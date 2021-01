En Facebook, un post asegura que la lectura evita contraer el Alzheimer. La publicación, que concentra más 1.000 interacciones, pregunta “¿Por qué leer es tan importante?” y en una de sus respuestas dice que es porque “previene” esta enfermedad. Sin embargo, esto es falso.

En este artículo analizaremos si leer es un factor de prevención de esta enfermedad neurodegenerativa.

¿La lectura previene el Alzheimer?

El Alzheimer, según el portal de salud Medlineplus de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de los pacientes.

Indica que la causa aún no se conoce, pero que existen algunos factores de riesgo, que están asociados a esta enfermedad neurodegenerativa como ser mayor de edad o tener parientes con esta enfermedad o genes ligados a Alzheimer.

En diálogo con Verificador de La República, Hugo Umeres, neurólogo y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Cayetano Heredia, dijo que mantener un hábito de lectura no evitará el Alzheimer .

Precisó que la persona que lee bastante no significa que no padecerá de Alzheimer, tampoco que se liberará de esta “totalmente”; sino que con este hábito — así le diagnostiquen la afección— tendrá más reserva cognitiva, lo que le permitirá defenderse mejor frente a los efectos de la enfermedad.

“(Aquellos) que leen tienen mayor reserva cognitiva (capacidades que se mantienen por haber sido muy estimuladas) y se van a enfrentar mejor a los embates del Alzheimer”, dijo.

Comentó que la lectura es beneficiosa en varias etapas de la vida del para el ser humano porque permite el desarrollo de la memoria, creatividad y criticidad y ,además, causará que otras partes de las funciones del cerebro se tonifiquen más. También, dijo que en términos generales la lectura es uno de los elementos que favorecen la salud, particularmente, la salud cognitiva.

“Las personas que leen bastante tienen más posibilidades que cuando (...) viene el deterioro del Alzheimer no sea tan impactante de repente, su evolución puede ser más lenta y haya mayores posibilidades de responder mejor frente al propio proceso de Alzheimer”, señaló.

Sin embargo recalcó: “No es que a mí no me dará Alzheimer porque yo leo o nunca me dará mientras leo, tampoco es eso” .

Por su parte, Cristiam Gutiérrez, médico neurólogo y subespecialista en Movimientos Anormales, dijo a este medio que “la causa de Alzheimer es desconocida y como es desconocida no se sabe cómo actuar frente a esta”.

Sostuvo que uno de los factores de riesgo de esta enfermedad es que la persona no lee, lo que significa que no hay una actividad mental. Aclaró que este es un factor de riesgo positivo, asociado a la enfermedad, pero que es un factor mínimo, no es trascendente.

No obstante, manifestó que una vez diagnosticado el Alzheimer “ya no hay nada que hacer”. “Esta es una enfermedad crónica degenerativa progresiva (...) La lectura no modifica el pronóstico, no retrasa, tampoco (reduce) la agresividad”, señaló.

Para el especialista, no necesariamente mantener un hábito de lectura impide contraer el Alzheimer . Pero, señaló que si uno lee constantemente puede prolongar el tiempo de aparición de la enfermedad.

Un estudio — “Reading as a protective factor against cognitive decline”—, publicado en Science Direct el año 2013, concluye que el “el hábito de lectura es un factor protector de deterioro cognitivo”, y esta protección “es mayor en los lectores frecuentes” con más de 5 años de hábito. Como parte del método, estudiaron a 153 personas mayores de 65 años, siendo 51 casos de Alzheimer.

Otra investigación, alojada desde el año 2000 en Jama Network — “Premorbid Reading Activity and Patterns of Cognitive Decline in Alzheimer Disease” — tuvo como objetivo “evaluar la relación de la actividad lectora premórbida (antes de una enfermedad) con patrones de deterioro cognitivo” en Alzheimer.

Por ello, estudió a 410 personas con Alzheimer por un período de 4 años. Entre los resultados, halló que la lectura “se correlacionó positivamente con la educación” y la función cognitiva.

Por lo tanto, indica que esto “sugiere que tanto la extensión como la naturaleza de las experiencias cognitivas premórbidas pueden afectar cómo se expresa clínicamente la patología de la enfermedad de Alzheimer”.

En una verificación anterior, concluimos que el Alzheimer no comprende ningún lineamiento en particular de prevención . Cristopher Salirrosas, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, afirmó lo siguiente: “Es una enfermedad neurodegenerativa que aparece generalmente en personas de 60 años en adelante. No se sabe con certeza qué es lo que lo causa. Tampoco se sabe aún qué lo previene exactamente”.

Salirrosas enfatizó que no hay alguna estrategia probada que evite padecer el Alzheimer. No obstante, dijo que existen investigaciones relacionadas a actividades, que indican cómo retrasar su aparición o cómo hacer que la persona enfrente mejor a la enfermedad.

Del mismo modo, de acuerdo a un artículo de Mayo Clinic, no existe una estrategia probada para prevenir el Alzheimer. Indica que hay distintas investigaciones sobre varios factores que podrían tener un efecto reductor del riesgo de padecer este tipo de demencia —que incluye al Alzheimer—.

Sin embargo, resaltó que se requieren más indagaciones para confirmar estas estrategias específicas de prevención.

Conclusión

Un hábito de lectura no evitará a la persona padecer Alzheimer. Solo puede contribuir en el fortalecimiento de la reserva cognitiva, el cual permite que la persona enfrente mejor los efectos de la enfermedad. Tampoco, existen líneas de prevención probadas para esta afección. Por lo tanto, calificamos el post como falso.

