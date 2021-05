En el marco de las protestas desatadas en Colombia contra la reforma tributaria, se ha difundido un post viral que afirma que un policía encontró a su propio hijo en medio de la represión policial contra los manifestantes. Como presunta evidencia, adjunta dos fotografías de un grupo de policías que agreden a un joven, quien luego se ve con el rostro ensangrentado.

No obstante, esto es falso. Las imágenes no corresponden al contexto actual, sino que fueron tomadas en agosto de 2013 durante una marcha de agricultores en Colombia. Además, no hay registros de que el joven de la imagen sea hijo del policía, ni que la supuesta historia haya tenido lugar.

Publicación viral presentó imágenes de 2013 como si fueran de las protestas actuales en Colombia. Foto: captura en Facebook

La publicación, compartida centenares de veces desde el último 5 de mayo, presenta una secuencia de dos imágenes, en las que primero se muestra un grupo de policías uniformados que agreden a un joven. En la segunda foto, uno de los oficiales lleva al manifestante tomado del hombro, quien tiene el rostro sangrando a raíz de los golpes.

El texto adjudica que el joven era un adolescente que se manifestaba “en contra del aumento de impuestos en Colombia”, y asegura que uno de los uniformados se dio cuenta de “que es su mismo hijo y lo arrebata de los pies de sus compañeros”.

Las imágenes datan de 2013 y no muestran a un padre e hijo

A través de una búsqueda inversa de imágenes, Verificador de La República rastreó la fuente original de ambas fotografías (1 y 2). Estas fueron capturadas el 26 de agosto de 2013 durante las protestas campesinas en Colombia, por el fotoperiodista Fernando Vergara para The Associated Press.

De igual modo, la foto almacenada en AP Images —que mostraría al supuesto policía con “su hijo”— lleva la siguiente descripción: “Un oficial de la policía antidisturbios detiene a un manifestante sangrando en Ubate, al norte de Bogotá, Colombia”. No menciona que los personajes de la fotografía tengan un vínculo familiar, como sostiene la publicación viral.

Fuente original de la fotografía viral. Foto: captura en AP Images / Fernando Vergara

Sin embargo, el portal presentó más detalles del contexto de las fotografías. “La Policía se enfrentó a cientos de manifestantes en apoyo a los agricultores que han estado bloqueando las carreteras colombianas durante una semana por una variedad de demandas que incluyen la reducción de los precios de la gasolina, el aumento de los subsidios y la cancelación de los tratados de libre comercio”.

Finalmente, este medio no ubicó ningún registro, ni en el contexto actual ni en las protestas de 2013, que diera cuenta del supuesto relato del “policía que encuentra a su hijo” en Colombia.

Conclusión

La publicación que afirma que un policía encontró a su hijo mientras marchaba contra la reforma tributaria en Colombia es falsa. Las fotografías adjuntas corresponden a una protesta de agricultores ocurrida en Bogotá, en agosto de 2013. Asimismo, no se halló registros del relato que afirma el texto. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*Para saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedir a La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

