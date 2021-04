En Facebook, una publicación compartida más de 800 veces y con más de 1.200 reacciones atribuyó falsamente una cita al candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. Según la frase mencionada, “cada peruano debe tener solo una propiedad”, por lo que se expropiaría bienes a las personas que posean más de una.

Sin embargo, se trata de una información falsa. De acuerdo con los registros revisados, Pedro Castillo no ha manifestado la frase que se le adjudica, ni ha propuesto realizar expropiaciones a las personas que posean “más de una propiedad”.

Publicación viral difundió una declaración falsa. Foto: captura en Facebook

El post presenta la información entrecomillada, como si se tratara de una declaración textual de Pedro Castillo: “Cada peruano debe tener solo una propiedad, por eso vamos a expropiar a todo el que tenga más de una propiedad”. Luego, compara la declaración falsa con una del fallecido exmandatario de Venezuela Hugo Chávez.

No hay registro de que Castillo propusiera expropiar los inmuebles a las personas

Tras una revisión mediante la herramienta WhoPostedWhat, Verificador de La República detectó que el contenido de la cita circula en Facebook por lo menos desde el 18 de abril. Sin embargo, no se señala su procedencia ni remite a fuente alguna.

De igual modo, mediante una búsqueda por palabras clave en Google, tampoco se encontró que ningún medio de comunicación reprodujera textualmente dicha frase o que la atribuyera a Pedro Castillo.

Por otra parte, el ideario y programa del partido político Perú Libre, declarado ante el Jurado Nacional de Elecciones, no presenta ninguna propuesta para limitar el número de propiedades a uno, ni expropiar inmuebles a las personas.

No obstante, lo que sí propone el documento es una posible estatización de sectores estratégicos, como los mineros, gasíferos, petroleros, etcétera, “como medida no descartada frente a no aceptar las nuevas condiciones de negociación” del Estado. En algunos casos, matiza el ideario, “solamente debe recurrirse a la nacionalización y no la estatización”, con una respectiva indemnización al privado por lo invertido.

Pedro Castillo negó la presunta propuesta de expropiar inmuebles

Este portal sí detectó que, el último 22 de abril, Pedro Castillo declaró sobre las sospechas ante posibles expropiaciones. En comunicación con Radio Exitosa, el candidato del lápiz negó que fuera a aplicar esta medida en caso llegara a ser presidente del Perú.

“ Acá no hay chavismo, no hay comunismo, no hay que te quito tu casa. Hoy en día, los que nos han quitado nuestras casas son los bancos y el sistema neoliberal“, declaró durante la entrevista con Nicolás Lúcar.

Además, agregó: “Decir que te van a quitar tu casa, tu terreno, ¿de dónde ha salido eso? Nosotros sabemos muy bien que las cosas se adquieren con el sudor de la frente y tenemos que respetar”.

Conclusión

La publicación que atribuye una cita a Pedro Castillo sobre la expropiación de propiedades es falsa. No hay registros de que el candidato de Perú Libre haya propuesto limitar el número de propiedades a las personas, ni se menciona en el ideario del partido. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín de Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.