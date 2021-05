Es falso que Perú Libre llama a no celebrar goles de la blanquirroja por campaña de futbolistas

En Facebook, circula la captura de un tuit en el que supuestamente el partido político Perú Libre expresa su rechazo a las declaraciones de los futbolistas de la selección peruana en la campaña Ponte la camiseta. Los pronunciamientos fueron publicados en el marco de la segunda vuelta de las elecciones 2021.

“Es una pena que la selección le haya dado la espalda al pueblo y nos haya traicionado. Esta traición nunca la olvidaremos, desde hoy la militancia de Perú Libre celebraremos cada gol que le haga la selección rival. Ustedes no nos representan. Ponte la camiseta, Perú”, se lee en la publicación del 17 de mayo de 2021. Además, usa una foto de la selección con una franja en la que dice “traidores” y aparece una imagen de la candidatura de Pedro Castillo.

Tuit de cuenta falsa dice que Perú Libre celebrará goles de la selección rival por campaña de futbolistas contra Castillo. Foto: captura en Facebook.

Pese a la gran cantidad de reacciones y compartidos que tiene el post, este contenido proviene de una cuenta falsa, no de las páginas oficiales del partido .

¿Qué pasó con los jugadores de la blanquirroja?

Como parte de la campaña electoral Ponte la Camiseta Perú, el 17 de mayo de este año, un grupo de jugadores de la selección peruana de fútbol exhortó, mediante videos, al “voto responsable” en los comicios que se realizarán el 6 de junio. Algunos llamaron tajantemente a no sufragar por el “comunismo”, sino por la “democracia” y “un país en libertad”.

Primero aparecieron los futbolistas Luis Advíncula, Pedro Gallese y Paolo Hurtado. Luego, Miguel Trauco, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, Carlos Zambrano, André Carrillo, Wilder Cartagena y Aldo Corzo.

La cuenta de Twitter @2021Libre es falsa

El contenido fue publicado por la cuenta de Twitter @2021Libre (Perú Libre 2021) a manera de hilo. Además de la captura viralizada, se difundieron otros mensajes. Uno dice que se esperará el partido contra Colombia —el cual se realizará en junio por las Eliminatorias Qatar 2022—.“para gritar cada gol de los cafeteros”. Otro adjunta una imagen de la camiseta de la selección junto a desechos en un recipiente.

Hilo de cuenta falsa. Foto: captura en Twitter.

Por su parte, Pedro Castillo calificó esta cuenta como falsa. “Querido pueblo, pido, por favor, que denuncien esta página falsa. Las únicas páginas oficiales son: @PedroCastilloTe , @Perulibreprensa”, tuiteó el candidato presidencial el pasado 27 de abril.

Pedro Castillo califica como falsa la cuenta en Twitter. Foto: captura en Twitter.

Además, el último 5 de mayo, la página oficial del órgano de prensa de Perú Libre indicó cuáles son las cuentas oficiales del partido y de Pedro Castillo. También exhortó a sus seguidores a denunciar las cuentas falsas.

“Nuestras cuentas oficiales en Twitter, cuentas de esperanza, alegría y propuestas. Les rogamos denunciar las cuentas falsas que son parte de la guerra sucia”, expresaron tras denunciar la desinformación.

Perú Libre difunde cuentas oficiales del partido. Foto: captura en Twitter.

Asimismo, en Verificador se ha desmentido (1, 2 y 3) en las últimas semanas distintas informaciones emitidas por esta página apócrifa. Por ejemplo, se calificó como falso que la exsecretaria de Vizcarra integre el equipo técnico de Pedro Castillo; así como que Perú Libre acordaba mediante un documento no participar en los debates del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si bien la organización política no emitió este tuit instando a dejar de celebrar los goles de la blanquirroja, sí se pronunció sobre la campaña de los futbolistas. “Es cuestión de dinero, los jugadores se compran, pero no pueden comprar a la mejor hinchada del mundo: el pueblo. La camiseta no se mancha. No más pobres en un país rico”, sentenció a través de una de sus cuentas oficiales en Twitter.

Del mismo modo, Castillo comentó algo similar en Facebook: “La camiseta no se mancha, y menos con política. Es por eso que nuestra prioridad es y será invertir en educación. Un pueblo educado es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos”.

Conclusión

La cuenta que emitió dicha declaración es falsa. No es una página oficial del partido Perú Libre ni está vinculada a la candidatura de Pedro Castillo. Por ello, calificamos el post como falso.

