La represión policial ejercida durante las manifestaciones en contra del ex Gobierno de facto de Manuel Merino fue registrada por los manifestantes y compartida en redes sociales. Sin embargo, entre las imágenes también se han filtrado algunas que no han sido capturadas en este contexto. Por ejemplo, fotos de armas hechizas que no fueron usadas durante protestas en Perú y la fotografía de personas encerradas en una comisaría.

Ese es el caso también de una imagen en la que aparecen agentes de la fuerza del orden disparando y aparentemente sonriendo. Este material se compartió el 15 de noviembre por usuarios de Perú sin especificar la fecha ni el lugar en el que se fotografió. Ello generó desinformación y sugirió que fue tomada en nuestro país, como evidencian los comentarios. Por ese motivo, realizamos la aclaración en esta nota.

La publicación fue compartida más de 3.000 veces. Foto: captura de Facebook

Una búsqueda inversa de imágenes de Google revela que la foto circula en internet desde el 2019 .

La imagen no es actual. Foto: captura de pantalla

Además, los medios que muestran la imagen por primera vez son de Chile e informan sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de los carabineros durante las protestas acontecidas en el 2019 y 2020.

“Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presenta informe 2019: ‘Se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica’”, señala una de las notas.

Algunos medos sugieren que la fotografía fue tomada por Javier Torres. Foto: captura de pantalla

Asimismo, dos portales web (1 y 2) atribuyen la autoría de la imagen a Javier Torres de la agencia Aton de Chile. Esta información no ha podido ser corroborada de forma independiente. En las redes sociales de la agencia no encontramos esta foto.

La represión en Chile dejó heridos y muertos

Aunque la imagen no ha sido tomada en Perú, sí es una muestra de la violencia ejercida por los policías contra los manifestantes.

De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “Ojos sobre Chile”, los carabineros utilizaron deliberadamente fuerza excesiva contra los manifestantes y cometieron violaciones a los derechos humanos.

El documento señala que más de 12.000 personas requirieron tratamientos en urgencia. De estos, al menos 340 tuvieron lesiones oculares a causa del disparo con escopetas antidisturbios y 1.980 tuvieron lesiones por armas de fuego. Además, dejó al menos 30 muertos como resultado del uso excesivo de la fuerza, según informó AFP.

Conclusión

La imagen compartida en redes sociales de carabineros fue tomada en Chile en el 2019. Por lo tanto, es engañoso sugerir que la fotografía de policía disparando fue capturada en Perú. Consideramos que a la publicación viral le falta contexto.

