Durante una entrevista, en su visita al Cusco, Rafael López Aliaga criticó al Gobierno de Francisco Sagasti y argumentó que no tenía capacidad de gestión ante el supuesto ofrecimiento de vacunas por parte del Gobierno estadounidense.

“Hay que traer vacunas de afuera, de Estados Unidos, nos las está ofreciendo Biden, las está ofreciendo, entonces, es absurdo no moverse, ¿no?”

Martes 23 de marzo de 2021, entrevista en Inka Visión Noticias, Cusco

Esta afirmación es falsa

El Gobierno de Estados Unidos, con una población de 328 millones, ha logrado asegurar más de 1.000 millones de vacunas entre distintos laboratorios: Pfizer, Moderna, Sanofi, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson.Además, su ritmo de vacunación supera los dos millones de dosis al día, por lo que el primer mandatario Joe Biden aseguró que para finales de mayo, todos los adultos en Estados Unidos accederán a una vacuna. Hasta la fecha, según el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC), se ha administrado más de 133 millones de dosis de vacunas. De la población mayor de 65 años, el 71% ha recibido al menos una dosis y el 44,8% está completamente vacunada.

Fuente: Cuadro extraído del Rastreador de Datos Covid del CDC.

El miércoles 10 de enero, el presidente Biden declaró que si tienen vacunas excedentes, las compartiría con el resto del mundo. Las declaraciones las hizo tras celebrar el acuerdo para que la farmacéutica Merck pueda fabricar la vacuna de Johnson & Johnson. No obstante, el jefe de Estado no mencionó los países específicos con los que compartiría la vacunas excedentes de su Gobierno.

Posteriormente, el jueves 18 de marzo, Estados Unidos anunció que planea compartir 2,5 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca con México y 1,5 millones con Canadá; sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aclaró que no se ha llegado a concretar nada aún, pero ese es el objetivo del Gobierno.

Las afirmaciones de López Aliaga fueron replicadas en Twitter, y lograron más de 2.000 interacciones. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores desmintió lo dicho por el candidato celeste a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter.

Fuente: Twitter de Cancillería.

Para el politólogo internacional Francisco Belaunde, “esto no va a ser inmediato, es una idea que ha soltado Biden, pero de aquí a que se materialice pasará un tiempo y seguramente muchos países van a querer pedir esas vacunas, pero hasta donde yo sé, no hay nada concreto”.

Belaunde aclaró que “habría que ver cuál es la intención de Estados Unidos, no vaya a ser que esté pensando sobre todo en México o países de Centroamérica por el tema de los inmigrantes, o que su ofrecimiento sea más amplio”.

No obstante, el especialista considera que el Perú tiene una buena cantidad de compromisos para recibir vacunas. “Eventualmente, hay países que no están en la misma situación; por ejemplo, Uruguay, que está en una mala situación en términos de vacunas”. refirió. “No somos un país tan necesitado desde el punto de vista de otros que están en una situación menos buena”, agregó Belaunde.

Asimismo, el politólogo consideró que las declaraciones de López Aliaga no están basadas en la verdad. “El señor está diciendo muchas cosas, él no tiene ninguna prueba real, y en todo caso, las cantidades no serían espectaculares porque se repartiría entre varios países, si se diera el caso”, sostuvo.

Por otra parte, en la sección de comunicados y notas de prensa del sitio web de la embajada de Estados Unidos en el Perú, la última donación que Estados Unidos hizo al país fue de equipos de protección personal a la Policía Nacional del Perú para su uso durante las Elecciones Generales 2021.

PerúCheck trató de comunicarse con el candidato Rafael López Aliaga, pero se negó a responder sobre el tema.

Conclusión

Las afirmaciones de Rafael López Aliaga son falsas. Estados Unidos no ha ofrecido vacunas al Gobierno peruano, como lo aclaró la Cancillería peruana. Además, las declaraciones del presidente Biden fueron muy generales, y hasta la fecha, solo se han gestionado entregas de vacunas con México y Canadá.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

