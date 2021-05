El pasado 28 de abril, un usuario identificado como Rafael Puma Choque publicó en un grupo público de Facebook llamado “No a Pedro Castillo” una imagen en la que aparece el futbolista Paolo Guerrero acompañada de un texto que llama a votar por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El escrito aparece firmado por “El capitán” e incluye también el logo de una agencia creativa peruana. “Paolo Guerrero votará por Keiko”, escribió el usuario que compartió la imagen.

Sin embargo, el delantero peruano no es autor del mensaje.

Imagen falsa se difundió a fines de febrero.

PerúCheck se comunicó con el ex futbolista y hermano mayor de Paolo Guerrero, Julio ‘Coyote’ Rivera Gonzales, quien negó que el contenido de dicha publicación transmita la opinión de su hermano. “Justo ayer le pregunté a Paolo y él se rió no más porque es falso. Son cosas que la gente saca, él no puede meterse en temas de política”, expresó.

“Mi hermano es imagen de varias marcas y él no puede entrar en el tema de la política. Yo he estado en política y ni siquiera le he pedido un apoyo a él, porque no puede entrar a la política. Todo lo que se habla o se pone en el Internet es falso”, remarcó Rivera.

En tanto, la activista y periodista cultural Jimena Ledgard publicó en Twitter que la imagen difundida en Facebook sería parte de una campaña publicitaria para convencer a las personas que están indecisas de votar por Keiko Fujimori.

A su vez, otro usuario compartió el PDF que contiene todo el supuesto plan publicitario, que consistiría en crear el movimiento cívico #PorMiFamilia. Además de la estrategia, es en este documento donde se halla la imagen de Paolo Guerrero con el mensaje que se difundió en Facebook. Dentro del supuesto plan, se aclara que los personajes referidos aún no han sido consultados.

Tanto el contenido compartido por Ledgard como el PDF aparecen con el logo de la agencia publicitaria Robby Ralston. Hasta el cierre de esta nota, PerúCheck buscó comunicarse con la agencia para recoger su versión, pero no se obtuvo respuesta.

En diálogo con PerúCheck, Ledgard dijo que no podía revelar quién le compartió las imágenes, pero señaló que “es una fuente completamente confiable”. “El PDF que se ha compartido en Twitter, que compartió otro usuario, es el mismo que salió directamente de gente vinculada a la campaña”, añadió.

En las diapositivas se manifestaba que los personajes no habían sido consultados.

El copy incluía la figura de un "capitán".

Conclusión

Es falso que Paolo Guerrero haya escrito o avalado el contenido del viral. Su hermano Julio Rivera contó que Guerrero le negó ser el autor del contenido. Además, aclaró que su hermano, por una cuestión laboral, no puede involucrarse en temas políticos. Se debe agregar que en el PDF del supuesto plan publicitario se aclara que ningún personaje que ahí aparece ha sido consultado.

Fact checking elaborado por Paola Ferrer para la alianza PerúCheck.

