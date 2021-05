El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha sido nuevamente vinculado con la organización terrorista Sendero Luminoso. Esta vez usuarios de Facebook y Twitter aseguran que el ex dirigente magisterial se reunió con Martha Huatay, ex senderista condenada por el delito de terrorismo.

La imagen original es una captura de un video difundido en el programa televisivo ‘Beto a Saber’ y en el dominical ‘Panorama’ del último domingo. En esos programas, no se mencionó que Huatay Ruiz apareciera en la imagen. Fue el ex candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien compartió dicha captura acusando que la mujer que ahí aparece es la ex senderista. La publicación tuvo un alcance, hasta el cierre de la nota, de 2.549 retweets y 5.630 “Me gusta”.

Sin embargo, los comentarios que afirman -debido a la imagen- que Pedro Castillo y Martha Huatay se reunieron o mantienen algún tipo de vínculo, son falsos.

El pasado 26 de abril, en ‘Beto a saber’, el presentador Augusto Thorndike, en reemplazo de Beto Ortiz, entrevistó a los congresistas electos: el almirante (r) José Cueto, de Renovación Popular; y Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular; y al almirante (r) Luis Giampietri.

Durante la conversación con sus invitados, un bloque que fue titulado “Vínculos con el terror”, aparecía como imagen de apoyo el video de Pedro Castillo reunido con un grupo de personas. No se dijo en ese momento que estuviera presente Martha Huatay.

El mismo video fue utilizado por el programa Panorama para la nota “La conexión Esquivel - Castillo. Los encuentros entre el fundador del Movadef y el candidato”. El reportaje era acerca de Oswaldo Esquivel Caicho, ex secretario de prensa y propaganda del Movadef, y un encuentro que sostuvo con Castillo.

Dentro de la nota, Esquivel explica que las imágenes grabadas son de una asamblea de maestros delegados de mayo de 2018, en la que participó él y el candidato cajamarquino, quien aun era dirigente magisterial. En ninguna parte del reportaje se mencionó la presencia de Martha Huatay Ruíz.

Según un usuario de Twitter, la señora que aparece al lado de Pedro Castillo es la congresista electa de Perú Libre por la región San Martín Lucinda Vásquez Vela. Ella es profesora y una reconocida dirigente sindical en San Martín.

Perú Check consultó con Lucinda Vásquez y nos confirmó que la mujer del video es ella. “Soy yo en plena huelga (de profesores), en 2017, entre agosto y octubre, en Lima”, afirmó.

¿Quién es Martha Huatay?

Martha Huatay Ruiz nació en Trujillo en 1943. Es ex integrante de la cúpula de Sendero Luminoso y sindicada como cabecilla del grupo Socorro Popular (Sopo), la organización senderista que, según investigaciones, perpetró el atentado en Tarata.

Estuvo encarcelada desde 1992 por el delito de terrorismo y salió en libertad en octubre de 2017, tras cumplir la condena impuesta de 25 años. Estudió derecho y mantuvo vigente su colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima, hasta que en 2019 fue expulsada e inhabilitada.

Conclusión

Las publicaciones en redes sociales que señalan que Pedro Castillo se reunió con Martha Huatay, condenada a 25 de años de prisión por terrorismo, a raíz de una imagen sacada de contexto, son falsas.

La imagen pertenece a un encuentro de maestros en el marco de la huelga magisterial. La mujer que aparece es Lucinda Vásquez, profesora y dirigente sindical de la región San Martín.

Fact checking elaborado por Paola Mendieta para la alianza PerúCheck.

