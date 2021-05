En Facebook, una publicación del 30 de abril de 2021 anuncia que “Leche Gloria cerró su planta en Cajamarca”. “Empresarios antes de ser expropiados prefieren llevarse sus capitales al extranjero. Comienza la fuga de capitales, sube el dólar y se encarece todo”, alerta el post, que concentra más 1.000 interacciones, 700 comentarios y 2.000 compartidos en la red social.

Sin embargo, esta información es engañosa.

Antecedentes

El último 28 de abril de 2021, La República informó sobre el cierre de una planta de Leche Gloria situada en el centro poblado de San Lorenzo, distrito de Calquis, Cajamarca. Los productores ganadores denunciaron que la empresa dejó de acopiar leche fresca sin previo aviso.

En comunicación con el medio, la empresa dijo entonces que seguía “acopiando leche cruda de manera normal en el centro poblado San Lorenzo”, pero en otra planta de enfriamiento, llamada El Empalme, situada en la región. Asimismo, indicó que el “cierre de la planta de enfriamiento obedece a decisiones de carácter técnico y no implica una paralización en la recolección del insumo lácteo”. Señaló también que la decisión fue comunicada a los “ganaderos y autoridades del poblado de San Lorenzo”.

A raíz de este acontecimiento, desde el 30 de abril comenzaron a circular varias publicaciones en Facebook que alertan de que Leche Gloria “cerró su planta en Cajamarca”, supuestamente, debido a que el candidato presidencial de izquierda por Perú Libre, Pedro Castillo, lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta.

Usuarios compartieron estos contenidos en los que sostienen lo siguiente: “No a Pedro Castillo”, " No al Comunismo”. Otros agregaron: “Ya sabes ‘Castle Lover’ si no tienes que comer no reniegues”. Algunos, incluso, aseguran que, por el cierre y el supuesto efecto de fuga de capitales, el Perú es noticia en el extranjero.

Leche Gloria solo cerró una planta de enfriamiento en Cajamarca, pero otras plantas continúan funcionando en la región

La empresa Leche Gloria comprende distintas plantas de recepción y enfriamiento y de procesamiento a lo largo del territorio del país. También alberga plantas industriales, situadas en Lima, Arequipa, Cajamarca y San Martín.

Además, mantiene diferentes puntos de acopio en varias regiones del Perú. “El acopio es la base de la industria láctea. Este se realiza todos los días del año desde 1942, cuando los principales proveedores eran los ganaderos arequipeños. Hoy es un complejo sistema en el que están incluidos más de 19.000 productores de todo el país”, explica la empresa mediante su página oficial.

Específicamente en Cajamarca, la compañía posee varios puntos de acopio y plantas de recepción y enfriamiento. Además, comprende una planta industrial que tiene la capacidad de producir anualmente 19.900 toneladas de leche concentrada.

Consultado por Verificador de La República, Leche Gloria reiteró que recientemente se ha realizado el cierre definitivo de la planta en San Lorenzo, pero que otras plantas siguen operando con normalidad.

“ En Cajamarca, actualmente operan siete plantas de enfriamiento como parte de la cadena láctea de Leche Gloria en la región, que trabajan con normalidad. Nuestra planta de producción en Cajamarca viene también operando con normalidad , produciendo quesos que son consumidos en todo el país”, explicó a través de un documento.

Enfatizó que la decisión de carácter logístico “responde a temas absolutamente técnicos y no en función de la coyuntura”. “Por ejemplo, en este caso concreto, la información del cierre de esta planta de enfriamiento ha sido comunicada a los acopiadores de leche desde inicio de año y se ha hecho efectiva el 1 de abril”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que este cierre “no implica una paralización en la recolección del insumo lácteo” porque el “nuevo punto de acopio” es El Empalme. “Entendiendo las nuevas distancias hacia este destino, en Leche Gloria venimos reconociendo la diferencia en el transporte, apoyando de manera económica directamente a los transportistas para que continúen recolectando la leche como siempre”, especificó.

Por su parte, Clímaco Cárdenas, presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep), confirmó a este medio que solo se tiene información del cierre de la planta de San Lorenzo hasta el momento. Explicó que aún no se ha realizado una reunión con Gloria, pero que “los que están haciendo la gestión son los alcaldes de San Lorenzo, Calquis, y (las autoridades de) toda esa zona”.

Así también, Elber Suárez, alcalde de San Lorenzo, puntualizó a Verificador que solo la planta de San Lorenzo ha sido cerrada recientemente, pero enfatizó que no han recibido ninguna notificación previa sobre el cierre de este centro. “Nosotros no tuvimos conocimiento de que se iba a cerrar el centro. Yo no sé cómo han hecho con los transportistas, pero a las autoridades no se les ha comunicado”, sentenció.

Aseveró que no “se ha dejado de acopiar”, pero que enfrentan problemas para llevar la leche cruda hasta El Empalme. “Del centro de acopio de San Lorenzo al centro de Acopio del Empalme es un recorrido dos a tres horas, aproximadamente. (...) Por el tema factor clima se agria (se malogra) la leche, la cual es una acidez, por lo que se devuelve y nuestros productores (...) ni siquiera lo pueden utilizar para otro consumo o proceso. Ni siquiera sirve para los animalitos. Entonces, ¿quién cubre esa pérdida? Gloria no se hace cargo”, relató.

Comentó que ha logrado sostener reuniones con autoridades del ministerio de Agricultura y Riego, ministerio de Producción y el congresista por Cajamarca Walter Benavides, pero hasta el momento no hay un acuerdo concreto para solucionar este acontecimiento. “En ninguna de las reuniones que estoy sosteniendo está Gloria”, finalizó.

¿Un cierre de la planta de una empresa representa una “fuga de capitales”?

Como lo ha señalado Gloria, las razones del cierre de la planta de enfriamiento en San Lorenzo no están vinculado al contexto electoral sino a un asunto técnico.

No obstante, la economista Paola del Carpio explicó a Verificador que es importante diferenciar una fuga de capitales del cierre de una empresa o algo. “Una fuga de capitales tiene que ver cuando rápidamente sale plata del país por algún motivo. La inversión pierde su confianza y decide llevarse sus activos a otro lado”, definió.

Comentó que el cierre de algo o de una empresa o una planta “no necesariamente implica una fuga de capital” , porque esto puede deberse al quiebre de una compañía, porque no quiere seguir operando u otros motivos.

“Cuando una empresa cierra entra en etapa de liquidación; es decir, es un proceso. (...) Cuando hablamos de fuga de capital, hablamos de algo más rápido. Es vendo mis acciones y me llevo mi plata del país. Es diferente. Pueden pasar las dos cosas a la vez, pero no es que el cierre de una empresa directamente implique lo otro”, especificó.

Del Carpio manifestó que en el país ya ocurre una fuga de capital, pero es importante evaluar cada caso para definirlo como una fuga de capitales. “El gran mensaje es calma. Hay que entender bien la decisión de Gloria, qué ha pasado aquí antes de hablar de fuga de capital. (...) La empresa no está escapando, no está cerrando. No veo una cosa así”, comentó.

Con respecto a la subida del dólar, en una entrevista con La República, el economista Bruno Seminario comentó que la divisa ha estado subiendo desde hace 12 meses y que culpar a Castillo por ello “ni siquiera tiene sostén”.

“La pandemia hizo salir capitales a Estados Unidos en una primera fase. Luego, el Banco Central inundó de liquidez el mercado y muchas empresas que no necesitaban pedir Reactiva ahora tienen caja y usan los soles de Reactiva para comprar dólares porque les sale gratis el crédito”, indicó. Agregó que si las empresas comienzan a pagar sus créditos se verá “cómo el dólar baja nuevamente”.

En otro artículo, Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, señaló que las subidas y bajadas del dólar en abril obedecieron a factores externos como las expectativas de incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, pero el panorama electoral ha influenciado en su volatilidad.

Castilla estima que al menos S/ 4.000 millones han salido del país entre marzo y abril como respuesta al periodo electoral y que “esta fuga de capitales significa una reducción del 5,3% al cierre del mes de abril”.

Conclusión

Recientemente solo una planta de enfriamiento de Leche Gloria, situada en San Lorenzo, se ha cerrado de manera definitiva. El cierre no está asociado a la coyuntura electoral, sino a aspectos técnicos, según la misma empresa. Además, las otras plantas de enfriamiento (7) e industrial (1), ubicadas en Cajamarca, continúan operando. Por ello, calificamos el post como engañoso.

