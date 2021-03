El post de Facebook, publicado el 16 de marzo, obtuvo alrededor de 900 interacciones. En su contenido señalaba que Pedro Castillo había sido candidato provincial de Fuerza Popular el 2017 y secretario provincial del Frente Amplio en 2020.

Publicación de Facebook.

El contenido es falso.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el profesor José Pedro Castillo Terrones está afiliado actualmente al partido político Perú Libre desde el 30 de septiembre del 2020, y es el candidato presidencial del mismo.

Historial de afiliación.

Además, Castillo fue miembro afiliado de Perú Posible desde el 20 de enero del 2005 al 13 de julio del 2017. La agrupación fue cancelada después de no pasar la valla del 5% en las Elecciones Generales del 2016.

Durante toda su militancia en el partido de la Chakana, Pedro Castillo fue miembro del Comité de Cajamarca de Perú Posible, y en el 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía, pero no logró ser elegido.

Pedro Castillo y Frente Amplio

Miryam Parra, integrante de la Comisión Política Nacional del Frente Amplio, señaló que su agrupación no tiene ninguna relación partidaria con Pedro Castillo y que lo expresado en la publicación de Facebook se trataría de una confusión por homonimia.

“Se han confundido, se trata de un caso de homonimia. Nosotros tenemos como miembro al profesor José Fortunato Castillo Alva. Él pertenece al partido hace muchos años, fue coordinador provincial y ha postulado dos veces por el partido y ahora también está postulando”, declaró Parra.

José Castillo Alva es el actual candidato al congreso por la región de Cajamarca del Frente Amplio, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones

Además, Parra aclaró que, según el estatuto de su agrupación, Pedro Castillo no podría tener un cargo porque “no ha sido militante nuestro, y solo nuestros militantes son los coordinadores provinciales o distritales”. “Se han confundido ahí por el nombre “José” y el apellido “Castillo”, ya que el segundo nombre es diferente; y porque también es profesor dirigente de Chota”, añadió.

Pedro Castillo y Fuerza Popular

Según información obtenida del portal del JNE y la plataforma de ONPE, el 2017 se realizaron dos procesos electorales municipales distritales: uno en marzo y el otro en diciembre. En ninguno de los dos eventos se encontró información de Pedro Castillo como candidato de Fuerza Popular. Además, según información del Diario Oficial El Peruano, ningún distrito de Cajamarca estuvo involucrado en los comicios de ambas fechas.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato presidencial Pedro Castillo y un vocero del partido Fuerza Popular; pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta de ninguna de las partes.

Conclusión

El contenido de la imagen viralizada en la plataforma de Facebook es falso. Primero, el actual candidato a primer mandatario Pedro Castillo no fue candidato de Fuerza Popular el 2017; segundo, Castillo no ha sido militante ni ha ejercido alguna función organizacional del Frente Amplio; y tercero, postuló a las elecciones distritales de Anguía el 2002, no el 2005.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.