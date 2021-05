Una última pregunta señora Fujimori. Se ha dado una información de que en Tumbes usted utilizó una camioneta de propiedad de Rogel Sullón Yojany, ex funcionaria de migraciones investigada en la fuga de César Hinostroza por Tumbes (...) ¿usted sabía esto?”No, lo que me han prestado es la camioneta del ex congresista Juan Carlos Yuyes que ha sido miembro del partido, le agradezco al señor Yuyes que me haya facilitado esa camioneta. La camioneta está a nombre de él. Está casado con la señora”.

Keiko Fujimori en entrevista (RPP, 07 de mayo).