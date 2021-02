En medio de un debate electoral, transmitido a través de la página de Facebook de Panamericana TV, Daniel Abugattás, candidato al congreso por Alianza Para el Progreso (APP), aseguró que los estudiantes de colegios estatales acuden al colegio solo cuatro horas al día.

“Los escolares (de colegios) públicos van solamente cuatro horas al día al colegio”. Jueves 4 de febrero de 2021, debate del programa digital #SeBuscaCandidato, transmitido a través del facebook de Panamericana TV.

Esta afirmación es falsa.

Ante las afirmaciones de Daniel Abugattás, PerúCheck consultó las “Orientaciones para el desarrollo del año escolar” de los últimos años del Ministerio de Educación (Minedu).

El Minedu establece diferentes modalidades educativas en la educación básica. Estas son: educación básica regular (EBR), educación básica alternativa (EBA) y educación básica especial (EBE). Cada una de estas cuenta con distintos niveles de educación, los cuales deben cumplir con una cantidad mínima específica de horas pedagógicas.

Carla Gamberini, especialista en políticas educativas y directora Latinoamericana de Mangahigh, explica que “la hora pedagógica es una hora de 45 minutos cronológicos, y es la hora efectiva de enseñanza en el Perú”.

Las sesiones de clases durante el 2020 se impartieron de forma virtual, a causa de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Por ello, el 2019 fue el último año donde los estudiantes asistieron de manera presencial a los colegios y la norma técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019” dispuso el siguiente cuadro de horas.

Extraída de la Resolución Ministerial N° 712 -2018.

Gamberini nos explica el cuadro en el que se señala la cantidad de horas de estudio semanales de cada nivel del EBR, “en la educación básica, el nivel inicial y primario son modelos donde generalmente tienen 26 horas para las áreas obligatorias, dos horas para tutoría y dos horas de libre disponibilidad a la semana. En secundaria, tienen 31 horas para áreas obligatorias, dos para tutoría y dos de libre disponibilidad”.

“Sin embargo en secundaria tenemos otros modelos específicos como la jornada escolar completa (JEC), que es un modelo de EBR con 40 horas obligatorias, dos de tutoría y tres de libre disponibilidad, a la semana”, añadió.

Extraída de la Resolución Ministerial N° 712 -2018.

En comunicación con PerúCheck, el candidato al congreso Daniel Abugattás dijo que sus declaraciones están basadas en el horario de los colegios que él ha visitado a lo largo de su carrera, y asume su desconocimiento de las horas pedagógicas.

“Yo me estoy refiriendo al tiempo de permanencia en su centro de estudios. Van de 8 de la mañana hasta 1 de la tarde. O sea, ¿cómo puede (el alumno) tener la cantidad de horas que dicen, en cinco horas? Puede ser, pero el horario de, por lo menos, los colegios que yo he misionado hay una gran cantidad que son solo cuatro horas. O sea, salen a mediodía. Hay otros que vienen hasta las 1 de la tarde, pero porque cuentan con espacio de refrigerio y espacio de recreo. O sea, solo reciben cuatro horas lectivas, no sé si serán de 45 minutos, de 55, no lo sé” (sic.), manifestó.

Con los datos oficiales obtenidos, hicimos un pequeño cálculo y comparamos las horas pedagógicas de estudio con horas cronológicas del nivel inicial, primario y secundario de la modalidad EBR.

Cuadro elaborado por PerúCheck en base a las resoluciones del Minedu.

Para Gamberini, las afirmaciones del candidato son peligrosas porque generaliza la educación básica sin tener en cuenta las modalidades que existen. “Los modelos educativos en el Perú responden a distintas necesidades. Por ejemplo, en la educación rural no solo existe la EBR. Hay otros modelos más específicos con internados, alternancia, etc, son trabajos de formación distintos”.

Jornada escolar completa

La jornada escolar completa (JEC) es un modelo educativo iniciado el 2015 con 1.000 instituciones educativas a nivel nacional. En el 2016, ingresaron 600 instituciones más y, en el 2017, otras 400 instituciones. Actualmente, la JEC está implementada en 2.001 instituciones en todas las regiones del país. Las horas lectivas anuales de este modelo son 1.600 horas pedagógicas. El horario de asistencia a clase, en algunos colegios, puede ir desde las 8 a. m. hasta las 3.30 p. m.

Para el excongresista Daniel Abugattás, la calidad educativa de los países desarrollados se relaciona con la cantidad de horas que pasan en el colegio. “Las horas que hay en Chile, las horas que hay en Japón, las horas que hay en cualquier país desarrollado: tú no estás en el colegio menos de nueve horas. En Japón se van ya al otro extremo, llegan casi hasta las 12 horas, mientras que el Perú solo se va cuatro horas del día”, declaró.

“(La jornada escolar completa) es lo más cercano a una reforma educativa de verdad, a parte de los COAR (Colegios de Alto Rendimiento), que es un proyecto muy bueno, es lo más cercano a nivelar la educación pública con la privada”, agregó.

Para Gamberini, las afirmaciones del excongresista son generalizadas. “Eso de decir que en los países desarrollados se estudia más horas, es un poco generalizado. Lo que tienen los países desarrollados, y les funciona muy bien, son los diferentes escenarios de atención educativa. En países como Singapur se empezó a reducir las horas, o sea lo contrario. Qué te quiero decir con esto; los modelos educativos que funcionan a la calidad educativa deben de tener en cuenta dos elementos: la atención diferenciada, de acuerdo a escenarios; y el rol de un docente que sea capaz de llevar esa atención diferenciada a cada escenario. Esa es la clave”.

Efectivamente, Chile y Japón tienen más horas de estudio que Perú. Singapur desde el 2006 planteó una reducción en su currícula formal. Tanto Japón como Singapur son países que poseen una de las mejores políticas educativas, según el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes o Informe PISA, por sus siglas en inglés.

Gamberini, quien en el 2014 y 2015 se desempeñó como Coordinadora de fortalecimiento de capacidades de la JEC de secundarias en el Perú, detalló que “la intención de la JEC era universalizarla y llegar a todas las secundarias del país”. “No llegó por implementación, intención política, etc. Pero la mirada era esa”, dijo.

“Sin embargo, la extensión de las horas no es porque se crea que tener más horas te va a hacer aprender más. La JEC invirtió en horas de tutoría, porque no se trata de que aprendas más matemáticas o más comunicación para ser mejor, sino que también tengas un proyecto de vida, que tengas autoestima. Los estudiantes tenían más oportunidades de consolidar aprendizajes mientras llevaban un proceso de desarrollo personal”, añadió Gamberini.

Conclusión

Las afirmaciones generalizadas del candidato al congreso Daniel Abugattás son falsas porque no concuerdan con las normas técnicas del Ministerio de Educación. La normativa del Minedu para el año 2021 responde a los procesos de implementación progresiva de la asistencia presencial.

Fact-checking elaborado por Paola Ferrer de Verificador de La República para la alianza PerúCheck.

