanertwiter

Por otra parte, este medio detectó que las declaraciones de Montaner han sido atribuidas a otros contextos electorales. Esto ocurrió en abril del 2021, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, como verificó la Agencia EFE mediante su área de fact-checking.

Conclusión

El video de Ricardo Montaner pidiendo “no seguir con el ejemplo de Venezuela” ha sido sacado de contexto. La declaración del cantautor no guarda relación con las elecciones presidenciales en Perú, sino que data del año 2018, en el contexto del entonces proceso electoral de Colombia. En consecuencia, calificamos esta publicación como falsa.

Fact-checking elaborado por Ezzio Ramos para la alianza PerúCheck.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.