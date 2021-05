Desde el 28 de abril, circula en Facebook una imagen con una cita que se le atribuye al chef peruano Gastón Acurio. El posteo, que se volvió viral, fue difundido por distintos usuarios en diversos grupos. En el texto se lee:

“Tú sabes que yo soy de AP. Por familia. Pero ahora, por mi familia, voy a hacer lo que nunca pensé hacer… Voy a marcar la K. Tú por los tuyos harás lo que tengas que hacer. Yo como tantos otros sacrificios que he hecho por mis hijos, voy a marcar la K. No por Keiko. Por mi familia”.

Sin embargo, Gastón Acurio no es autor de este mensaje.

Recientemente, PerúCheck desmintió una imagen viral similar atribuida al futbolista peruano Paolo Guerrero. Del mismo modo, Verificador de ‘La República’ desmintió otro posteo parecido sobre un mensaje falso atribuido a Susy Díaz. En ambos casos, las figuras aparecían también en publicaciones supuestamente a favor de Keiko Fujimori.

Todas las imágenes contienen el logo de la agencia publicitaria Robby Ralston. PerúCheck se comunicó con el fundador de esta agencia, el publicista Robby Ralston, quien manifestó que “las imágenes de Gastón [Acurio], de Paolo [Guerrero], de Susy Díaz y de [la presentadora] Karen Schwarz, solo las usamos como ejemplos de una presentación que se filtró, que no debió ser pública, pero que están usando sin permiso algunas láminas sueltas”.

“Ya hemos pedido disculpas. Esas celebridades no se han plegado a la campaña, pero sí se han sumado otras celebridades que ya lo hicieron por su cuenta después del lanzamiento de la campaña, como [la atleta] Inés Melchor, [la bailarina] Vania Masías y otras personas”, explicó el publicista.

El pasado 28 de abril, la periodista Jimena Ledgard había publicado en su cuenta de Twitter algunas imágenes filtradas de la estrategia de esta campaña publicitaria que, según mostró, busca convencer a personas indecisas a votar por Keiko Fujimori. Otro usuario compartió el PDF que contiene todo el plan publicitario, que plantea además la creación de un movimiento llamado #PorMiFamilia.

¿En qué consiste la estrategia publicitaria?

PerúCheck revisó el PDF con la presentación de la campaña. En el plan se lee: “La idea pasa por crear una tendencia popular a la que la gente pueda subirse. [...] Que puedan sentirse orgullosos de hacerlo. Porque —a pesar de que va en contra de todo lo que creen— es algo que habla bien de sus prioridades y sus valores. Yo voy a marcar la K… #PorMiFamilia”.

En una entrevista en Canal N, el pasado lunes 03 de mayo, Ralston declaró que “esta es una campaña hecha para que la gente la haga suya, que la agarre, [...] que chape la frase y que comience a generar vídeos, comience a generar piezas, comience a generar su propio material”.

Asimismo, el publicista también dijo que no empatiza ni tiene vínculo laboral con Fuerza Popular. “Yo me considero personalmente antifujimorista, pero la campaña lo que busca es, de alguna manera, tocar fibra en las personas que, como yo, no necesariamente nos gusta Keiko, pero que tenemos que dar el paso de votar por ella porque no hay otra opción”, opinó.

Conclusión

Es falso que Gastón Acurio haya escrito o avalado el contenido del viral. El publicista Robby Ralston, director de la agencia que elaboró el plan publicitario, aclaró que el chef no es parte de la campaña y que esa imagen estaba dentro de un PDF que se filtró. Del mismo modo, Ralston dijo que tampoco forman parte de esta campaña Paolo Guerrero, Susy Díaz ni Karen Schwarz. Las imágenes de estas personas fueron tomadas como referencia para la elaboración del plan publicitario #PorMiFamilia; sin embargo, ninguna de ellas fue consultada sobre el uso de su imagen.

Fact checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

