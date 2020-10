Tras el resultado de la última contienda entre las selecciones de fútbol de Brasil y Perú (4-2), se desató la indignación en las redes sociales. Diversos usuarios acusaron al árbitro Julio Bascuñán de fallar a favor del equipo verde amarillo.

En medio de la controversia, un post de Facebook —compartido más de 1.000 veces— afirmó que la FIFA “aceptó” el pedido de la Federación Peruana de Fútbol de retirarle la licencia al colegiado. No obstante, esta información es falsa. La entidad no realizó ninguna sanción contra el árbitro chileno.

Publicación de Facebook afirma que la FIFA retiró la licencia al árbitro del último partido Perú-Brasil. Foto: Captura.

La FIFA no ha anunciado ninguna sanción contra Julio Bascuñán

“¡Bascuñán no va más! FIFA aceptó el pedido de la Federación Peruana de Fútbol para que se quite la licencia de árbitro y una sanción ejemplar contra el árbitro chileno Bascuñán”, afirma el post falso.

La publicación de Facebook circula desde el último 14 de octubre, un día después del encuentro deportivo Perú - Brasil. Sin embargo, hasta la fecha, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no ha emitido ninguna sanción contra Julio Bascuñán.

Verificador realizó una búsqueda de noticias relacionadas con el colegiado chileno, pero ninguna afirmó que se le hubiera retirado la licencia. De igual modo, el nombre de Julio Bascuñán continúa en el registro oficial de la FIFA de árbitros internacionales para 2020. Tampoco se ha mencionado el caso en la sección de noticias de la entidad futbolística ni en sus comunicados de prensa.

Registro de árbitros chilenos internacionales de la FIFA. Foto: Captura.

En su revisión de los partidos por las eliminatorias Qatar 2022, la FIFA comentó lo siguiente sobre la contienda: “Brasil remontó dos veces el resultado en Lima para lograr una contundente victoria sobre Perú por 4-2”. Por su parte, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió, de manera didáctica, el análisis del VAR en el partido.

Por su parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) inició las acciones respectivas para presentar un reclamo contra el arbitraje de Bascuñán ante la Conmebol. La FPF busca que la blanquirroja no se vea perjudicada en el futuro en las Eliminatorias a Qatar 2022.

Detalles de la reunión de análisis técnico y arbitral del Perú 🇵🇪 vs. Brasil 🇧🇷 entre autoridades de la @TuFPF, comando técnico y asesores arbitrales. ▶️ https://t.co/XL0qUhexQA pic.twitter.com/AuL14PYU2N — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) October 15, 2020

No obstante, esto ocurrió el último 15 de octubre, cuando la publicación en cuestión ya circulaba por las redes sociales. Además, el comunicado expedido por la Federación no propone explícitamente “quitar la licencia” a Julio Bascuñán, sino evaluar su desempeño en el partido.

¿De dónde proviene el rumor de “quitar la licencia”?

La imagen viral da indicios del origen del bulo. En un pequeño recuadro, se presenta la recolección de firmas en change.org, iniciada el martes 13 de octubre, tras el término del encuentro entre Perú y Brasil. La petición se titula “Quitarle la licencia a Julio Bascuñán (Árbitro de Perú vs. Brasil)”, y hasta la fecha ha recolectado 521.000 firmas.

Petición en Change.org para quitarle la licencia a Julio Bascuñán. Foto: Captura.

Es probable que esta petición haya motivado a afirmar que el colegiado fue finalmente sancionado por la FIFA. Sin embargo, pese al elevado número de firmantes, la iniciativa aún no ha surtido efecto, salvo el de evidenciar la magnitud de la indignación de los hinchas peruanos.

Conclusión

No es verdad que la FIFA aceptó retirar la licencia al árbitro Julio Bascuñán tras un pedido de la Federación Peruana de Fútbol. La entidad no ha anunciado ningún proceso de sanción contra el colegiado. No obstante, usuarios de redes sociales iniciaron una petición para lograr dicho cometido, pero no ha obtenido ningún resultado. Por lo tanto, calificamos esta publicación como falsa.

